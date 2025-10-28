Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Артём Кожин Опубликована сегодня в 8:54

Как сэкономить на ремонте, не потеряв в качестве: 8 советов, которые реально работают

Специалист объяснил, как избежать переплат при ремонте - не дробить работы и не копить хлам

Ремонт всегда кажется бесконечным: хочется сделать быстро, красиво и недорого. Но на практике именно спешка и хаос чаще всего превращают обновление квартиры в череду перерасходов и переделок.

Его советы помогут не только сэкономить деньги, но и сохранить нервы, время и силы.

1. Не спешите с обустройством

Многие совершают одну и ту же ошибку — начинают обставлять комнаты мебелью сразу после отделки, хотя ремонт в других помещениях ещё не закончен.

Во-первых, пыль и грязь из соседних комнат всё равно попадут туда. Во-вторых, деньги, потраченные на диваны и ковры, могут понадобиться на закупку стройматериалов.

Лучше дождаться окончания всех "грязных" процессов, чем потом смотреть, как новая мебель покрывается строительной пылью.

2. Не дробите работы

Планируйте ремонт комплексно. Делать окна, двери или полы "по одной штуке" — путь к переплате. Каждый раз приходится платить за доставку, подъем и установку.

На первый взгляд это мелочи, но в сумме выходит сумма, которой хватило бы на ещё одно окно или дверь.

Совет: объединяйте закупки — часто производители дают скидки при заказе от определённого объёма.

3. Доводите начатое до конца

Незавершённые мелочи обходятся дороже, чем кажется.

Незаконченные детали неизбежно выльются в лишние траты. Лучше потратить день и закончить начатое, чем потом переделывать с нуля.

4. Избавьтесь от хлама

Перед началом ремонта проведите генеральную уборку. Старые обои, битая плитка, ненужная мебель и техника — всё это не только занимает место, но и мешает работать.

Вывоз мусора потом обойдётся дороже, чем постепенное избавление от ненужного. Начните с малого — вынесите то, чем не пользовались последние два года.

Совет: часть вещей можно сдать в переработку или отдать на благотворительность — и освободите место, и сэкономите на утилизации.

5. Не делайте "временный" ремонт

Многие решают: "Сейчас положим дешёвый ламинат, потом заменим". На деле этот подход удваивает затраты. Ведь стоимость работы мастеров остаётся той же, а материалы придётся покупать дважды.

Если бюджет ограничен, можно делать ремонт поэтапно, но без компромиссов в качестве.

6. Покупайте материалы с умом

"На всякий случай" — одна из самых дорогих привычек. Часто лишние банки краски и мешки штукатурки просто выбрасывают через год, когда они теряют свойства.

Совет: рассчитывайте расход материалов с помощью онлайн-калькуляторов или консультантов в магазине. А если боитесь, что не хватит — покупайте там, где можно вернуть остатки.

Это позволит избежать перерасхода и освободит место на складе.

Таблица "Как избежать лишних расходов на материалы"

Ошибка Последствие Что сделать
Покупка "про запас" Материалы портятся и выбрасываются Делать точный расчёт и брать с запасом не более 5%
Закупка в разных магазинах Потеря скидок и времени Брать оптом у одного поставщика
Игнорирование сроков годности Потеря свойств смесей и красок Проверять даты перед покупкой
Отсутствие плана Избыточные траты Составить смету заранее

7. Соберите команду заранее

Одно из главных правил удачного ремонта — всё должно быть готово до старта.

Если сантехник, электрик и маляр появляются поочерёдно и несогласованно, время и деньги уходят впустую. А когда подходящий мастер занят, приходится срочно искать замену и платить за "экстренность".

Совет: заранее обсудите с рабочими график, ответственность и оплату. Лучше подписать краткий договор, даже если это частники — это защитит вас от срывов сроков.

8. Подготовьте помещение

Многие начинают ремонт, не разобрав пространство. А за мебелью, плинтусами и обоями могут скрываться трещины, вмятины и плесень.

Перед стартом ремонта нужно:

  • вынести или накрыть мебель;
  • освободить стены и углы;
  • проверить состояние пола и коммуникаций;
  • сделать фото скрытых дефектов — пригодится при планировани.

Плюсы и минусы экономии на ремонте

Плюсы Минусы
Сокращение расходов Требует планирования и самодисциплины
Меньше спонтанных покупок Нельзя действовать импульсивно
Контроль над бюджетом Иногда нужно ждать нужные скидки

FAQ

Как сократить расходы на отделку?
Выбирайте универсальные материалы — краску вместо обоев, плитку в нейтральных оттенках. Так проще обновить интерьер без полной переделки.

Что выгоднее: покупать всё сразу или по мере необходимости?
Базовые материалы лучше брать сразу — это позволит избежать скачков цен. А декор можно докупить позже.

Можно ли экономить на рабочей силе?
Да, если вы умеете делать часть работ сами. Но на электрике и сантехнике лучше не экономить — ошибки обходятся дорого

