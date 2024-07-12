Ремонт может вызывать разногласия между супругами, что связано с плохим планированием и разными вкусами. Клинический психолог Артем Тараянц объяснил, что часто скандалы возникают из-за различий в выборе материалов или из-за стремления одного из партнеров доминировать в процессе решений, сообщает News.Ru.
Для предотвращения конфликтов необходимо заранее обсуждать планы, идти на компромиссы и разделять ответственность. Эгоцентричное поведение может помешать совместной работе и наслаждению результатами ремонта.
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Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине не должен был начинаться
Бывший президент США Дональд Трамп высказался о том, что украинский конфликт не должен был разгораться.
Житель Перми нашел в чемодане на мусорке тело семилетнего мальчика
В сердце города Перми бродяга обнаружил ужасающую находку. В полупустом мусорном контейнере лежал чемодан, а внутри - тело мальчика 6-8 лет, изуродованное ножом и с признаками удушения. Бездомный, надеясь найти что-нибудь ценное, решил обыскать контейнер, но вместо ожидаемой добычи столкнулся с нечеловеческой жестокостью.
В ГД предложили ввести штраф за скручивание автопробега
В Государственной Думе предложили установить наказание для людей, которые скручивают пробег на своём транспортном средстве. С данной инициативой выступил зампред комитета Госдумы по безопасности от "Единой России" Анатолий Выборный, информирует российская газета "Известия".
Профессор Дехтярь: в России подорожает внутренний туризм
Госдума поддержала поправки в Налоговый кодекс РФ, позволяющие местным властям в России с 2025 года вводить туристический налог, который, де-юре, заменит курортный сбор. В эксклюзивном интервью NewsInfo оценку регулирующего воздействия на отрасль принятых нововведений даёт профессор кафедры менеджмента и сервиса Института отраслевого менеджмента (ИОМ) РАНХиГС Галина Дехтярь.