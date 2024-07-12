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Психолог Тараянц: ремонт может вызвать разногласия между супругами
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Психолог Тараянц: ремонт может вызвать разногласия между супругами

Ремонт может вызывать разногласия между супругами, что связано с плохим планированием и разными вкусами. Клинический психолог Артем Тараянц объяснил, что часто скандалы возникают из-за различий в выборе материалов или из-за стремления одного из партнеров доминировать в процессе решений, сообщает News.Ru.

Для предотвращения конфликтов необходимо заранее обсуждать планы, идти на компромиссы и разделять ответственность. Эгоцентричное поведение может помешать совместной работе и наслаждению результатами ремонта.

Фото: flickr.com/Yoshikazu TAKADA (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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