Ремонт может вызывать разногласия между супругами, что связано с плохим планированием и разными вкусами. Клинический психолог Артем Тараянц объяснил, что часто скандалы возникают из-за различий в выборе материалов или из-за стремления одного из партнеров доминировать в процессе решений, сообщает News.Ru.

Для предотвращения конфликтов необходимо заранее обсуждать планы, идти на компромиссы и разделять ответственность. Эгоцентричное поведение может помешать совместной работе и наслаждению результатами ремонта.

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