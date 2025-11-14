Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Amy n Rob is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Андрей Власов Опубликована сегодня в 21:37

Цирк Екатеринбурга становится современным: обновление для зрителей и артистов, которое перевернёт шоу

В Екатеринбурге цирк переживает масштабную реконструкцию, открытие в 2027 году — администрация

Екатеринбургский цирк, закрывшийся в январе 2023 года для реконструкции, переживает масштабное обновление. Ожидается, что после завершения работ, в 2027 году, он станет совершенно новым, сохранив лишь часть старой атмосферы, но приобретя современное оборудование и улучшенные условия как для зрителей, так и для артистов.

Современный зал для зрителей

В процессе реконструкции цирк значительно изменит зал. Количество мест сократится с 2460 до 1900, но за счет этого кресла станут более удобными, а проходы между рядами — шире. Вместо старых трибун будет новое покрытие, а на манеже появится обновленное покрытие для проведения представлений. Под куполом установят современное световое и звуковое оборудование, что сделает шоу еще более зрелищными.

Новые пространства для посетителей и сотрудников

В интерьере цирка сохранится характерный зеленый цвет, ассоциирующийся с Уралом, но основное внимание будет уделено белому оттенку, который придаст пространству свет и легкость. Мозаичное панно в холле обновят, а на входной группе установят полотно, посвященное Валентину Филатову, советскому артисту цирка, в честь которого и назван цирк.

Буфет превратится в место для встреч артистов и зрителей. Музей переедет на первый этаж, что позволит ему работать автономно, а не только во время представлений. Вдобавок, со стороны музея обустроят хореографический и спортивный зал для артистов.

Внешние изменения цирка

Снаружи здания проведены работы по ремонту бетонных поверхностей, антикоррозийной обработке металла и восстановлению защитного слоя арматуры. Купол цирка был перекрашен в белый цвет и позднее будет украшен архитектурной подсветкой. Также планируется создание смотровой площадки на верхней части здания, хотя на данный момент неясно, сохранят ли этот элемент проекта.

Появится новое помещение для животных

Одним из ключевых аспектов реконструкции является улучшение условий содержания животных. В ноябре 2025 года строители завершили возведение новой пристройки, которая обеспечит удобное разгрузочное пространство для клеток и реквизита — раньше эти процессы происходили на улице. Также в здании появится модульный бассейн, который можно будет убирать, когда он не будет использоваться.

Когда цирк откроется?

Цирк последний раз принимал зрителей 15 января 2023 года. Реконструкция началась с оценки стоимости проекта в 2,4 млрд рублей, а завершение работ было запланировано на 2025 год. Однако, сроки немного сдвинулись, и обновленный цирк откроет свои двери для зрителей уже в 2027 году.

