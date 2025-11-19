Редкий жест восхищения: как Ант Энстид удивил поклонников Бриджит Джонс
Рене Зеллвегер известна своей склонностью хранить личную жизнь в тайне. Тем не менее, иногда и самые закрытые знаменитости позволяют публике заглянуть за кулисы их отношений. Недавно внимание фанатов привлекла реакция бойфренда актрисы, телеведущего Анта Энстида, на её достижение: получение статуэтки за роль в культовом фильме "Бриджит Джонс".
Редкий комментарий от Анта Энстида
Пара давно держит свои отношения подальше от камер и социальных сетей, поэтому любое публичное проявление чувств выглядит особенно значимым. Под видео с наградой Энстид оставил короткий, но выразительный комментарий.
"Культовая", — написал телеведущий Ант Энстид.
Это простой, но трогательный знак внимания, который подчеркивает восхищение Анта своей партнёршей и показывает редкую искру публичности в их личной жизни.
Как они познакомились
Рене и Ант встретились четыре года назад, когда актриса принимала участие в американской версии шоу "Celebrity IOU Joyride". Именно тогда началась их история, которая постепенно переросла в крепкие отношения. С тех пор пара живет попеременно в Южной Калифорнии и Великобритании, сочетая карьерные обязательства и личную жизнь.
Энстид в недавнем интервью для англоязычного журнала HELLO! поделился тем, что его привлекает в актрисе.
"Одна из многих, многих вещей, которые привлекают меня в Рен, — это то, что она разбирается в машинах. Очень здорово, что мы встретились на автосалоне", — признался телеведущий Ант Энстид.
Семейный круг
Ант имеет детей от предыдущих браков: 21-летнюю Амели и 19-летнего Арчи. Рене активно взаимодействует с ними, особенно когда вся семья собирается вместе на значимых событиях. Так, дети присоединились к отцу и Рене на премьере "Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки" в Лондоне.
Кроме того, актриса поддерживает хорошие отношения с шестилетним сыном Анта от второй жены Кристины Хаак Хадсон.
А что если…
А что если пара решит полностью отказаться от соцсетей? В таком случае они смогут больше концентрироваться на отношениях и семье, но потеряют возможность делиться успехами с поклонниками. Такой выбор требует компромисса между публичностью и личной жизнью.
Исторический контекст
2019 — Рене и Ант впервые вместе появляются на публичном мероприятии после начала отношений.
2021 — События на премьере фильма "Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки" объединяют всю семью.
2025 — Энстид оставляет редкий комментарий в соцсетях, демонстрируя восхищение Рене.
