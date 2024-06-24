Кандидату на ближайшие губернаторские выборы в Токио, которые состоятся 7 июля, экс-главе главной оппозиционной партии Рэнхо отправили сообщение с угрозами убийства. О произошедшем информировало крупнейшее независимое информационное агентство Японии Киодо.

По сведениям сотрудников правоохранительных органов Японии, в отправленном в аналитический орган избирательной кампании, создающий её стратегию и осуществляющий оперативное руководство, факсе было обозначено обещание причинить зло тайваньско-японской журналистке и политику, бывшему председателю Демократической партии Рэнхо Мурате. В сообщении говорилось об убийстве кандидата посредством нанесения колото-резаных ран.

Точное время, когда было получено сообщение, остаётся неизвестным. На данный момент сотрудники правоохранительных органов Японии проводят расследование.

7 июля текущего года пройдут губернаторские выборы в столице Японии. В 37-миллионном Токио, являющемся политическим, административным, экономическим, промышленным и культурно-просветительским центром страны, соберутся практически 60 кандидатов, которые будут бороться за должность. Количество участников в данном году вдвое больше, чем в прошлом. В их числе будет и Рэнхо, которая осенью 2016 года была избрана председателем Демократической партии.

Фото: 小興 蠟筆 (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)