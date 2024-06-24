Кандидату на ближайшие губернаторские выборы в Токио, которые состоятся 7 июля, экс-главе главной оппозиционной партии Рэнхо отправили сообщение с угрозами убийства. О произошедшем информировало крупнейшее независимое информационное агентство Японии Киодо.
По сведениям сотрудников правоохранительных органов Японии, в отправленном в аналитический орган избирательной кампании, создающий её стратегию и осуществляющий оперативное руководство, факсе было обозначено обещание причинить зло тайваньско-японской журналистке и политику, бывшему председателю Демократической партии Рэнхо Мурате. В сообщении говорилось об убийстве кандидата посредством нанесения колото-резаных ран.
Точное время, когда было получено сообщение, остаётся неизвестным. На данный момент сотрудники правоохранительных органов Японии проводят расследование.
7 июля текущего года пройдут губернаторские выборы в столице Японии. В 37-миллионном Токио, являющемся политическим, административным, экономическим, промышленным и культурно-просветительским центром страны, соберутся практически 60 кандидатов, которые будут бороться за должность. Количество участников в данном году вдвое больше, чем в прошлом. В их числе будет и Рэнхо, которая осенью 2016 года была избрана председателем Демократической партии.
Фото: 小興 蠟筆 (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
ЕС нашёл способ обойти вето Венгрии на поставку оружия Киеву
Обходной путь поможет Брюсселю закупить оружие для ВСУ в обход вето Венгрии и выдать Киеву кредит на 50 млрд долларов от G7.
Профессор Люй: Китай позитивно воспринимает укрепление сотрудничества РФ и КНДР
Китайская республика с радостью воспринимает курс на укрепление сотрудничества РФ и КНДР, это придаст стабильности на Корейском полуострове и безопасности на границах КНР, считает руководитель Института исследования США и Восточной Азии Ляонинского университета, профессор Люй Чао.
Ипотечный брокер Ракута: в июле вырастет стоимость аренды жилья на 5%
Стоимость аренды жилья увеличится на 5% в июле по сравнению с текущим месяцем. Об этом информировал российское интернет-издание "Газета.Ru" ипотечный брокер Дмитрий Ракута.
В ГД хотят лишать прав за незаконную установку знака "Инвалид" на машину
Депутаты ЛДПР создали законопроект, позволяющий отбирать водительские права у граждан, которые повторно нелегально применяли знак «Инвалид» на своём транспортном средстве. Документы к инициативе есть в распоряжении РИА Новости, информирующее о предложенном нововведении.