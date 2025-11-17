Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Renault
Renault
© commons.wikimedia.org by Damian B Oh is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 2:30

Renault и Nissan разворачивают игру: переговоры вышли на новый уровень — финал удивляет

Renault и Nissan запускают совместные проекты электромобилей — инженеры автоконцерна

Французская Renault и японская Nissan вновь оказались на пороге исторических перемен. После нескольких лет неопределённости и холодных отношений компании готовы дать своему альянсу второй шанс — более зрелый, прагматичный и ориентированный на выживание в новой экономической реальности.

От конкуренции к союзу

За последние годы в автомобильной отрасли многое изменилось. Электрификация, цифровизация и ужесточение экологических стандартов заставили автоконцерны пересмотреть привычные бизнес-модели. Renault и Nissan, некогда тесно связанные, постепенно утратили синергию — особенно после громких скандалов и разногласий на уровне руководства.

Теперь обе компании пришли к выводу: в одиночку выстоять сложнее, чем вместе. Перестановки в топ-менеджменте и ухудшение финансового положения Nissan стали катализаторами для возвращения к идее обновлённого партнёрства.

Кто стоит за переменами

Ключевую роль в перезапуске альянса сыграли два человека — Франсуа Прово и Иван Эспиноса. Новый глава Renault и новый исполнительный директор Nissan, по данным The Financial Times, проводят регулярные переговоры, обсуждая пути взаимной поддержки.

"Это хороший знак для будущих отношений", — отметил представитель Renault.

Прово известен как сторонник кооперации и технологического обмена. Он уверен, что совместные проекты в сфере электромобилей и гибридных технологий помогут Renault и Nissan удержать позиции на фоне растущей конкуренции со стороны китайских и корейских брендов.

Эспиноса, со своей стороны, видит в партнёрстве шанс спасти Nissan от дальнейшего падения. Компания переживает тяжёлый период: продажи сокращаются, а расходы растут.

Истоки конфликта и поворотный момент

Проблемы в альянсе начались задолго до прихода Прово. Его предшественник, Лука де Мео, придерживался противоположной точки зрения. Он считал, что Renault стоит продать свою долю в Nissan и использовать вырученные средства для ускорения собственных инновационных программ. Однако реализация этой идеи оказалась невозможной: котировки Nissan падали, а запрашиваемая премия делала сделку невыгодной для инвесторов.

В итоге де Мео покинул компанию в июне 2025 года, чтобы возглавить люксовый конгломерат Kering, куда входят Gucci, Saint Laurent и другие бренды. Его уход стал своеобразным рубежом, после которого Renault начала новый этап.

Таблица "Сравнение": два взгляда на будущее

Подход Лука де Мео Франсуа Прово
Стратегия Разделение альянса, фокус на самостоятельном развитии Укрепление партнёрства, синергия ресурсов
Инвестиции Вложение в собственные электромобили Совместные проекты с Nissan
Финансовая политика Продажа доли в Nissan Совместное управление активами
Цель Независимость Долгосрочная устойчивость

Советы шаг за шагом: как возрождают альянс

Действие Инструмент/решение
Пересмотр структуры управления Создание единого стратегического совета
Оптимизация расходов Консолидация производственных мощностей
Совместные НИОКР Разработка платформ для электрокаров
Выход на новые рынки Продвижение в Юго-Восточной Азии
Улучшение корпоративной культуры Внедрение программ обмена кадрами

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: попытка Renault дистанцироваться от Nissan.
    Последствие: потеря доли на рынке и ослабление переговорных позиций.
    Альтернатива: объединение инженерных центров и совместная разработка технологий.
  • Ошибка: чрезмерное сокращение издержек без инноваций.
    Последствие: снижение качества продукции и падение спроса.
    Альтернатива: использование платформы CMF-EV для создания новых моделей.
  • Ошибка: ставка на старые рынки Европы.
    Последствие: замедление роста.
    Альтернатива: агрессивный выход на Индийский и Ближневосточный рынки.

А что если…

Что будет, если альянс не состоится? Для Nissan это может означать потерю самостоятельности и возможное слияние с более крупным игроком — например, китайской корпорацией. Для Renault — риски утраты производственной базы и замедление внедрения новых технологий.

Если же партнёрство заработает, альянс способен стать лидером в сегменте массовых электромобилей, обойдя по объёму Tesla и BYD на европейском рынке.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Совместное финансирование исследований Сложная координация управлений
Обмен технологиями и патентами Возможные конфликты интересов
Укрепление позиций на азиатском рынке Риски зависимости от решений партнёра
Расширение модельного ряда Высокие издержки интеграции
Повышение конкурентоспособности Медленные бюрократические процессы

FAQ

Каковы главные причины восстановления альянса Renault-Nissan?
Основная причина — необходимость выжить в условиях роста конкуренции и финансовых трудностей Nissan.

Сколько времени займёт перезапуск сотрудничества?
По прогнозам аналитиков, на полную интеграцию программ уйдёт от трёх до пяти лет.

Что будет с акциями Nissan и Renault?
Ожидается постепенное укрепление котировок, если компании продемонстрируют реальные результаты в совместных проектах.

Мифы и правда

Миф: альянс создаётся ради имиджа.
Правда: его цель — реальное восстановление технологического сотрудничества.

Миф: Renault навязывает Nissan свои условия.
Правда: переговоры строятся на равноправной основе, без давления.

Миф: альянс повторит ошибки прошлого.
Правда: в новом формате вводится система контроля и распределения полномочий.

3 интересных факта

  1. Альянс Renault-Nissan был создан в 1999 году и стал первым крупным международным партнерством в автопроме.

  2. В 2018 году альянс занимал первое место в мире по объёму продаж.

  3. Основатель успеха — Карлос Гон — до сих пор остаётся одной из самых противоречивых фигур в истории автомобильной индустрии.

Исторический контекст

Возрождение альянса можно рассматривать как попытку вернуть дух начала 2000-х, когда совместные платформы и кросс-инжиниринг помогли Renault и Nissan стать глобальными лидерами. Тогда объединение позволило выпускать десятки моделей на общих узлах — от бюджетных седанов до внедорожников. Сегодня, спустя четверть века, история делает круг, и компании снова ищут баланс между независимостью и партнёрством.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

84% автомобилистов в Москве и Подмосковье сменили шины на зимние к первому снегопаду — Авто Mail вчера в 20:59
Первый снег и первый кризис: опрос показал, кто превращает дороги в ловушку

Первый снег в Москве выявил, кто из автомобилистов готов к зиме, а кто по-прежнему рискует безопасностью, выезжая на летней резине.

Читать полностью » Toyota объявила о превращении Century в семейство моделей премиум-класса — Такаси Ватанабэ вчера в 19:54
Роскошь треснула по швам: Toyota делит свой самый закрытый бренд на целое семейство

Toyota расширяет Century до целой линейки, а Lexus удивляет концептами и готовится задавать новые стандарты роскоши.

Читать полностью » Россия уступила Мексике статус крупнейшего импортера китайских автомобилей — CPCA вчера в 18:49
Китайские машины выбирают не Россию: что скрывают цифры импорта

Россия потеряла статус главного импортера китайских автомобилей, уступив лидерство Мексике и ОАЭ, что меняет расстановку сил на рынке.

Читать полностью » Volkswagen может недосчитаться 11 млрд евро инвестиций к 2026 году — Bild вчера в 17:58
Деньги уходят на глазах — Volkswagen балансирует на грани кризиса

VW рискует столкнуться с нехваткой 11 млрд евро на новые модели и заводы. Решение совета директоров откладывается, что ставит под вопрос реализацию планов концерна.

Читать полностью » Современные автомобили в России служат не более 7–10 лет — исследование рынка вчера в 16:59
От "Волги" до смартфона на колёсах: как машины превратились в одноразовый товар

Новые машины в России стали менее долговечными из-за технологий, конструктивных решений и экономической стратегии производителей. Узнайте, что стоит за этим.

Читать полностью » Audi планирует выпуск гибридного внедорожника с увеличенным запасом хода для США — компания вчера в 15:52
Электромобили в отставке? Новый гибрид Audi обещает забыть о частых подзарядках

Audi готовит новый внедорожник с гибридной технологией, способной значительно увеличить запас хода. Модель будет производиться специально для американского рынка.

Читать полностью » Сниженное давление в шинах ухудшает устойчивость автомобиля на зимней дороге — автоэксперты вчера в 14:59
Однажды застрял в снегу и стоял часами — теперь всегда вожу с собой одну вещь, которая вытаскивает мгновенно

Зима превращает дорогу в испытание даже для опытных водителей. Как подготовить машину и избежать ошибок, которые чаще всего приводят к неприятностям?

Читать полностью » Porsche Cayenne Electric дебютирует 19 ноября 2025 года — Porsche вчера в 13:56
Влюбился в Porsche Cayenne Electric ещё до премьеры — рассказываю, чем покорил новый электрокроссовер

До премьеры нового Cayenne Electric осталось несколько дней — какие технологии и решения делают этот кроссовер самым продвинутым среди премиальных SUV?

Читать полностью »

Новости
Еда
Планирование меню сокращает число импульсивных покупок — эксперты
Туризм
Лучшее время для отдыха на Мальдивах – ноябрь–апрель, данные Метеослужбы
Дом
Советы по избавлению от ненужных вещей при переезде
Красота и здоровье
Врач Ольга Уланкина: влажный кашель с мокротой — признак заболеваний бронхов и легких
Спорт и фитнес
Тренировки на трапеции Риз Уизерспун повышают тонус тела — отметила Эми Диксон
Садоводство
Фольга и диски эффективно отпугивают птиц световыми бликами — Анна Ларина
Еда
Салат с жареной курицей обеспечивает гармонию текстур — повар
Авто и мото
Обкатка новых зимних шин шипованного типа требует 500–600 км — владелец шиномонтажа
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet