Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Renault Logan
Renault Logan
© Wikipedia by Алексей Кашевник is licensed under public domain
Главная / Авто и мото
Николай Тихонов Опубликована сегодня в 10:17

Выглядит, как новый, а внутри — дребезжит: что скрывает самый надёжный бюджетник

Герметичность глушителя Logan нарушается со временем — эксперт Сергей Зиновьев

Renault Logan второго поколения по-прежнему остаётся одним из самых доступных и востребованных автомобилей на вторичном рынке России. Средняя стоимость — от 500 тысяч рублей, а при должном уходе машина способна служить годами. Однако, как отмечают специалисты, у модели есть несколько типичных слабых мест, на которые стоит обратить внимание при покупке.

"Коллекция типовых болячек невелика. Глючит левый подрулевой переключатель (подгорают контакты), дребезжит капот (износ резиновых упоров). Бачок жидкости стеклоомывателя также имеет свойство стучать. Часто нарушается герметичность труб глушителя. Лечат установкой прижимающих хомутов или более упругих держателей", — рассказал эксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев.

Почему Logan остаётся популярным

Renault Logan известен своей простотой конструкции, дешёвым обслуживанием и устойчивостью к российским условиям. Именно сочетание низкой цены владения и высокой надёжности сделало его бестселлером среди бюджетных седанов.

Даже спустя годы эксплуатации большинство владельцев отмечают, что основные узлы — двигатель, коробка передач и подвеска - выдерживают большие пробеги без капитального ремонта.

Типичные слабые места

Эксперт выделяет несколько характерных проблем, которые чаще всего встречаются на Logan второго поколения:

  1. Подрулевой переключатель.
    Контакты со временем подгорают, из-за чего могут возникать сбои в работе указателей поворота и света.

  2. Дребезжание капота.
    Износ резиновых упоров приводит к неприятным звукам при езде по неровностям.

  3. Бачок стеклоомывателя.
    Небольшой люфт вызывает постукивание, особенно на холостых оборотах.

  4. Система выхлопа.
    Нарушение герметичности труб — частая проблема. Помогают прижимающие хомуты или усиленные держатели.

  5. Подвеска.
    При неаккуратной езде страдают ступичные подшипники, шаровые опоры и наконечники рулевых тяг.

"Элементы подвески могут не выдержать неаккуратной езды по дорожным ямам", — подчеркнул Зиновьев.

Двигатель и трансмиссия — сильная сторона

Logan оснащается простыми и надёжными бензиновыми двигателями объёмом 1,4-1,6 литра, которые славятся неприхотливостью. Они спокойно переносят использование топлива среднего качества и не требуют частого обслуживания.

Механическая коробка передач также отличается долговечностью — при правильной эксплуатации ресурс может превышать 300 тысяч километров. Это один из факторов, делающих Logan особенно привлекательным для экономных автолюбителей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: игнорировать мелкие шумы и дребезжания.
    Последствие: постепенное разрушение креплений и появление трещин.
    Альтернатива: заменить резиновые упоры и держатели при первых признаках износа.

  • Ошибка: экономить на подвеске.
    Последствие: преждевременный выход из строя шаровых и подшипников.
    Альтернатива: использовать оригинальные детали и проводить диагностику каждые 20 тыс. км.

  • Ошибка: считать Logan "неубиваемым".
    Последствие: снижение ресурса из-за несвоевременного обслуживания.
    Альтернатива: менять жидкости и фильтры строго по регламенту.

Сравнение: Logan и конкуренты

Модель Средняя цена (₽) Надёжность Стоимость обслуживания
Renault Logan II от 500 000 Высокая Низкая
Lada Vesta от 650 000 Средняя Средняя
Hyundai Solaris (I) от 600 000 Средняя Выше среднего
Kia Rio (I-II) от 600 000 Средняя Выше среднего

Как видно, Logan остаётся выгодным выбором среди подержанных автомобилей — прежде всего благодаря простоте и доступности запчастей.

Плюсы и минусы Renault Logan II

Плюсы Минусы
Надёжные моторы и коробка передач Мелкие конструктивные недостатки
Простое обслуживание Слабая шумоизоляция
Дешёвые запчасти Скромный дизайн и салон
Долговечная подвеска при аккуратной езде Возможен дребезг и вибрации с возрастом

FAQ

Стоит ли брать Logan после 150 000 км пробега?
Да, при условии, что машина обслуживалась по регламенту. Основные агрегаты к этому пробегу остаются исправными.

Как избежать проблем с подвеской?
Избегать ям, следить за давлением в шинах и регулярно проводить диагностику ходовой части.

Как определить скрытые неисправности при покупке?
Проверить выхлоп, рулевое управление и электрику на СТО — это поможет избежать неожиданных затрат.

Мифы и правда

  • Миф: Logan — устаревшая модель.
    Правда: конструкция проста, но надёжна и проверена временем.

  • Миф: у Renault дорогие запчасти.
    Правда: детали на Logan дешевле, чем на большинство иномарок этого класса.

  • Миф: "француз" плохо переносит российские дороги.
    Правда: подвеска разработана специально для плохих покрытий и показывает себя устойчиво.

Три интересных факта

  1. Второе поколение Logan выпускалось на заводе Renault в Москве и на платформе B0, общей с Duster и Sandero.

  2. В базовой комплектации машина предлагала кондиционер и гидроусилитель руля — редкость для бюджетного сегмента своего времени.

  3. Logan долгое время занимал место в тройке самых продаваемых иномарок в России.

Исторический контекст

Renault Logan II вышел на рынок в 2014 году и стал одной из самых массовых моделей концерна в России. Он пришёл на смену первому поколению, сохранив репутацию простого и надёжного автомобиля. Несмотря на возраст, Logan по-прежнему востребован на вторичном рынке — главным образом благодаря сочетанию низкой цены и долговечности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Неправильная установка видеорегистратора в зоне подушки безопасности опасна при аварии — ГАИ сегодня в 6:12
Скрытые ловушки на лобовом: где смартфон и камера превращаются в угрозу для водителя

Как безопасно и законно установить видеорегистратор и смартфон в авто, чтобы сохранить обзор и избежать штрафа.

Читать полностью » Поведение машины на мокрой дороге ухудшено из-за шин — автоэксперт сегодня в 5:22
Внешне почти новые, внутри — будто раскрошены: шины скрывают опасный обман

Как распознать первые признаки износа шин и понять, что их пора менять? Разбираемся в сигналам машины, типах повреждений и нюансах выбора безопасных покрышек.

Читать полностью » Замена стандартного аккумулятора на мощный снижает риск разрядки батареи в мороз — автоэлектрик сегодня в 5:08
Секрет успешного старта мотора при −30 °C — всё зависит от одного элемента

Как более мощный аккумулятор помогает уверенно заводить автомобиль зимой и защищает электронику от разрядки.

Читать полностью » Самовольное ограждение парковочного места во дворе грозит штрафом по статье за самоуправство — ГАИ сегодня в 4:57
Конусы, цепи, сломанные машины — почему "свои" методы парковки оборачиваются штрафом

Законные способы закрепить парковочное место во дворе помогут избежать конфликтов с соседями и упорядочить пространство для автомобилей.

Читать полностью » Снижение компрессии выявили в моторах при износе колец — автоэксперт сегодня в 4:15
Моя машина стала плохо заводиться — выявил один скрытый признак, который довёл до ступора

Почему компрессия в двигателе падает неожиданно, какие детали первыми выходят из строя и что можно сделать, чтобы избежать серьёзного ремонта — подробное разборное руководство.

Читать полностью » Обкатка новых шипованных шин закрепляет их и увеличивает срок службы — эксперт сегодня в 3:59
Шины быстро изнашиваются? Простой лайфхак решает проблему за минуты

Продлите срок службы зимних шипованных шин с помощью правильной обкатки, давления, дошиповки и сезонного хранения.

Читать полностью » Масло удерживает частицы грязи в двигателе — автоэксперт Колодочкин сегодня в 3:15
Синтетика против минералки: ваш выбор масла может стоить двигателю нескольких лет жизни

Понимание реальной роли моторного масла в работе двигателя помогает избежать ошибок, которые приводят к износу и дорогому ремонту, и выбрать подходящий вариант под свой автомобиль.

Читать полностью » Обработка боковых стёкол и зеркал пеной для бритья уменьшает запотевание и наледь — владелец автомойки сегодня в 2:57
Стёкла перестают мутнеть и обрастают льдом: дешёвый способ, который заменяет любую химию

Пена для бритья неожиданно стала бюджетным способом улучшить видимость в непогоду. Разбираемся, почему простой бытовой продукт помогает водителям в холода.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Низкая активность бульдогов снизила их потребность в долгих прогулках — специалисты по породам
Садоводство
Самоопыляемые гибриды огурцов обеспечат урожай зимой — рекомендации Соколовой
Авто и мото
Срочная продажа по низкой цене — главный признак обмана — эксперт Шелков
Спорт и фитнес
Тренер Опальницкий предупредил, что неправильная техника может привести к травмам
Садоводство
Компактная обрезка очитков повышает их зимостойкость — садоводы
Красота и здоровье
Врач Екатерина Дмитренко поделилась рекомендациями по зимнему уходу за здоровьем
Еда
Меренговый рулет с малиной получается воздушным — повар
Наука
Двуслойную раковину салтереллы признали уникальным механизмом скелета — докторант-геонаук Прескотт Вайда
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet