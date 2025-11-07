Франция в трауре: ушёл из жизни один из самых влиятельных людей автопрома

Бывший генеральный директор французской компании Renault Луи Швейцер ушёл из жизни на 84-м году. Сообщение об этом опубликовала газета Le Monde, уточнив, что о смерти журналистам рассказала семья. Причина ухода из жизни не разглашалась.

Швейцер возглавлял Renault с мая 1992 по апрель 2005 года, после чего оставался почётным президентом компании. Ранее он руководил аппаратом премьер-министра Франции Лорана Фабиуса в 1981 году, а также занимал посты в различных общественных и культурных организациях. Его заслуги отмечены многими наградами: среди них орден Почётного легиона, а в 2005 году президент России Владимир Путин наградил Швейцера орденом Дружбы за вклад в развитие российско-французского сотрудничества.

Ключевые этапы карьеры

Период Должность Основные достижения 1981 Руководитель аппарата премьер-министра Лорана Фабиуса Опыт работы в госаппарате, участие в реформировании управления 1992-2005 Генеральный директор Renault Рост продаж компании, укрепление международного сотрудничества 2005-2025 Почётный президент Renault Консультирование руководства, участие в стратегических проектах

