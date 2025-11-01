Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Ivan Radic is licensed under CC BY 2.0
Александр Михайлов Опубликована сегодня в 2:32

Renault возвращает легенду: новый Turbo 3E стал громом среди электрокаров

Renault объявила о выпуске 1980 экземпляров электрокара Turbo 3E

На знаменитом ралли Tour de Corse в начале месяца публике впервые показали Renault 5 Turbo 3E — прототип, который открывает новую главу истории французского автопрома. Несмотря на то, что серийный вариант появится только в 2027 году, уже сейчас ясно: Renault готова вернуть культовую модель в виде современного электросуперкара. Этот автомобиль создан как дань уважения легендарному Renault 5 Turbo 1980-х годов и будет выпущен ограниченной серией — всего 1980 экземпляров, каждый стоимостью 160 000 евро.

Возрождение силы и духа Renault Turbo

Когда в 1980 году на дорогах появился Renault 5 Turbo, он стал революционным для своего времени — первым французским серийным автомобилем с турбированным бензиновым двигателем мощностью 160 лошадиных сил. Прошло более сорока лет, и в 2025-м компания решает воздать должное своему наследию, но уже с новыми технологиями и масштабом. Разработкой занимается инженерная команда Alpine — подразделение, ответственное за спортивные разработки Renault.

Новая версия получила два электромотора, установленных в задних колёсах. Совокупная мощность — 555 л. с. при массе всего 1450 кг, что даёт выдающееся соотношение 2,6 кг на лошадиную силу. Разгон до 100 км/ч занимает менее 3,5 секунд, а максимальная скорость достигает 270 км/ч. Показатели впечатляют даже по меркам современных суперкаров. Водитель может выбрать режим "race" для трека или активировать функцию "drift assist" — система помогает контролировать скольжение, что делает управление азартным и точным. Конструкция из углеродного волокна обеспечивает жёсткость кузова, улучшает баланс и минимизирует массу — всё ради идеального сочетания мощности и управляемости.

Спортивный дизайн с французским акцентом

Renault сохранила характерный силуэт оригинальной модели, сделав его современным и более агрессивным. Широкие крылья, массивные 20-дюймовые диски, выразительная аэродинамика — всё в образе Turbo 3E говорит о силе и динамике. Дизайн не просто копирует прошлое, а интерпретирует его с использованием современных линий и технологий освещения.

Для раллийной премьеры на Tour de Corse автомобиль получил эффектную ливрею в цветах французского флага — красный, синий и белый. Это отсылка к Maxi 5 Turbo, на котором в 1985 году победил Жан Раньотти.

"Этот автомобиль — не просто ностальгия, это живая история, переведённая на язык электричества", — отметил инженер-конструктор Renault Жан-Пьер Дювал.

Салон создан в духе спортивных традиций: ковшеобразные сиденья с шеститочечными ремнями безопасности, ручной тормоз для контролируемого дрифта, минимализм и технологичность. Центральная консоль выполнена в цифровом формате, но оформление напоминает раллийные приборные панели прошлого.

Сравнение поколений

Параметр Renault 5 Turbo (1980) Renault 5 Turbo 3E (2025)
Двигатель 1.4 турбо, 160 л. с. Электрический, 555 л. с.
Привод Задний Задний (два электромотора)
Масса 970 кг 1450 кг
0-100 км/ч 6,9 с < 3,5 с
Максимальная скорость 200 км/ч 270 км/ч
Выпуск Серийный Ограниченная серия, 1980 шт.

Сравнение показывает: Renault не просто "возрождает" модель, а создаёт её заново, сохранив характер, но увеличив потенциал.

Как стать владельцем: шаг за шагом

  1. Оформить предварительный депозит в размере 50 000 евро.

  2. Выбрать вариант окраски — можно заказать оригинальные ливреи Renault 5 Turbo и Turbo 2.

  3. Дождаться начала персонализации (ожидается в 2026 году).

  4. Получить свой автомобиль к 2027 году.

Компания обещает, что каждая машина будет собираться вручную, а процесс кастомизации станет неотъемлемой частью владения — от выбора цветовых решений до калибровки настроек вождения.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Рассматривать Turbo 3E как массовый электрокар.
    Последствие: Разочарование в цене и доступности.
    Альтернатива: Оценивать его как коллекционный суперкар с потенциалом роста стоимости.

  • Ошибка: Игнорировать подготовку к управлению мощным электромобилем.
    Последствие: Потеря контроля в режиме "drift assist".
    Альтернатива: Пройти базовое обучение спортивному вождению.

А что если…

Если Renault решит выпустить "дорожную" версию без ограничений серии, Turbo 3E может стать новым лицом французских электрокаров. В этом случае его потенциал позволит конкурировать с Porsche Taycan и Tesla Roadster, но при этом сохранить свой шарм компактного суперкара.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Выдающаяся динамика и управляемость Высокая цена
Уникальный дизайн, вдохновлённый историей Ограниченное количество экземпляров
Ручная сборка и персонализация Не предназначен для повседневной езды
Использование технологий Alpine Требует опыта для полного раскрытия потенциала

FAQ

Как выбрать комплектацию?
Владельцы смогут персонализировать автомобиль, выбрав цвета, детали интерьера и уровень трековых настроек.

Сколько стоит Renault 5 Turbo 3E?
Цена составляет 160 000 евро, включая возможность эксклюзивной кастомизации.

Что лучше — оригинальный Turbo или 3E?
Оригинал — легенда, но Turbo 3E сочетает эстетику прошлого с мощью и экологичностью будущего.

Мифы и правда

  • Миф: Электромобили не могут быть спортивными.
    Правда: Turbo 3E доказывает обратное, разгоняясь до 100 км/ч быстрее большинства бензиновых суперкаров.

  • Миф: Электрокары скучны на треке.
    Правда: Режимы "race" и "drift assist" превращают управление в удовольствие.

  • Миф: Возрождение старых моделей — просто маркетинг.
    Правда: В случае Renault — это инженерное переосмысление легенды.

Исторический контекст

Renault 5 Turbo родился как ответ на доминирование немецких и итальянских спортивных авто 1980-х. Он стал символом французского инженерного дерзновения и выиграл множество этапов чемпионатов по ралли. Теперь, спустя 45 лет, Turbo 3E возвращает этот дух — на новых технологиях, но с тем же стремлением к скорости.

3 интересных факта

  1. Название "3E" расшифровывается как "третье поколение" и "electric".

  2. Аккумуляторы Turbo 3E расположены вдоль кузова для лучшего распределения веса.

  3. Каждый экземпляр получит уникальный номер и персональный сертификат подлинности.

