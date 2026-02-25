Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Renault 5 E-Tech Electric
Renault 5 E-Tech Electric
© commons.wikimedia.org by Alexander-93 is licensed under CC BY-SA 4.0
Сергей Герасимов Опубликована сегодня в 0:08

Новый уровень городских электромобилей: Renault 5 E-Tech предлагает 410 км без компромиссов

В промозглый февральский вечер 2026 года, когда московские улицы скользят под колесами от тающего снега, а цена бензина снова подскочила на 5 рублей, городской электромобиль вроде Renault 5 E-Tech вызывает особый интерес. Запах свежей резины от 18-дюймовых дисков смешивается с озоном от батареи, обещая 410 км по WLTP без компромиссов. Проблема типичных "городских" EV — либо крошечный запас хода на 200-250 км, либо ценник за 3 миллиона рублей, который отпугивает прагматиков. Здесь же французы предлагают баланс: компактный силуэт, 150 л. с. и старт от 25 тысяч евро.

Renault 5 E-Tech не просто ретро-ностальгия — это инвестиция в повседневность, где шасси заточено под московские выбоины, а батарея 52 кВт·ч держит удар зимой. По данным EV Database, реальный пробег в городе — до 330 км даже в холод. Но выдержит ли он эксплуатацию в наших реалиях, где сервисы Renault не всегда на высоте?

"Renault 5 E-Tech меняет правила игры в сегменте компактных EV: батарея на 52 кВт·ч с LFP-элементами в базе обеспечивает не только 410 км WLTP, но и устойчивость к деградации — всего 1-2% за год в смешанном цикле. Шасси на новой платформе CMF-B EV дает отзывчивость руля, как у хот-хэтча, без типичной "ватности" электрокаров. Глазами аналитика надежности: это не игрушка для центра города, а машина для трассы М-11 с запасом."

автоэксперт, аналитик надёжности транспорта и эксплуатационных характеристик Дмитрий Сафронов

Шасси с характером: динамика за городом

Глазами перекупа: Renault 5 E-Tech держит цену лучше Fiat 500e — потеря всего 25% за 3 года при пробеге 60 тыс. км, благодаря популярности в Европе. Шасси на платформе CMF-B EV с короткой базой и широкой колеей дает стабильность на 120 км/ч по М-4, без кренов, типичных для Peugeot e-208. Рулевое с переменным усилием "говорит" на виражах, а тормоза с рекуперацией не утомляют в пробках. Ирония: электромотор спереди не делает его "тележкой" — разгон до 100 км/ч за 8 сек на 150 л. с. версии обходит Clio на светофорах.

Технический аудит выявляет нюансы: подвеска с McPherson спереди и торсионной балкой сзади требует проверки сайлентблоков каждые 40 тыс. км, иначе вибрации на лежачих полицейских. Как отмечает эксперт по раме и подвеске, в отличие от ржавеющих Range Rover, здесь алюминиевые элементы кузова не гниют. Зимой клиренс 148 мм спасает от сугробов, но на трассе бак… ой, батарея на 52 кВт·ч позволяет 350 км реала.

Интерьер и экраны: эргономика на каждый день

Двойные экраны — 10-дюймовый центральный с Google built-in и 7" приборка — интуитивны, без лагов openR Link. Материалы: переработанная ткань и мягкий пластик, лучше Opel Corsa Electric. Объем багажника 326 л — для семьи на шопинг, с фальшполом под зарядку. Подогрев сидений и руля в Iconic Five — must-have для наших широт.

"Безопасность на уровне: 5 звезд Euro NCAP ожидаемо, с активным торможением и распознаванием знаков. Аудит шасси показывает жесткость на 15% выше Clio, что снижает риск поломок в городе. Электрика устойчива — батарея с охлаждением жидкостью минимизирует перегрев."

автоэксперт, инженер-консультант по безопасности и техническому аудиту транспортных средств Иван Рогов

Запас хода 410 км: реальность vs WLTP

Версии: 40 кВт·ч (310 км, 95 л. с.), 52 кВт·ч (410 км, 150 л. с.). Расход 14,6 кВт·ч/100 км — экономия 2 руб/км на домашней зарядке. Зимой минус 20%, но рекуперация помогает. Сравни с Toyota по Consumer Reports 2026: надежность на высоте, но EV Renault не отстает в эксплуатации.

Глазами драйвера: на трассе не устает, как Fiat 500e, — бак… батарея тянет до заправки без стресса. Гарантия 8 лет на батарею скрывает реальный ресурс 150 тыс. км без деградации.

Цены и ликвидность: инвестиция или трата?

От €25 050 (Five) до €36 550 (Roland Garros). С субсидиями — от €21 000. Ликвиднее бензо-Clio: перепродажа +10% премии за EV. Финансирование от €23 394/мес. В отличие от гибридов Geely, здесь нет риска батареи.

FAQ: ответы на ваши вопросы

  • Сколько реально проедет зимой? 280-320 км в -10°C с обогревом.
  • Зарядка? 80% за 30 мин DC 100 кВт.
  • Надежность vs Toyota? Аналогична, батарея вечная.
  • Багажник? 326 л + 27 л.
Проверено экспертом: технический аудит, безопасность, надежность Иван Рогов, Дмитрий Сафронов

Автор Сергей Герасимов
Сергей Герасимов — автоюрист (КФУ) с 20-летним стажем. Эксперт по ДТП, защите прав потребителей и спорам со страховыми компаниями. Судебный защитник.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

