Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Душевая кабина
Душевая кабина
© freepik.com is licensed under public domain
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 18:57

5 простых способов вернуть душевой кабине блеск и прозрачность

Лимонная кислота и уксус эффективно удаляют известковый налёт с душевой кабины

Даже самая ухоженная душевая со временем теряет блеск. На стекле, стенках и дверцах появляется белёсый налёт — следствие жёсткой воды и остатков мыла. Эти минеральные отложения не только портят внешний вид, но и способствуют размножению бактерий. К счастью, вернуть поверхности прозрачность и чистоту можно без труда — с помощью простых, безопасных и недорогих средств.

Почему появляется известковый налёт

Основная причина — жёсткая вода, содержащая соли кальция и магния. При контакте с горячими поверхностями и моющими средствами они оседают белыми разводами.
Чтобы кабина дольше оставалась чистой, важно не только убирать её регулярно, но и удалять капли воды после каждого душа - например, с помощью стеклоочистителя или микрофибры.

1. Лимонная кислота — безопасное и эффективное решение

Один из самых простых и щадящих способов. Лимонная кислота не только удаляет налёт, но и дезинфицирует поверхности.

Как использовать:

  1. Растворите 2-3 ст. ложки лимонной кислоты в 1 литре тёплой воды.
  2. Нанесите раствор на стенки душевой при помощи пульверизатора или губки.
  3. Оставьте на 20-25 минут.
  4. Протрите мягкой щёткой и смойте водой.

Лайфхак: чтобы усилить эффект, можно добавить пару капель средства для мытья посуды — оно поможет растворить мыльные остатки.

2. Столовый уксус — классика против известкового налёта

Уксусная кислота эффективно борется с белыми разводами и возвращает блеск стеклу.

Как применять:

  1. Смешайте в равных пропорциях уксус и воду (1:1).
  2. Распылите раствор на проблемные зоны, особенно на дверцы.
  3. Оставьте на 15 минут, затем аккуратно протрите губкой.
  4. Смойте тёплой водой и насухо вытрите тканью.

Совет: если запах уксуса вам неприятен, добавьте в раствор несколько капель эфирного масла цитрусовых — лимонного или апельсинового.

3. Нашатырный спирт — решение для сложных случаев

Когда налёт старый и плотный, поможет аммиак (нашатырный спирт). Он растворяет даже застарелые пятна, но требует аккуратности.

Как действовать:

  1. Откройте окна или включите вентиляцию.
  2. Разведите 1 часть нашатырного спирта в 10 частях воды.
  3. Нанесите раствор на загрязнённые участки губкой или распылителем.
  4. Через 5-10 минут смойте водой и вытрите поверхность насухо.

Важно: не смешивайте аммиак с хлорсодержащими средствами — это может выделить токсичные пары.

4. Пищевая сода — мягкий абразив

Сода действует как натуральный скраб, эффективно удаляя мыльные следы.

Инструкция:

  1. Смешайте 3 ст. ложки соды с водой до образования густой пасты.
  2. Нанесите её на загрязнения и оставьте на 15 минут.
  3. Протрите поверхность губкой круговыми движениями.
  4. Тщательно смойте водой.

Внимание: этот способ не подходит для акриловых и пластиковых поверхностей - сода может оставить микроцарапины. Используйте его только для стекла, плитки и металла.

5. Специализированная бытовая химия — для тех, кто ценит скорость

Если времени на домашние смеси нет, подойдут готовые чистящие средства для душевых кабин. Они содержат кислоты и ПАВы, специально разработанные для растворения известковых отложений.

Как использовать:

  1. Распылите средство на поверхность.
  2. Подождите время, указанное в инструкции (обычно 5-10 минут).
  3. Смойте водой и отполируйте мягкой салфеткой.

Перед применением обязательно проверьте средство на небольшом участке - некоторые составы могут повредить уплотнители или матовое стекло.

Бонус: профилактика налёта

Чтобы не возвращаться к интенсивной чистке каждые пару недель, придерживайтесь простых правил:

  • После каждого душа протирайте стенки и дверцы от капель.
  • Используйте фильтр для воды, чтобы снизить её жёсткость.
  • Раз в неделю ополаскивайте стекло слабым раствором уксуса - это предотвратит образование налёта.

Плюсы и минусы способов

Метод Преимущества Недостатки
Лимонная кислота Безопасна, подходит для стекла и металла Требует времени на воздействие
Столовый уксус Быстро возвращает блеск Резкий запах
Нашатырный спирт Эффективен против старого налёта Требует проветривания
Пищевая сода Натуральное средство Не подходит для акрила
Спецсредства Быстро и удобно Возможна агрессивная химия

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Можно ли чистить душевую кабину средством для стёкол?
Да, но оно удалит только лёгкие разводы. Для минерального налёта нужны кислоты — лимонная или уксусная.

Как избавиться от запаха уксуса после уборки?
Промойте поверхности водой с каплей кондиционера для белья или добавьте в раствор эфирное масло.

Подходит ли лимонный сок вместо кислоты?
Да, но натуральный сок менее концентрирован — эффект будет мягче.

Как часто нужно чистить душевую кабину?
Минимум раз в неделю, а профилактически — после каждого душа протирать сухой тканью.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как отремонтировать трещину в ванне без замены — пошаговый план сегодня в 19:17
Чугун, акрил или сталь? Один удар — и вы поймёте, из чего сделана ваша ванна

Трещины в ванне появляются не только от ударов. Разбираем скрытые причины по материалам, даём план первой помощи и варианты ремонта без грязного демонтажа.

Читать полностью » Специалисты советуют разглаживать заломы на ботинках утюгом через влажную ткань сегодня в 12:34
Вторая жизнь любимой пары: как победить заломы и трещины

Как быстро убрать заломы на кожаной обуви и вернуть ей безупречный вид? Несколько проверенных способов — от кондиционера до утюга.

Читать полностью » Эксперты назвали способы избавления от скрипа дверей с помощью масла, мыла и сегодня в 11:26
Скрипящие двери выводят из себя? Виновато не то, что вы думаете

Как избавиться от скрипа дверей без мастера и дорогих средств? Один копеечный трюк и пара минут — и дом снова наполнится тишиной.

Читать полностью » Специалисты объяснили, как безопасно почистить пульт от микробов при помощи зубной пасты сегодня в 10:24
Пульт пахнет, липнет и плохо реагирует? Ему нужна чистка, но не такая, как вы думаете

Как очистить пульт от пыли и микробов, не повредив кнопки и электронику? Один безопасный трюк с зубной щёткой вернёт устройству чистоту за минуту.

Читать полностью » Эксперты рассказали, как избавиться от затхлого запаха из пылесоса при помощи прочистки шланга сегодня в 9:21
Пылесос портит воздух в квартире? Значит, вы забыли про одну деталь

Почему пылесос вдруг начал пахнуть пылью или гарью? Разбираем причины, учимся устранять запах и предотвращать его появление надолго.

Читать полностью » Назван простой способ, чтобы скатерть не скользила - пищевая пленка и двусторонний скотч сегодня в 8:46
Скатерть больше не сбежит: гениальное решение, которое прячется на кухне

Как заставить скатерть лежать идеально, не сдвигаясь ни на миллиметр? Один простой трюк, доступный каждому, избавит от раздражения навсегда.

Читать полностью » Названы простые способы освежить одежду в шкафу - мята, мыло и эфирные масла сегодня в 7:44
Вещи будут пахнуть свежестью месяцами: проверенный способ из подручных средств

Как избавиться от затхлого запаха в шкафу без дорогих средств? Неожиданные и простые способы, которые действительно работают.

Читать полностью » Специалисты объяснили, как правильно ухаживать за посудомойкой: соль, температура и чистка камеры сегодня в 6:42
Посудомойка прослужит вдвое дольше, если не забывать об этих трёх шагах

Как продлить жизнь посудомоечной машине и сохранить посуду без налёта и запаха? Простые шаги, частые ошибки и правила ухода от экспертов.

Читать полностью »

Новости
Дом
Эксперты: самостоятельная чистка салона авто обходится дешевле в десятки раз
Красота и здоровье
Контрастный душ противопоказан людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями
Авто и мото
Чрезмерная шумоизоляция повышает расход топлива и снижает безопасность
Общество
Психолог Мухина: сохранение личных границ снижает влияние манипуляций на работе
Культура и шоу-бизнес
Daily Mail: причиной развода Лили Аллен и Дэвида Харбора стала измена актёра
Красота и здоровье
Эксперты сообщили, что двойное очищение повышает эффективность кремов и сывороток
Садоводство
Черешня из косточки вырастает устойчивой к морозам и вредителям — Ирина Власова
Общество
Эксперт по этикету Грохотова назвала правила цифрового этикета в переписках
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet