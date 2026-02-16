Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 13:53

Валик для шерсти больше не покупаю — заменила его одной вещью из ванной

Шерсть домашних животных способна прочно въедаться в ткань, превращая уборку в затяжной процесс. Даже валик для ворса не всегда справляется: липкие листы быстро расходуются, а результат остаётся средним. Однако есть способ проще и эффективнее, который не требует специальных покупок. Об этом пишет Southern Living.

Как убрать шерсть с помощью перчаток

Вместо привычного ролика можно использовать обычные резиновые или латексные перчатки. Главное условие — плотная поверхность, создающая достаточное трение. Именно благодаря этому эффекту шерсть легко отделяется от обивки и одежды.

Достаточно надеть перчатки и провести ладонью по ткани от краёв к центру. Волоски начинают собираться в небольшие комки, которые затем легко убрать вручную. Если трения недостаточно, перчатки можно слегка смочить водой — это усилит сцепление с шерстью.

Метод подходит для диванов, кресел, автомобильных сидений, свитеров и пледов. Процесс не требует усилий и позволяет быстро обработать большую поверхность. После сбора шерсти её просто выбрасывают в мусор, а при необходимости процедуру повторяют.

Почему этот способ эффективнее валика

Липкий валик работает за счёт клеевого слоя, который постепенно теряет свойства. Он быстро забивается ворсом и требует постоянной замены листов. В итоге расходуется значительное количество липкой ленты, а уборка занимает больше времени.

Резиновые перчатки действуют иначе — они создают статическое притяжение и трение. За счёт этого даже глубоко застрявшие волоски поднимаются на поверхность. При этом ткань не подвергается излишнему воздействию, что особенно важно для тонких или деликатных материалов.

Дополнительное преимущество — отсутствие лишних отходов. Перчатки можно использовать многократно. Если шерсть прилипает к поверхности перчатки и не снимается полностью, её достаточно промыть под проточной водой. После высыхания они снова готовы к применению.

Практичность и экономия

Если не хочется использовать те же перчатки, что применяются для уборки ванной или кухни, можно приобрести отдельную пару специально для мебели и одежды. Обычно они стоят недорого и продаются комплектами, что делает их более выгодной альтернативой специализированным аксессуарам для удаления шерсти.

Метод не требует дополнительных инструментов и подходит для регулярного использования. Особенно он удобен в домах, где есть кошки или собаки, активно линяющие в межсезонье.

Автор Татьяна Костина
Татьяна Костина — эксперт по клинингу с 12-летним стажем. Специалист по эко-технологиям уборки и организации быта. Опыт управления в сервис-индустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

