Эмалированный чугун покрыли следы ожога — делаю простую пасту и возвращаю блеск без царапин
Следы ожога на эмалированной чугунной посуде могут испортить внешний вид даже самой любимой кастрюли. Особенно досадно, когда тёмные пятна появляются снаружи, где они заметны больше всего. Хорошая новость в том, что в большинстве случаев их можно удалить без вреда для покрытия. Об этом пишет Southern Living.
Почему появляются тёмные пятна
Внешние следы ожога чаще всего возникают из-за прямого воздействия высокой температуры. Слишком сильное пламя, перелившаяся жидкость или брызги масла, которые со временем полимеризуются и "прикипают" к поверхности, оставляют устойчивые тёмные отметины. В отличие от внутренних загрязнений, здесь дело не в остатках пищи, а в воздействии огня.
Эмалированное покрытие хоть и выглядит прочным, по сути является стекловидным слоем. Оно чувствительно к царапинам и агрессивной чистке, поэтому подход должен быть аккуратным.
Чего не стоит делать
Перед началом очистки важно помнить о запретах. Нельзя использовать стальные и проволочные щётки, металлические скребки и абразивные порошки, если на них нет пометки "подходит для эмали". Повреждения не только портят внешний вид, но и создают шероховатости, где в дальнейшем легче накапливаются жир и нагар.
Как удалить лёгкие следы ожога
Для незначительных пятен достаточно щадящего метода. Сначала посуду полностью охлаждают. Затем аккуратно моют тёплой водой с мягким средством и неабразивной губкой и тщательно вытирают насухо.
Если следы остались, готовят пасту из пищевой соды и воды. Смесь наносят на проблемные участки и оставляют на 15-30 минут, после чего мягко протирают и смывают. В большинстве случаев этого достаточно, чтобы вернуть поверхности чистый вид.
Что делать с сильными загрязнениями
Если пятна более стойкие, пасту из соды можно оставить минимум на час. Дополнительно используют уксус: поверх содовой пасты распыляют уксус, давая смеси вспениться, затем аккуратно очищают губкой.
Ещё один вариант — смесь 3-процентной перекиси водорода с содой. Её наносят на загрязнение и выдерживают не менее часа перед чисткой. В крайнем случае допустимо применение специализированных средств, безопасных для эмали, или очистителя для духовок — но только после точечного теста на незаметном участке и с последующим тщательным промыванием.
Некоторое потемнение основания со временем считается нормальным и не влияет на безопасность использования. Главное — чтобы эмаль оставалась гладкой, без сколов и трещин.
Как предотвратить появление пятен
Чтобы избежать повторных ожогов, рекомендуется использовать средний или умеренный нагрев и следить, чтобы пламя не выходило за пределы дна. Не стоит переполнять кастрюли, чтобы избежать переливов и брызг. Регулярная лёгкая очистка значительно проще глубокой борьбы с застарелыми пятнами.
Также важно мыть эмалированный чугун вручную, полностью охлаждать перед мытьём, использовать мягкие губки и тщательно высушивать посуду. При хранении желательно избегать плотного складывания и по возможности защищать крышки.
Правильный уход продлевает срок службы эмалированной посуды и сохраняет её аккуратный внешний вид. Даже если на дне появились следы времени, аккуратная чистка и бережная эксплуатация помогут поддерживать её в отличном состоянии долгие годы.
