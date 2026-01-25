Hyundai ломает правила пикапов — грузовик обещают превратить почти в кабриолет

Hyundai подаёт сигналы, что к концу десятилетия может всерьёз зайти в сегмент "настоящих" пикапов и сделать это не только за счёт размеров и тяги. Компания изучает необычную для класса идею — съёмную крышу и даже съёмные двери, чтобы превратить поездки на природе в максимально "открытый" опыт. Подобные решения давно ассоциируются с Jeep, но в мире пикапов они по-прежнему редкость. Об этом сообщает Autoblog.

Патент с акцентом на крышу и герметичность

Суть разработки — в съёмной панели крыши, которую предполагается демонтировать вручную. Такой подход важен: минимум сложной электроники означает меньше лишнего веса и меньше потенциально уязвимых узлов, что особенно ценят покупатели утилитарной техники. В патенте основной упор сделан на механизм уплотнения, который должен решать типичные проблемы подобной конструкции — шум при установке панели и риск попадания влаги в салон.

Сценарий использования выглядит понятным: снял панель, убрал на хранение и получил почти "кабриолетное" ощущение в машине, которая при этом остаётся грузовиком. Для бренда это способ добавить эмоций в сегмент, где большинство моделей выглядят и устроены довольно консервативно.

Съёмные двери — ещё более редкий ход

Кроме крыши в документах упоминаются и съёмные двери. Здесь Hyundai замахивается на функцию, которую многие пикапы не предлагают в принципе. Из заметных исключений на рынке часто вспоминают Jeep Gladiator: он наследует философию Wrangler и потому допускает "разбор" под погоду и настроение. У GMC Hummer EV встречаются съёмные панели крыши, но двери там не рассчитаны на такой формат.

Пока неясно, станет ли комбинация "крыша плюс двери" серийной и для какой именно модели. Но логично, что подобные решения лучше всего раскрываются на рамном среднеразмерном пикапе — там важны и внедорожные амбиции, и ориентация на активный отдых.

Зачем Hyundai это нужно в битве с гигантами

Сегодня в США у Hyundai есть Santa Cruz — компактная модель с несущим кузовом, ближе по характеру к кроссоверу с грузовой площадкой. Однако в отрасли ожидают, что новые проекты марки будут уже классическими "body-on-frame" пикапами. В таком сегменте репутация и привычки покупателей играют огромную роль: десятилетиями доминировали Ford, Ram, Chevrolet и Toyota, и новичкам приходится искать собственный узнаваемый подход.

Если задумки дойдут до конвейера до 2030 года, у бренда появится шанс привлечь тех, кому важны универсальность, отдых на природе и нестандартные решения, а не только цифры буксировки.