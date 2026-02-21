Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Покровский Опубликована сегодня в 18:49

Удалёнка превращает дом в тюрьму: как избежать стресса и сохранить психику на плаву

Переход на дистанционный формат занятости радикально изменил биохимию рабочего ритма, стерев антропологическую границу между "пещерой" для отдыха и пространством для добычи ресурсов. Отсутствие физического разделения локаций провоцирует когнитивный диссонанс, превращая уютный дом в источник перманентного стресса и ментального истощения. Без жесткого тайм-менеджмента психика теряет маркеры завершения задач, что неизбежно ведет к хронической усталости и снижению нейронной эффективности. Об этом сообщает MosTimes.

Одной из главных ловушек фриланса становится иллюзия абсолютной свободы, которая на практике оборачивается круглосуточной доступностью для коллег и руководителей. По словам Ирины Бенетт, такая дезорганизация разрушает личное пространство, заставляя человека находиться в состоянии постоянного ожидания уведомлений. Эксперт подчеркнула, что отсутствие пауз для нейронной перезагрузки в выходные дни лишь накапливает тревожный фон.

"Повышается тревожность и на ментальное здоровье это может влиять не очень хорошо. Какой есть выход из этой ситуации? Выстроить собственные границы", — рассказала Ирина Бенетт.

Для сохранения эмоциональной стабильности специалист рекомендует внедрять строгие протоколы цифровой гигиены и автоответчики во внерабочее время. Четкое планирование отдыха и жесткая фиксация операционных часов позволяют превратить удаленку из фактора деградации в инструмент личного комфорта. Согласно заявлению эксперта, только при соблюдении дисциплины границ дистанционный труд перестает наносить вред здоровью, сохраняя высокую продуктивность и драйв.

Автор Андрей Покровский
Андрей Покровский — клинический психолог, эксперт по психологии труда с 20-летним стажем. Специалист по выгоранию, стрессоустойчивости и медиации.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

