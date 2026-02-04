Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дистанционное осязание человека
© NewsInfo.Ru by Алексей Кузнецов is licensed under public domain
Алексей Кузнецов Опубликована сегодня в 11:06

Люди чувствуют то же, что и животные с шестым чувством: восприятие оказалось глубже привычного

Человеческое осязание оказалось гораздо сложнее и "дальнобойнее", чем принято считать. Учёные зафиксировали у людей способность чувствовать скрытые объекты без прямого прикосновения. Это открытие уже влияет на представления о восприятии и может изменить подходы к робототехнике и вспомогательным технологиям. Об этом сообщает IEEE International Conference on Development and Learning (ICDL).

Неожиданное расширение границ осязания

Исследователи из Лондонского университета королевы Марии и Университетского колледжа Лондона обнаружили признаки ранее не описанного сенсорного навыка — дистанционного осязания. Речь идёт о способности улавливать присутствие объектов, не касаясь их напрямую. До недавнего времени считалось, что подобное невозможно для человека, однако новые данные дополняют представления о том, что органов чувств у человека значительно больше, чем классические пять. Открытие ставит под сомнение устоявшееся понимание осязания как исключительно контактного чувства.

Подсказки из мира животных

В исследованиях восприятия давно описан феномен дистантного осязания у птиц, живущих на побережьях. Некоторые виды куликов способны находить добычу, спрятанную в песке, реагируя на микроскопические колебания и изменения давления в сыпучей среде. Эти сигналы возникают, когда рядом находится твёрдый объект. Учёные предположили, что схожие физические принципы могут работать и у человека, даже без специализированных анатомических структур.

Эксперимент с песком и скрытым объектом

Чтобы проверить гипотезу, команда провела серию экспериментов, представленных на конференции ICDL. Участникам предлагалось медленно вести пальцем по поверхности песка и определить местоположение спрятанного под ним кубика, не прикасаясь к нему напрямую. Результаты показали, что люди способны заранее ощущать присутствие объекта. Точность таких определений значительно превышала случайный уровень, что подтвердило наличие устойчивого сенсорного эффекта.

Чувствительность на грани физического предела

Физическое моделирование помогло объяснить полученные данные. Анализ показал, что человеческая рука способна улавливать минимальные изменения сопротивления и направления движения песчинок. Такая чувствительность близка к теоретическому пределу обнаружения механических отражений в сыпучих материалах. Это указывает на то, что кожа и нервная система человека работают с гораздо более тонкими сигналами, чем предполагалось ранее.

Сравнение человека и машины

В рамках исследования учёные сопоставили возможности людей и роботизированного тактильного датчика, обученного с использованием алгоритма LSTM. Люди продемонстрировали точность распознавания на уровне 70,7 % в пределах ожидаемой дистанции. Робот, хотя и мог реагировать на объекты с большего расстояния, часто ошибался, из-за чего его общая точность составила около 40 %. Эти выводы перекликаются с разработками, где создаются синтетические аналоги болевых нервов для роботов, но биологическое восприятие пока остаётся более устойчивым.

Значение для науки и технологий

Полученные данные важны не только для фундаментальной психологии восприятия, но и для прикладных задач. Они могут лечь в основу разработки более чувствительных тактильных датчиков и вспомогательных устройств для работы в условиях ограниченной видимости. Особенно перспективными направлениями считаются археология, поисково-спасательные операции и исследования сложных поверхностей.

"Впервые дистанционное прикосновение было изучено на людях, и это меняет наше представление о мире восприятия у живых существ", — сказала старший преподаватель психологии Элизабетта Версаче из Лондонского университета королевы Марии.

Открытие дистантного осязания у людей показывает, что границы человеческого восприятия шире, чем казалось ранее. Оно подчёркивает ценность междисциплинарных исследований и задаёт ориентиры для технологий, которые смогут точнее и безопаснее работать со скрытыми или потенциально опасными объектами.

Автор Алексей Кузнецов
Алексей Кузнецов — физик-теоретик, к.ф.-м.н. с 12-летним опытом. Работал в ИФ им. Завойского и проектах CERN. Эксперт по квантовым и высоким технологиям.

