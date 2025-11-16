Люди видят сквозь песок руками: учёные доказали, что у нас есть седьмое чувство
Сенсорные способности человека до сих пор оставались предметом споров, однако новое исследование показывает: наши возможности шире, чем принято считать. Учёные из Лондонского университета Королевы Марии и Университетского колледжа Лондона обнаружили, что человек способен чувствовать объекты, не прикасаясь к ним. Это "седьмое чувство", или дистанционное осязание, меняет представление о границах человеческой перцепции и открывает перспективы для развития роботов будущего.
Что такое дистанционное осязание
Обычно под осязанием подразумевают контакт кожи с предметом. Однако эксперименты доказали: кончики человеческих пальцев способны улавливать едва заметные механические сигналы от объекта, спрятанного под слоем сыпучего материала — например, песка. Ранее подобное умение приписывали главным образом птицам вроде куликов и ржанок, которые используют чувствительность к микроколебаниям, чтобы обнаруживать пищу.
Исследователи предполагают, что человек также может воспринимать слабые деформации среды, возникающие вокруг скрытых предметов. Это не магическое "предчувствие", а тонкая сенсорная способность, задействующая рецепторы кожи и сложные механизмы обработки сигналов мозгом.
Эксперименты: люди против роботов
В исследовании провели две параллельные серии тестов — на людях и роботах. Испытуемым предлагали определить местоположение кубика, спрятанного в песке, дотрагиваясь до поверхности, но не взаимодействуя напрямую с объектом. Люди обнаруживали спрятанный предмет с точностью 70,7%, то есть гораздо выше случайного результата.
Робот, оснащённый современным тактильным датчиком и обученной моделью LSTM, смог показать лишь 40% точности. Несмотря на точные алгоритмы и чувствительные сенсоры, машина оказалась менее успешной, чем человеческая кожа.
Эти данные показывают: биологические сенсорные системы пока что значительно превосходят искусственные.
Сравнение: человек и робот в задаче дистанционного осязания
|Параметр
|Человек
|Робот (LSTM + сенсор)
|Точность определения объекта
|70,7%
|40%
|Обработка сигналов
|Мультимодальная, нейронная
|Алгоритмическая
|Способность к микровибрациям
|Высокая
|Ограниченная
|Адаптивность
|Мгновенная
|Зависит от обучения
Как работает человеческий сенсорный механизм
Исследователи предполагают, что в основе явления лежит:
- чувствительность к микродавлению в толще песка;
- способность рецепторов кожи улавливать слабые вибрации;
- работа нервной системы, анализирующей паттерны давления;
- очень точная моторика пальцев, позволяющая незаметно "сканировать" поверхность.
Это напоминает поведение птиц, которые ищут пищу в песке, ориентируясь не на зрение, а на механические изменения, возникающие вокруг спрятанного объекта.
Советы шаг за шагом: как можно использовать дистанционное осязание в робототехнике
-
Разработать сенсоры, имитирующие микрочувствительность человеческой кожи.
-
Включать в алгоритмы машинного обучения модели обработки слабых вибрационных сигналов.
-
Применять комбинацию датчиков давления, акустических датчиков и нейросетей.
-
Повышать адаптивность роботов — чтобы они могли подстраиваться под разные типы грунтов.
-
Тестировать системы в условиях, приближённых к археологическим раскопкам или к условиям других планет.
-
Использовать технологию для работы в сыпучих средах: песке, грунте, снежной крошке.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: полагаться исключительно на зрение роботов.
→ Ограничение способностей в песке и почве.
→ Альтернатива: внедрение тактильных систем нового поколения.
- Ошибка: копировать человеческое осязание только в виде датчиков давления.
→ Недостаточная чувствительность.
→ Альтернатива: использование вибрационных и микропьезоэлектрических сенсоров.
- Ошибка: недооценивать биологические механизмы.
→ Снижение эффективности роботизированных систем.
→ Альтернатива: моделирование человеческой сенсорики для роботов.
А что если это чувство — лишь часть большего спектра способностей?
Если человек способен улавливать структуры под поверхностью песка, то возможно, у нас есть и другие формы слабого осязания, которые мы ещё не изучили. Например, способность чувствовать изменения давления воздуха или колебания поверхностей. Это может расширить понимание того, как человеческое тело воспринимает окружающий мир.
Плюсы и минусы нового подхода к тактильным системам
|Плюсы
|Минусы
|Дает роботу возможность работать с хрупкими объектами
|Требуются сложные сенсоры
|Улучшает поиск в сыпучих средах
|Высокая стоимость технологий
|Повышает точность археологических раскопок
|Необходима большая база обучающих данных
|Полезно для планетных миссий
|Сложность адаптации под разные грунты
FAQ
Может ли любой человек почувствовать объект в песке без контакта?
Да, но чувствительность варьируется — некоторые выполняют задачу лучше.
Можно ли натренировать дистанционное осязание?
Предположительно да: практика повышает точность и скорость ощущений.
Почему робот показал низкий результат?
Его сенсор ограничен, а алгоритм не способен соперничать с биологической обработкой сигналов.
Интересные факты
- Птицы используют подобное чувство для поиска беспозвоночных под песком.
- Человеческая кожа может различать колебания толщиной в несколько микрон.
- Дистанционное осязание уже рассматривается как инструмент для марсианских роботов.
Исторический контекст
1970-1990-е — исследования вибрационной чувствительности кожи человека.
2000-е — активное развитие тактильных сенсоров в робототехнике.
2020-е — первые эксперименты по моделированию биологических сенсорных систем.
Сегодня — доказательства существования "седьмого чувства" и его практическое применение.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru