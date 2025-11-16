Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 23:51

Люди видят сквозь песок руками: учёные доказали, что у нас есть седьмое чувство

Люди могут находить предметы под песком с точностью 70,7% — ученые

Сенсорные способности человека до сих пор оставались предметом споров, однако новое исследование показывает: наши возможности шире, чем принято считать. Учёные из Лондонского университета Королевы Марии и Университетского колледжа Лондона обнаружили, что человек способен чувствовать объекты, не прикасаясь к ним. Это "седьмое чувство", или дистанционное осязание, меняет представление о границах человеческой перцепции и открывает перспективы для развития роботов будущего.

Что такое дистанционное осязание

Обычно под осязанием подразумевают контакт кожи с предметом. Однако эксперименты доказали: кончики человеческих пальцев способны улавливать едва заметные механические сигналы от объекта, спрятанного под слоем сыпучего материала — например, песка. Ранее подобное умение приписывали главным образом птицам вроде куликов и ржанок, которые используют чувствительность к микроколебаниям, чтобы обнаруживать пищу.

Исследователи предполагают, что человек также может воспринимать слабые деформации среды, возникающие вокруг скрытых предметов. Это не магическое "предчувствие", а тонкая сенсорная способность, задействующая рецепторы кожи и сложные механизмы обработки сигналов мозгом.

Эксперименты: люди против роботов

В исследовании провели две параллельные серии тестов — на людях и роботах. Испытуемым предлагали определить местоположение кубика, спрятанного в песке, дотрагиваясь до поверхности, но не взаимодействуя напрямую с объектом. Люди обнаруживали спрятанный предмет с точностью 70,7%, то есть гораздо выше случайного результата.

Робот, оснащённый современным тактильным датчиком и обученной моделью LSTM, смог показать лишь 40% точности. Несмотря на точные алгоритмы и чувствительные сенсоры, машина оказалась менее успешной, чем человеческая кожа.

Эти данные показывают: биологические сенсорные системы пока что значительно превосходят искусственные.

Сравнение: человек и робот в задаче дистанционного осязания

Параметр Человек Робот (LSTM + сенсор)
Точность определения объекта 70,7% 40%
Обработка сигналов Мультимодальная, нейронная Алгоритмическая
Способность к микровибрациям Высокая Ограниченная
Адаптивность Мгновенная Зависит от обучения

Как работает человеческий сенсорный механизм

Исследователи предполагают, что в основе явления лежит:

  • чувствительность к микродавлению в толще песка;
  • способность рецепторов кожи улавливать слабые вибрации;
  • работа нервной системы, анализирующей паттерны давления;
  • очень точная моторика пальцев, позволяющая незаметно "сканировать" поверхность.

Это напоминает поведение птиц, которые ищут пищу в песке, ориентируясь не на зрение, а на механические изменения, возникающие вокруг спрятанного объекта.

Советы шаг за шагом: как можно использовать дистанционное осязание в робототехнике

  1. Разработать сенсоры, имитирующие микрочувствительность человеческой кожи.

  2. Включать в алгоритмы машинного обучения модели обработки слабых вибрационных сигналов.

  3. Применять комбинацию датчиков давления, акустических датчиков и нейросетей.

  4. Повышать адаптивность роботов — чтобы они могли подстраиваться под разные типы грунтов.

  5. Тестировать системы в условиях, приближённых к археологическим раскопкам или к условиям других планет.

  6. Использовать технологию для работы в сыпучих средах: песке, грунте, снежной крошке.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полагаться исключительно на зрение роботов.
    → Ограничение способностей в песке и почве.
    → Альтернатива: внедрение тактильных систем нового поколения.
  • Ошибка: копировать человеческое осязание только в виде датчиков давления.
    → Недостаточная чувствительность.
    → Альтернатива: использование вибрационных и микропьезоэлектрических сенсоров.
  • Ошибка: недооценивать биологические механизмы.
    → Снижение эффективности роботизированных систем.
    → Альтернатива: моделирование человеческой сенсорики для роботов.

А что если это чувство — лишь часть большего спектра способностей?

Если человек способен улавливать структуры под поверхностью песка, то возможно, у нас есть и другие формы слабого осязания, которые мы ещё не изучили. Например, способность чувствовать изменения давления воздуха или колебания поверхностей. Это может расширить понимание того, как человеческое тело воспринимает окружающий мир.

Плюсы и минусы нового подхода к тактильным системам

Плюсы Минусы
Дает роботу возможность работать с хрупкими объектами Требуются сложные сенсоры
Улучшает поиск в сыпучих средах Высокая стоимость технологий
Повышает точность археологических раскопок Необходима большая база обучающих данных
Полезно для планетных миссий Сложность адаптации под разные грунты

FAQ

Может ли любой человек почувствовать объект в песке без контакта?
Да, но чувствительность варьируется — некоторые выполняют задачу лучше.

Можно ли натренировать дистанционное осязание?
Предположительно да: практика повышает точность и скорость ощущений.

Почему робот показал низкий результат?
Его сенсор ограничен, а алгоритм не способен соперничать с биологической обработкой сигналов.

Интересные факты

  • Птицы используют подобное чувство для поиска беспозвоночных под песком.
  • Человеческая кожа может различать колебания толщиной в несколько микрон.
  • Дистанционное осязание уже рассматривается как инструмент для марсианских роботов.

Исторический контекст

1970-1990-е — исследования вибрационной чувствительности кожи человека.

2000-е — активное развитие тактильных сенсоров в робототехнике.

2020-е — первые эксперименты по моделированию биологических сенсорных систем.

Сегодня — доказательства существования "седьмого чувства" и его практическое применение.

