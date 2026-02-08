Автомобиль прогревается без выхода из дома: скрытую функцию находят случайно

Зимние поездки редко начинаются с удовольствия, особенно если автомобиль ночевал на улице. Морозный салон, ледяной руль и желание как можно быстрее согреться знакомы большинству водителей. Иногда решение оказывается буквально под рукой, но о нём можно не догадываться месяцами. Об этом сообщает Motor1.

Неожиданное открытие владельца Camry

Водитель Toyota Camry по имени Кирра Таши рассказала в TikTok, что лишь спустя несколько месяцев владения автомобилем узнала о встроенной функции дистанционного запуска двигателя. Видео с её реакцией быстро стало вирусным и набрало более 2,7 млн просмотров. Девушка призналась, что была уверена: в её машине такой опции нет, пока не увидела подсказку в соцсетях.

"Одна из главных причин, почему я рад, что выбрал TikTok University? Потому что каждый день узнаёшь что-то новое", — говорит создатель контента Кирра Таши.

"Комбо" с брелоком

Стоя рядом с припаркованной в снегу Camry, Кирра показала последовательность действий с брелоком. Она несколько раз нажимает кнопки блокировки и в третий раз удерживает их дольше обычного. После этого двигатель автомобиля запускается сам.

"Я поражена! Ты знаешь, как холодно выходить из этого утром? Теперь мне даже не нужно выходить из дома", — эмоционально отмечает она в ролике.

Как поясняют специалисты, это стандартная комбинация для Toyota, если конкретная версия автомобиля поддерживает дистанционный запуск. Обычно двигатель работает 10-15 минут и затем автоматически глохнет, если водитель не сел в салон, сообщает Kelley Blue Book. При этом не все Camry оснащены такой функцией: многое зависит от года выпуска, комплектации и наличия подписки на фирменные сервисы Toyota.

Зачем нужен дистанционный запуск

Интерес к ролику оказался связан не только с эмоциями. В холодное время года дистанционный старт даёт несколько практических преимуществ. Прогретый двигатель и жидкости снижают нагрузку на узлы при начале движения, а тёплый салон облегчает очистку стёкол от льда и снега. Кроме того, водителю не нужно оставлять автомобиль заведённым с ключом внутри, что повышает безопасность.

Летом польза тоже сохраняется: салон машины, стоящей на солнце, может быть значительно горячее окружающего воздуха, и предварительная работа климат-контроля делает поездку комфортнее. При этом современные двигатели не требуют долгого прогрева — достаточно короткого времени на холостом ходу.

Можно ли установить систему позже

Если в автомобиле нет штатного дистанционного запуска, его часто можно добавить. AutoZone выделяет несколько типов систем: простые односторонние, более продвинутые двусторонние и варианты с управлением через смартфон. Стоимость таких решений варьируется от десятков до нескольких сотен долларов, отдельно оплачивается установка.

Эксперты подчёркивают, что не все автомобили одинаково совместимы с подобными системами, а неправильный монтаж может привести к проблемам с электроникой. Поэтому профессиональная установка остаётся самым надёжным вариантом.

Комментаторы под видео Кирры активно обсуждали сложность комбинации Toyota. Пользователи сравнивали её с "комбо из Mortal Kombat" и удивлялись, почему производитель не сделал отдельную кнопку. История наглядно показала: иногда полезные функции уже есть в машине, но о них просто никто не рассказал.