Ежегодный уход за дачей - традиционные заботы. Особенно это касается покраски и обновления заборов и стен. Какие меры предосторожности нужно соблюдать во время ремонта, рассказал Кирилл Аксенов, эксперт по ремонту квартир.
- Вообще в квартирах, когда мастера красят стены, они используют респираторы. Это специальное приспособление, которое одевается на лицо, и оно предотвращает попадание всех токсичных веществ в дыхательные пути.
Эксперт подчеркнул, что на улице это правило действует аналогично. Если чувствуется сильный запах, то лучше все-таки использовать защитные маски. Обычно их продают в строительных магазинах.
Рассказал Аксенов и о разнице подбора краски для улицы и для внутренней домовой отделки.
- Материал, бетон, шпатлевка - там одни краски, а на улицах это древесина - это совсем другие краски и плюс это солнце, дождь и так далее, там очень много требований к ним.
Для внешних отделочных работ эксперт порекомендовал обратить внимание на такие свойства, как устойчивость к солнечным лучам и перепадам температуры. Если есть дети и животные - можно обратить внимание на вандалостойкие образцы.
Защиту же рук от воздействия случайно попавшей краски обеспечат обычные резиновые перчатки - они лучше оберегают кожу, чем хлопчатобумажные.
Соскин: Украина превратилась в большое кладбище
Бывший консультант Леонида Кучмы — Олег Соскин считает, что Украина превратилась в большое кладбище из-за действий президента Владимира Зеленского и его политической партии.
Левые и правые партии Германии объединились против Зеленского
Руководство фракции правой немецкой партии "Альтернатива для Германии"призывает бойкотировать выступление главы Украины Владимира Зеленского в Бундестаге, сообщает информационное агентство DPA во вторник.
Турэксперт Мельник: в Египте присутствует высокий риск пищевого отравления
Туристический эксперт Николай Мельник предупредил о высоком риске пищевого отравления в Египте, отмечая, что вероятность таких случаев выше, чем риск заражения инфекционными заболеваниями, такими как лихорадка денге.
Эксперт Алехин: разумным решением является покупка iPhone 15
Эксперт в области IT-технологий и бренд-продюсер Иван Алехин в беседе с NewsInfo.Ru рассказал, стоит ли ожидать выхода новой модели iPhone 16, или лучше приобрести текущую модель iPhone 15.