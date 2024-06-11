Ежегодный уход за дачей - традиционные заботы. Особенно это касается покраски и обновления заборов и стен. Какие меры предосторожности нужно соблюдать во время ремонта, рассказал Кирилл Аксенов, эксперт по ремонту квартир.

- Вообще в квартирах, когда мастера красят стены, они используют респираторы. Это специальное приспособление, которое одевается на лицо, и оно предотвращает попадание всех токсичных веществ в дыхательные пути.

Эксперт подчеркнул, что на улице это правило действует аналогично. Если чувствуется сильный запах, то лучше все-таки использовать защитные маски. Обычно их продают в строительных магазинах.

Рассказал Аксенов и о разнице подбора краски для улицы и для внутренней домовой отделки.

- Материал, бетон, шпатлевка - там одни краски, а на улицах это древесина - это совсем другие краски и плюс это солнце, дождь и так далее, там очень много требований к ним.

Для внешних отделочных работ эксперт порекомендовал обратить внимание на такие свойства, как устойчивость к солнечным лучам и перепадам температуры. Если есть дети и животные - можно обратить внимание на вандалостойкие образцы.

Защиту же рук от воздействия случайно попавшей краски обеспечат обычные резиновые перчатки - они лучше оберегают кожу, чем хлопчатобумажные.