Ключи от квартиры есть, а новоселье откладывается: сколько на самом деле длится ремонт в новостройке

Квартира в черновой отделке выглядит просто: голые стены, бетонный пол, торчащие выводы под проводку и ощущение, что жить там пока рано. Зато и цена у такого жилья обычно ниже, чем у вариантов с базовой или чистовой отделкой. Потом начинается обычная история: кто-то считает дни до новоселья, а кто-то уже ищет бригаду, потому что без ремонта в новостройке не обойтись. На сроки здесь влияет не только метраж, но и то, как быстро идут согласование и подготовка работ, а также сколько этапов придётся пройти. Для двухкомнатной квартиры площадью 50 м² это особенно заметно: один лишний простой легко съедает несколько дней, а то и неделю.

"Срок ремонта в новостройке почти всегда упирается в планировку, состав работ и то, насколько чётко выстроена последовательность этапов. Если сначала продумать электрику, сантехнику, стяжку и отделку, а не переделывать по ходу, можно убрать лишние простои. Но даже при хорошем графике некоторые процессы всё равно занимают своё время, потому что материалы должны высохнуть или набрать прочность. На 50 м² без запаса по срокам лучше не рассчитывать". строитель Михаил Волков

Что влияет на сроки ремонта

Первый и самый очевидный фактор — площадь квартиры. Чем больше метраж, тем дольше идут работы, и тут чудес не бывает. Но на практике один и тот же объект может ремонтироваться с разной скоростью, если меняется состав бригады и уровень её подготовки. Узкие специалисты работают быстрее на своих этапах, но и стоят дороже, а параллельные задачи помогают экономить время.

Здесь всё держится на организации. Электрик и сантехник могут работать одновременно, а вот заливать полы и выравнивать стены сразу не получится, потому что один этап завязан на другой. Неловкая спешка на стройке почти всегда оборачивается переделками, а переделки — это уже лишние дни и деньги. Поэтому даже простая квартира требует нормального графика, а не ремонта "по вдохновению".

На сроки сильно влияет и выбранный класс отделки: премиум, бизнес, комфорт или стандарт. Чем выше класс, тем больше трудозатрат и тоньше работа, а значит, дольше процесс. Дизайн-проект тоже играет свою роль, потому что он помогает заранее разложить задачи по порядку, избежать простоев и не переделывать то, что уже сделано.

Основные этапы и их длительность

Если разложить ремонт по крупным блокам, получится несколько последовательных этапов: получение разрешения, подготовка, черновая отделка, предчистовая и чистовая отделка. На бумаге всё выглядит просто, но реальность обычно вносит свои правки. Материалы могут закончиться, нужного товара может не быть в наличии, а бригада — внезапно оставить после себя недочёты, которые придётся исправлять.

Получение разрешения занимает у владельца в среднем 1-2 месяца. Если в новостройке планируется серьёзная перепланировка, сначала нужно согласование с региональной жилищной инспекцией, а в Москве этим занимается Мосжилинспекция. Подготовка документов обычно занимает от 5 до 30 дней, а само рассмотрение — ещё 2-4 недели.

Дальше идут подготовительные работы, и здесь срок уже короче: обычно 2-3 дня, хотя в отдельных случаях дольше. В новостройке сюда входят демонтаж, снос перегородок, изменение проёмов и вывоз мусора. Но шуметь когда попало не выйдет: в Москве нельзя проводить шумные ремонтные работы с 19.00 до 9.00 и с 13:00 до 15:00.

Черновая отделка — самый длинный и тяжёлый участок ремонта, на него уходит 50-65 дней. Сюда входят перегородки, электросети, стяжка, штукатурка и гипсокартонные конструкции. Например, кирпичные перегородки делают дольше — до недели, а стены из пеноблока или пазогребня обычно возводят быстрее, примерно до 5 дней.

Прокладка электросетей в среднем занимает около 5 дней. Заливка стяжки тоже не делается за один час: цементный вариант для квартиры меньше 100 м² может занять 5-7 дней, а сохнуть будет 28 суток. Полусухая стяжка укладывается за 1 день, но на полное высыхание всё равно нужен примерно месяц, так что ускорение тут только внешнее.

Оштукатуривание и установка гипсокартона тоже требуют времени, особенно если речь идёт о квартире на 50 м². Профессионалы за день могут оштукатурить 12-15 м², так что на весь объект уходит до двух недель с учётом высыхания. Гипсокартонные конструкции обычно укладываются в 10-12 дней, если проект сложный и объёмный.

Сколько времени уйдёт в итоге

Предчистовая отделка занимает ещё 1-2 недели. На этом этапе стены и потолок уже выровнены, но до финиша они пока не дотягивают. Если планируется покраска, подготовка поверхностей занимает дольше: обычно 12-15 суток, тогда как под обои хватает 7-10 дней.

Отдельно идёт заливка пола, и здесь всё зависит от того, нужна ли она вообще. Иногда от этого этапа отказываются, если дополнительный слой стяжки нельзя добавить из-за высоты помещения. В квартире 50 м² такую работу обычно можно сделать за пару дней.

Чистовая отделка длится 1-3 недели. В неё входят плитка, окраска стен и потолков, поклейка обоев, монтаж дверей, сантехники, розеток и светильников. Если работают сразу несколько мастеров, часть задач идёт параллельно, и на квартиру площадью 50 м² обычно хватает до двух недель только на основные финишные работы.

Напольное покрытие тоже не отнимает слишком много времени. Ламинат в квартире такого размера можно уложить за 2-3 дня, поклейка обоев в одной комнате обычно занимает один день, а установка дверей и сантехники — ещё 2-4 дня. Розетки, выключатели и светильники в завершение выводят за 1-2 дня.

Если собрать все этапы вместе, получается понятная цифра: ремонт двухкомнатной квартиры площадью 50 м² при нормальной организации обычно занимает около 3 месяцев. Это без форс-мажоров и с учётом того, что материалы есть, а подрядчик не пропадает посреди процесса. Если же что-то идёт не по плану, срок легко растягивается.

"Люди часто недооценивают чистовую стадию и считают, что раз стены уже ровные, то дело почти закончено. На самом деле именно здесь всплывают мелкие ошибки, которые потом задерживают сдачу квартиры. Двери, сантехника, розетки и светильники — это не мелочь, а набор работ, который требует точной подгонки. Если всё делать последовательно и без пересечений, срок можно удержать в разумных пределах". строитель Артём Кожин

FAQ

Можно ли сделать ремонт быстрее, чем за 3 месяца?

Можно, если проект простой, бригада работает без пауз и материалы закуплены заранее. Но стяжка, штукатурка и другие мокрые процессы всё равно требуют времени на высыхание.

Почему ремонт в новостройке не всегда идёт быстрее, чем во вторичке?

Потому что в новостройке часто сразу делают полный цикл работ с нуля. Тут есть и перегородки, и электрика, и стяжка, и вся чистовая отделка.

Что сильнее всего тормозит сроки?

Чаще всего тормозят простои из-за материалов, ошибки подрядчика и ожидание высыхания покрытий. Ещё время съедают согласования, если планируется перепланировка.

Стоит ли делать ремонт поэтапно самому?

Да, если есть жёсткий контроль и понятный график. Но без опыта легко затянуть работы и получить лишние переделки.

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