Сплошная линия на обочине дороги
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 15:07

Миллионы на дорогу: ивановские власти выбрали исполнителя для обновления ключевого шоссе

Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области определил подрядчика для масштабного ремонта трассы Нижний Новгород — Иваново. Победителем открытого конкурса стала петербургская компания "АБЗ-Дорстрой", с которой заключат контракт на сумму 456,66 миллиона рублей. Работы на данном объекте станут первым опытом присутствия структуры на местном дорожном рынке. Организация входит в крупную группу компаний "АБЗ", подконтрольную бизнесмену из Санкт-Петербурга Владимиру Калинину.

Детали крупного контракта

Ремонтные работы на ключевой транспортной артерии, связывающей Нижний Новгород и Иваново, профинансируют из средств бюджета области. Выбор подрядчика проводился в рамках стандартных конкурсных процедур, по итогам которых компания из Санкт-Петербурга предложила наиболее приемлемые условия. Свыше 456 миллионов рублей будут направлены на приведение участка дорожного полотна в нормативное состояние в соответствии с текущими техническими требованиями.

Для Ивановской области привлечение иногородних игроков дорожно-строительной отрасли становится инструментом повышения конкуренции. Контракт подразумевает комплекс мероприятий по обновлению покрытия, укреплению обочин и обеспечению безопасности движения. Срок исполнения обязательств будет строго лимитирован установленными календарными графиками.

Специалисты отмечают, что наличие крупных производственных мощностей у нового подрядчика позволяет рассчитывать на выполнение работ без задержек. Учитывая значимость трассы Нижний Новгород — Иваново для межрегиональных коммуникаций, контроль за качеством исполнения заказа со стороны департамента будет усилен.

Масштабы подрядчика

Акционерное общество "АБЗ-Дорстрой" является одним из наиболее заметных игроков в транспортном строительстве Северо-Западного федерального округа. Годовая выручка структуры, входящей в холдинг Владимира Калинина, достигает 25 миллиардов рублей. Столь высокие экономические показатели свидетельствуют о большой ресурсной базе предприятия и способности реализовывать масштабные инфраструктурные проекты.

Группа компаний "АБЗ" уже многие годы специализируется на строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог различной категории сложности. В арсенале структуры находятся производственные базы, собственный парк специализированной техники и современные асфальтобетонные заводы. Интеграция в дорожный рынок соседних регионов для таких игроков — логичный этап территориальной экспансии.

В текущих экономических условиях концентрация опыта крупных игроков в одном субъекте федерации нередко приводит к оптимизации логистических цепочек и внедрению новых стандартов качества. Успешный опыт петербургских строителей в своем домашнем регионе может быть масштабирован и на Ивановскую область.

"Приход крупных федеральных игроков в регионы — это маркер усиления контроля за качеством работ. Для отрасли это означает здоровую конкуренцию и доступ к современным технологиям, которыми обладают крупные холдинги. Важно, чтобы при реализации подобных контрактов соблюдались не только сроки, но и социальные обязательства перед регионом. В долгосрочной перспективе такие сделки способствуют общему обновлению транспортной сети страны. Местное самоуправление в этом процессе выступает гарантом эффективного использования выделенных средств".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Перспективы регионального управления

Выход "АБЗ-Дорстрой" на ивановскую площадку меняет сложившийся баланс сил в подрядной среде региона. Появление компании с многомиллиардным оборотом заставляет местных участников рынка подтягиваться до высоких стандартов либо уходить в узкие ниши. Профессиональный подход к организации труда на строительных объектах нередко становится залогом долговечности дорожного покрытия.

Региональные власти делают ставку на комплексное развитие инфраструктуры, что требует участия именно таких высокотехнологичных подрядчиков. Использование современных материалов и соблюдение технологий укладки — главные критерии для приемки работ департаментом. Время покажет, насколько успешно петербургской компании удастся вписаться в сложившуюся логистику Ивановской области.

Общая динамика рынка показывает, что крупные контракты всё чаще получают структуры, способные обеспечить полный цикл услуг своими силами. Финансовая устойчивость подрядчика выступает дополнительной гарантией того, что объект будет сдан вовремя и с надлежащим качеством. Это делает "АБЗ-Дорстрой" одним из самых ожидаемых участников будущих конкурсов в регионе.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

