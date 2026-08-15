Ремонт квартир в Москве и Петербурге подорожал на 7% за первое полугодие 2026 года

Ремонт в Москве и Петербурге снова подрос в цене, и это уже видно не только по смете, но и по чек-листу в магазине стройматериалов. Керамическая плитка, электрика и напольные покрытия стали заметно дороже, а работы у бригад — ещё быстрее. По итогам первого полугодия 2026 года отделка жилья в двух столицах прибавила 6-7%, и сильнее всего ударило не по мешкам с цементом, а по оплате труда мастеров. Когда в смете доля работ доходит до 65-70%, итоговая сумма перестаёт выглядеть скромно даже на бумаге.

"Рост цен на ремонт в первую очередь бьет по тем, кто заходит в проект без четкой сметы. Материалы можно подобрать по разным ценам, но работа мастеров уже стала заметной частью расходов. Если в квартире сложная отделка, бюджет начинает расти быстрее, чем кажется на старте. Поэтому заказчику лучше заранее считать не только коробку и чистовые материалы, но и труд бригады". строитель Михаил Волков

Сколько стоит ремонт в Москве и Петербурге

В Москве отделка жилья за полгода прибавила в среднем 6% и дошла до 10,5 тыс. рублей за квадратный метр. Самые высокие расценки по-прежнему у студий: 12,4 тыс. рублей за квадрат, плюс 5,7% с начала года. Однокомнатная квартира в столице тянет на 11 тыс. рублей за метр, двухкомнатная — на 9,9 тыс. рублей.

В Петербурге цифры тоже пошли вверх без лишней деликатности. Средняя стоимость ремонта квартиры выросла на 7,2% и составила 11,5 тыс. рублей за квадратный метр. Студия там обойдется в 13 тыс. рублей за квадрат, однушка — в 11,7 тыс., двушка — в 10,5 тыс. рублей.

На фоне этого разговоры о "недорогом обновлении" выглядят все менее убедительно. Разница между типами квартир сохраняется, и студии снова бьют по кошельку сильнее всего. Чем меньше площадь, тем выше цена каждого квадратного метра работ и материалов.

Что сильнее всего подорожало

Сильнее всего в смете подскочили стройматериалы. Керамическая плитка в Москве и Петербурге прибавила 17,3-17,4%, электрика — 15,3%, напольные покрытия — 10,5-10,9%. Именно эти позиции чаще всего всплывают уже после старта ремонта, когда отказываться от них поздно.

Почувствовали рост и те, кто покупает материалы частями, по ходу работ. Сначала кажется, что сумма терпимая, но потом начинают накапливаться мелочи: розетки, кабель, клей, затирка, подложка. На бумаге они выглядят скромно, а в финале съедают заметную часть бюджета.

Для сравнения и проверки сметы полезно заранее смотреть не только цены на материалы, но и стоимость укладки и монтажа. Если нужен ориентир по логике расходов, пригодится разбор про тонкие нюансы расходов и расчётов - сам принцип тут похожий: мелкая деталь способна сильно сдвинуть итоговую сумму.

Почему выросла стоимость работ

Главный рывок показали именно строительные работы. Если раньше смета часто делилась пополам — 50% на материалы и 50% на труд, — то по итогам 2025 года и первого полугодия 2026-го доля работ поднялась до 65-70%. Это уже не косметика, а серьезный перекос в структуре расходов.

Причина проста: не хватает квалифицированных специалистов. Сильнее всего это заметно по электромонтажу, сантехнике и плиточным работам, где ошибки стоят дорого и переделка тоже недешевая. Когда мастеров мало, расценки ползут вверх почти без пауз.

На цену давят и общая инфляция, и рост логистических издержек, и высокая ключевая ставка. Подрядчикам дороже брать кредиты, а это тоже потом ложится в смету. По сути, заказчик платит не только за руки мастера, но и за весь хвост сопутствующих расходов.

"На рынке отделки теперь особенно заметна разница между простыми и сложными работами. Плитка, электрика и сантехника дорожают не сами по себе, а вместе с дефицитом специалистов и ростом сопутствующих затрат. Заказчик это видит уже в первых расчетах, особенно если квартира требует не частичного, а полного ремонта. В таких случаях экономия на старте быстро превращается в лишние траты на переделки". строитель Артём Кожин

Ответы на популярные вопросы

Почему ремонт студии дороже в пересчете на метр?

В маленькой квартире почти каждый квадратный метр требует отдельной работы и набора материалов. Из-за этого цена за "квадрат" выходит выше, чем в более просторных квартирах.

Что сильнее всего разгоняет смету?

В этом исследовании сильнее всего выросла цена работ. Материалы тоже подорожали, но итоговую сумму особенно подняли электромонтаж, сантехника и плитка.

Можно ли заранее понять итоговую стоимость ремонта?

Только если смета расписана по позициям, а не общими словами. Иначе часть расходов всплывает уже после начала работ.

Почему подорожание работ идет быстрее материалов?

На это влияет нехватка мастеров и рост сопутствующих расходов у подрядчиков. Когда специалистов мало, стоимость их труда растет быстрее обычного.

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