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Трещина на керамической плитке
Трещина на керамической плитке
© Pravda.ru by Мария Круглова is licensed under public domain
Главная / Недвижимость
Артём Кожин Опубликована сегодня в 12:39

Специалисты перечислили материалы, которые помогут избежать трещин при усадке нового дома

Усадка дома звучит пугающе только на словах. На деле это обычная история для новостройки: материалы подсыхают, уплотняются, где-то дом чуть меняет геометрию, и хозяева первым делом смотрят на углы и стыки. Панельные дома обычно приходят в себя за 2-3 года, монолитным хватает примерно года. Именно поэтому после ключей у многих один и тот же вопрос: делать ремонт сразу или переждать, чтобы потом не ловить трещины на свежей отделке.

"Если дом построен по всем правилам, усадка на ремонте почти не скажется, даже если вы затеяли переделку сразу после получения ключей. Последствия могут вылезти, если при возведении дома нарушались строительные нормы. Но проверить, как именно шла стройка, для покупателя нереально, поэтому надёжнее подстелить соломки: использовать материалы и строительные приёмы, которые делают ремонт устойчивым к последствиям усадки дома".

строитель Артём Кожин

Когда начинать ремонт

Ждать два года не обязательно. Если дом собран без нарушений, ремонт можно начинать сразу после получения ключей. Сам по себе процесс усадки не должен испортить отделку, если материалы подобраны с запасом и мастера не халтурят на подготовке.

Проблемы обычно вылезают там, где стройка шла с нарушениями. Покупатель это проверить не может, поэтому разумнее сразу делать отделку так, будто дом ещё будет немного двигаться. Тут и подготовка стен под краску играет роль, и то, чем закрыты стыки.

Важен не срок ожидания, а технология. Отложенный на годы ремонт не спасает сам по себе, если основание слабое и материалы выбраны кое-как. Поэтому логика простая: не тянуть, а сразу собирать отделку под новостройку.

Где усадка бьёт по отделке

Несущую основу дома усадка почти не трогает. А вот отделка реагирует быстро: штукатурка, краска, плитка и шпатлёвка первыми показывают тонкие трещины. Чаще всего они вылезают возле углов дверных и оконных проёмов, на стыках разных материалов и на откосах.

Такие дефекты обычно косметические. Их можно убрать точечно, без большого ремонта, если вовремя заметить и не перепутать с проблемами несущих стен. В новостройке это особенно важно: одна мелкая сетка на шпатлёвке и совсем другая история, когда идёт серьёзная трещина по конструкции.

При подписании акта приёма-передачи лучше сразу осмотреть квартиру и отметить спорные места. Тогда потом не придётся гадать, что появилось из-за естественной усадки, а что уже тянет на недоработку застройщика.

Какие материалы выдерживают усадку

Если ремонт нужен сразу, подбирают материалы, которые терпят небольшие подвижки основания. Для стен под покраску или обои часто берут стеклохолст: он снижает риск мелких трещин по сравнению с обычной зашпатлёванной поверхностью. Это не магия, а нормальная страховка для свежих стен.

С обоями тоже есть нюансы. Флизелиновые и виниловые на флизелине переносят деформации лучше, чем тонкая бумага. Если нужен потолок без сюрпризов, обычно выбирают натяжной: он спокойно переживает усадку, тогда как штукатурка или гипсокартон могут пойти трещинами.

Для плитки берут эластичный клей и нормальную затирку. На полу тоже нельзя работать "впритык": оставляют технологические зазоры, используют покрытия, которые не боятся небольших подвижек, а иногда делают плавающую стяжку. Среди решений часто называют кварцвинил и ламинат, уложенный плавающим методом.

"Результаты усадки дома чаще всего появляются на стыках разных материалов, откосах и углах. В этих местах отделка работает на излом, и слабое основание быстро выдает себя трещинами. Поэтому перед чистовой отделкой нужно заранее закрыть уязвимые зоны армирующими материалами. Иначе дорогие обои или плитка просто не удержат слабое основание", — предупредила в беседе с Pravda. Ru дизайнер интерьеров Елена Маркова.

За чем следить во время работ

Хозяйский контроль тут лишним не бывает. Стоит смотреть, армируют ли стены стеклохолстом, оставляют ли компенсационные зазоры по периметру полов и используют ли эластичные клеевые составы для плитки. Если мастера замазывают все стыки жёстко и без запаса, потом это может выйти боком.

Есть и три типичные ошибки. Первая — начинать чистовую отделку по сырому основанию сразу после приёмки. Вторая — экономить на подготовке стен, откосов и стыков. Третья — надеяться, что пауза на пару лет сама по себе защитит от дефектов. Не защитит.

Переплата за ремонт с учётом усадки обычно небольшая. В смету входят стеклохолст, более нормальные клеевые и армирующие составы, демпферные ленты и работа бригады, которая не игнорирует технологию. На фоне всего ремонта это не та сумма, из-за которой потом хочется переделывать всё заново.

"Начинать чистовую отделку по сырому основанию — самая частая ошибка в новостройке. Материалы могут быть хорошими, но мокрая база всё испортит. Вторая проблема — экономия на стыках и углах, именно там потом появляются первые трещины. Поэтому ремонт лучше строить не на ожиданиях, а на нормальной подготовке", — разъяснила в беседе с Pravda. Ru дизайнер интерьеров Ксения Орлова.

Ответы на популярные вопросы

Нужно ли ждать усадку дома, прежде чем клеить обои?
Нет, если дом построен без явных нарушений и стены нормально подготовлены. Для такой отделки важнее стеклохолст, хороший клей и сухое основание.

Какие места в квартире страдают первыми?
Обычно это углы проёмов, откосы, стыки разных материалов и шпатлёвка. Там трещины появляются быстрее всего.

Какой потолок лучше для новостройки?
Чаще выбирают натяжной потолок. Он не боится усадки и не трескается, как оштукатуренная поверхность или гипсокартон.

Можно ли сэкономить на отделке и всё равно защититься от трещин?
Сэкономить можно, но не на подготовке основания. Дорогая плитка и обои не спасут, если стены и стыки сделали кое-как.

Проверено экспертом: строитель Артём Кожин

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Автор Артём Кожин
Артём Кожин — инженер-строитель (УГНТУ), эксперт по технадзору с 20-летним опытом. Специалист по энергоэффективным технологиям и аудиту зданий.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

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