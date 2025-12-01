Хотели ограничить переводы — могут получить ещё больше: правительство раскритиковало инициативу для мигрантов

Обсуждение инициативы об ограничении денежных переводов мигрантов за рубеж получило новую оценку от федерального кабинета, об этом сообщает "Коммерсант". В правительстве указали, что предложенный законопроект требует серьёзной корректировки и в текущем виде не обеспечивает заявленных целей.

Позиция правительства

В отзыве подчёркивается, что запрет на переводы сумм, превышающих официальную заработную плату мигранта, может привести к непредсказуемым последствиям. Авторы документа предупреждают, что введение подобного ограничения способно спровоцировать рост нелегального оборота наличных средств и увеличить объёмы вывозимой валюты, что будет противоречить идее контроля над финансовыми потоками.

Правительственные эксперты отмечают, что система регулирования трансграничных переводов уже имеет встроенные механизмы мониторинга, и любые изменения должны учитывать их работу, чтобы избежать дублирования или противоречий.

Возможные последствия инициативы

По оценкам специалистов, подобные ограничения могут затронуть как официально работающих иностранцев, так и работодателей, вынужденных перераспределять выплаты. Экономисты предупреждают, что мигранты могут перейти к использованию неформальных каналов пересылки денег, снижая прозрачность финансовых операций и создавая дополнительные риски.

В правительстве подчёркивают, что доработка законопроекта должна учитывать экономические и социальные последствия для регионов, где доля трудовых мигрантов особенно высока. Ведомства намерены продолжить консультации, чтобы выработать решения, которые позволят контролировать финансовые потоки без усиления теневого сектора.