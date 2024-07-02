Особенности адаптации русскоязычных релоканток включают нежелание учить язык страны пребывания и нелегальную занятость, установили сотрудники Института экономики. Об этом сообщает РБК.
Данные были получены на основе 62 анкет и 19 интервью с русскоязычными эмигрантками. 74% респонденток — гражданки России, остальные из Украины, Белоруссии и других стран. Около 40% уехали после 2022 года, около 60% — ранее. Половина опрошенных живут в Европе, четверть — в Мексике, 5% — в США. Большинство респонденток в возрасте от 36 до 55 лет.
Значительная часть русскоязычных эмигранток, уехавших за рубеж с 2022 года, поддерживают связи с рынком труда родной страны и работают в русскоговорящей среде новой страны проживания без официального оформления. Эти выводы сделала группа исследователей под руководством Екатерины Черных в статье, опубликованной в журнале "Социально-трудовые исследования".
Исследование включало анкетный опрос и интервью с эмигрантками для выяснения их карьерной адаптации и проблем, с которыми они сталкиваются.
Эксперты выделили две группы эмигранток: те, кто уехал до февраля 2022 года, и те, кто уехал после. В 2022 году были две волны отъезда россиян: после начала спецоперации на Украине и объявления частичной мобилизации. Точные данные о масштабах миграции отсутствуют, но эксперты оценивают её в несколько сотен тысяч человек. От четверти до 50% релокантов вернулись в Россию.
Исследование показало существенные различия между группами. Ранее женщины эмигрировали в основном по личным причинам, тогда как в последние два года половина уехала из-за политической обстановки. Женщины, эмигрировавшие до февраля 2022 года, владеют языком страны пребывания и чаще всего имеют гражданство или вид на жительство. Недавние эмигрантки плохо владеют языком принимающей страны и часто находятся в статусе туриста. Лишь четверть из них свободно говорят и пишут на языке новой страны. Они редко изучают местный язык, так как считают английский достаточным или сосредоточены на работе с Россией.
31% опрошенных работают по найму в новой стране, 13% — самозанятые, 3% имеют свой бизнес. 11% удаленно работают на российские компании, 10% совмещают удаленную работу с местной. Около 24% сохранили связь с рынком труда родной страны, 21% сохранили её частично, 3% планируют её возобновить.
Многие релокантки работают на русскоязычную аудиторию в новой стране, опасаясь предоставлять услуги иностранцам из-за регуляторных барьеров и работая нелегально. В сфере красоты работают 13% опрошенных, оказывая услуги только русскоязычным клиентам. 13% женщин заняты в образовательных услугах, 4% — в сфере байеров, покупающих товары для отправки в Россию. 13% занимаются консультированием новоприбывших, помогая с жильём, документами и другими вопросами.
Более половины опрошенных удовлетворены текущей ситуацией и оптимистично смотрят в будущее. Однако многие сталкиваются с трудностями, самыми популярными из которых являются нерегулярные и низкие доходы, языковой барьер, проблемы с признанием документов и официальным оформлением. Также опрошенные жаловались на необходимость обучаться новому, высокие нагрузки, неинтересную работу и высокую конкуренцию. Менее 2% заявили, что у них нет никаких проблем, связанных с работой.
Фото: Freepik.
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