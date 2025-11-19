Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Кронштадт, морской собор
Кронштадт, морской собор
© commons.wikimedia.org by Nikolai Bulykin is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 17:41

С 8 до 12 — время громких молитв: в Петербурге меняют правила тишины по праздникам и выходным

В Петербурге скорректировали период тишины для религиозных обрядов

Утренний звон колоколов вновь может стать привычной частью городского звукового фона по выходным, об этом сообщает РГ. В Санкт-Петербурге в первом чтении одобрили законопроект, который разрешит религиозным организациям нарушать тишину в утренние часы по субботам, воскресеньям и праздникам.

Суть поправок и причины изменений

Законопроект корректирует действующие нормы, регулирующие соблюдение тишины в городе. Сейчас местное законодательство допускает исключения для религиозных обрядов только в ночное время — с 22:00 до 8:00. Однако период с 8:00 до 12:00 также входит в установленный режим тишины, что создавало правовую коллизию. Авторы инициативы поясняют, что именно в эти часы у многих конфессий проходят обряды, сопровождающиеся звуковыми сигналами, в том числе колокольным звоном, который традиционно возвещает начало богослужения.

Поправки дают возможность легитимно проводить такие действия в период с 8:00 до 12:00, устраняя противоречие между практикой религиозных организаций и административными требованиями. Законопроект направлен на уточнение границ допустимого и предотвращение ситуаций, когда религиозные общины могут быть привлечены к ответственности за выполнение канонических предписаний.

Последствия принятия закона

После окончательного утверждения документа юридические лица и граждане не смогут быть оштрафованы за звуковое сопровождение религиозных обрядов в указанные часы. Исключение будет распространяться на действия, предусмотренные канонами соответствующих конфессий, что создаст более ясные правила взаимодействия между религиозными организациями и горожанами.

Дискуссия вокруг поправок основана на поиске баланса между правом верующих следовать традициям и необходимостью обеспечения спокойствия в жилой среде. Принятое решение делает позицию городского законодательства более последовательной и исключает ранее существовавший правовой пробел.

