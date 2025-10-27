Икона за решёткой: осуждённый из Пензы победил в конкурсе православной живописи

В Пензенской области завершился региональный этап конкурса православной живописи "Канон", проводившийся в рамках всероссийского смотра "Не числом, а смирением". Проект направлен на развитие духовности и творческих способностей среди заключённых.

Как проходил конкурс

В первом этапе конкурса приняли участие 21 осуждённый, а в финал жюри отобрало шесть лучших работ.

Судейскую комиссию возглавили протоиерей Антоний Шварев, начальник психологической службы Ирина Зуева и руководитель отдела воспитательной и социальной работы с осуждёнными Дмитрий Карасёв.

Священнослужитель отметил, что подобные конкурсы "дают участникам возможность выразить положительные эмоции, помогают внутреннему перерождению и способствуют духовному и личностному развитию".

Победитель и его работа

Победителем стал 39-летний Илья из исправительной колонии №7.

"Находясь в учреждении, он увлёкся религиозной живописью и освоил искусство иконописи. Его творческая работа будет представлена на следующем этапе конкурса в Москве", — сообщили в региональном управлении УФСИН России.

Организаторы отмечают, что конкурс стал не только возможностью для самореализации участников, но и важным инструментом воспитательной работы, направленной на формирование нравственных и духовных ориентиров.