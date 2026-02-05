Geely Coolray ломает тренд: вместо турбо и робота — связка, которую трудно убить

Geely готовит для рынка ЕАЭС новую модификацию одного из своих самых популярных кроссоверов. Речь идет о версии Coolray с иным техническим подходом, где на первый план выходит ресурс и предсказуемость эксплуатации. Автомобиль уже проходит сертификацию и ориентирован на покупателей, уставших от сложных и требовательных агрегатов. Об этом сообщает источник "За рулем".

Новый акцент на надежность

Кроссовер Geely Coolray китайской сборки готовится к выходу в странах Евразийского экономического союза — России, Беларуси, Казахстане, Армении и Киргизии. Главным отличием станет силовая установка, сделанная по максимально консервативной схеме. Такой подход все чаще рассматривается как ответ на сомнения покупателей в долговечности современных турбомоторов.

Под капотом новой версии появится атмосферный бензиновый двигатель объемом 1,5 литра мощностью 122 л.с. В паре с ним будет работать классическая 6-ступенчатая автоматическая коробка передач. Этот агрегат хорошо знаком по седанам Geely Emgrand и уже имеет репутацию спокойного и понятного в обслуживании решения, особенно на фоне дискуссий о реальном ресурсе китайских машин, где заявленные показатели часто расходятся с практикой, о чем ранее подробно говорилось в материале про надёжность китайских автомобилей.

Почему ставка сделана на простую технику

Связка атмосферного двигателя и гидротрансформаторного автомата традиционно считается более устойчивой к перегревам, перепадам качества топлива и агрессивным условиям эксплуатации. В отличие от турбомоторов с роботизированными коробками или вариаторами, такие агрегаты реже требуют сложного и дорогого вмешательства.

Для понимания контраста стоит напомнить, что актуальные версии Coolray оснащаются исключительно турбированными моторами. Дорестайлинговые автомобили получили трехцилиндровый двигатель JLH-3G15TD мощностью 150 л.с., а после обновления появился четырехцилиндровый BHE15-EFZ на 147 л.с. Оба мотора работают в паре с 7-ступенчатым «роботом» и передним приводом, делая акцент на динамике, но не всегда на долговечности.

Упрощенный облик и знакомая платформа

Источник также предполагает, что новая версия с атмосферным мотором получит более простое внешнее оформление. Вероятнее всего, речь идет о дизайне в стиле Coolray Lite, который уже предлагается на глобальных рынках. Фактически это дорестайлинговый Coolray с минимальными визуальными отличиями.

По своей идеологии такая версия близка к модели Belgee X50, выпускаемой в Китае и Беларуси и успешно продающейся в России. Однако Belgee X50 доступен только с турбомотором и роботизированной коробкой. Появление атмосферного Coolray с классическим автоматом может привлечь аудиторию, ориентированную на спокойную эксплуатацию и меньшие риски вне гарантии, особенно на фоне сообщений о том, что в сервисах растет число обращений по подвеске китайских кроссоверов.

В результате Geely фактически расширяет линейку Coolray в сторону более консервативного и прагматичного сегмента. Такой автомобиль вряд ли будет делать ставку на яркую динамику, зато способен заинтересовать тех, кто рассматривает покупку на длительный срок и ожидает от машины стабильности без неприятных сюрпризов.