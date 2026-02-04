Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Прямые джинсы
Прямые джинсы
Марина Воронцова Опубликована сегодня в 18:15

Скинни остались в прошлом: эти джинсы подчёркивают фигуру мягче и выглядят дороже

Контраст между ожиданиями и реальностью стал главным сюжетом джинсового сезона: вместо триумфального возвращения скинни мода уверенно повернула в сторону свободных и продуманных силуэтов. Сексуальность в одежде перестала быть прямолинейной и всё чаще строится на ощущении лёгкости и баланса. Об этом сообщает издание MosTimes, ссылаясь на комментарий стилиста и дизайнера аксессуаров Анны Скороходовой.

Эксперт отмечает, что современные джинсы перестали быть инструментом жёсткого подчёркивания фигуры. На первый план вышли универсальность, комфорт и работа с пропорциями, которые позволяют выглядеть выразительно без перегруженных акцентов.

Прямые джинсы как новая классика

По словам Анны Скороходовой, ставка на прямой крой стала самым безопасным и одновременно актуальным решением сезона. Эти модели вытеснили узкие фасоны, заняв место базовой вещи, уместной в самых разных ситуациях. Прямые джинсы легко адаптируются под индивидуальный стиль и не требуют сложных стилистических приёмов.

"Если не знаете, что выбрать, точно не прогадаете, если выберете прямые джинсы. Прямые джинсы это новая классика сезона, я думаю, что она будет с нами еще очень и очень долго. Прямые джинсы отличаются тем, что имеют ровную штанину, а также среднюю или высокую посадку, которые подходят практически любым девушкам, что делает такие брюки действительно универсальными", — отметила стилист.

Она пояснила, что такие джинсы одинаково органично смотрятся и в повседневных образах, и в более формальных комплектах. Их можно сочетать с жакетами, тренчами, кардиганами или романтичными блузами, не опасаясь стилистического диссонанса.

Низкая посадка и широкие формы

Отдельное внимание эксперт уделила возвращению низкой посадки, которая ещё недавно считалась спорным трендом. По её мнению, современные интерпретации этого фасона выглядят гораздо сдержаннее и элегантнее, особенно в сочетании с прямым или расширенным кроем.

Скороходова подчёркивает, что ключевую роль здесь играет верх: удлинённые силуэты или жакеты с акцентированной талией компенсируют сложность фасона. Такой подход позволяет сохранить визуальный баланс и избежать излишней провокационности, делая образ актуальным и продуманным.

Баллоны и комфортная женственность

Среди самых заметных моделей сезона стилист выделила джинсы-баллоны. Этот крой сочетает объём в области бёдер и сужение к щиколотке, благодаря чему фигура выглядит более хрупкой и собранной. При этом модель остаётся максимально удобной и функциональной.

"Широкие джинсы плотно вошли в гардероб женщины, которая все время активно двигается, едет отдыхать и хочет быть в максимальном комфорте. Это объем в бедре и сужение в щиколотке. Благодаря подобной форме подчеркивается линия талии и несмотря на объемный низ девушка выглядит очень хрупко и привлекательно", — рассказала Анна.

Она добавила, что такие джинсы лучше всего сочетать с лаконичными топами, тонкими свитерами, короткими куртками и бомберами, чтобы не перегружать силуэт.

Цвета и оттенки сезона

Говоря о палитре, Скороходова рекомендовала обратить внимание на светлый деним. По её словам, такие оттенки требуют более внимательной стилизации, но способны освежить гардероб и добавить ощущение весны. Эксперт перечислила молочный, ivory, выбеленный голубой и протёртый бежевый как ключевые цвета сезона, которые особенно выигрышно смотрятся в расслабленных силуэтах.

Автор Марина Воронцова
Марина Воронцова — стилист, образование в дизайне костюма, опыт 14 лет. Эксперт по персональному имиджу, визуальным коммуникациям и ритейл-аналитике.

