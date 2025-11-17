Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Джастин Трюдо
Джастин Трюдо
© flickr.com by Новости Министерства обороны is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 0:52

Развод не стал финалом: бывшая жена Трюдо преподала урок, который пригодится каждому

Софи Грегуар заявила, что "каждый реагирует сам", комментируя роман Трюдо и Перри — подкаст Arlene Is Alone

Бывшая супруга Джастина Трюдо, Софи Грегуар, неожиданно открыла завесу над тем, как переживает новую романтическую историю своего бывшего мужа и певицы Кэти Перри. Её спокойная и зрелая реакция на отношения экс-премьера Канады вызвала широкий отклик, ведь тема расставаний, семейных перемен и эмоциональной устойчивости актуальна для многих. История пары — это не только хроника громкого политического брака, но и пример того, как можно сохранять уважение друг к другу даже после развода.

Как Софи Грегуар говорит о новой главе в жизни Трюдо

На подкасте "Arlene Is Alone” она впервые прямо прокомментировала происходящее. Несмотря на внимание прессы к роману Трюдо и Перри, Грегуар выбрала позицию сдержанности и уважения. Её слова в эфире прозвучали как попытка напомнить — каждый человек проходит свои эмоциональные испытания, и важно сохранять внутренний баланс.

"Мы все люди, и на нас что-то влияет”, — сказала бывшая супруга Джастина Трюдо Софи Грегуар.

Она подчеркнула, что предпочитает не погружаться в поток обсуждений и догадок, и вместо этого старается сосредоточиться на собственном душевном комфорте.

"Как реагировать на вещи — это ваше решение”, — добавила Софи Грегуар.

Для неё музыка стала способом переключаться, а не заглядывать в бесконечные ленты комментариев.

"Поэтому я стараюсь слушать музыку, а не слухи в сети”, — иронично отметила она.

Её признание прозвучало искренне и без драматизации: Грегуар не скрывает эмоций, но и не позволяет им управлять своей жизнью.

Семейная история, которая не заканчивается разводом

Софи и Джастин прожили вместе почти два десятилетия: с 2005 по 2023 год. У них трое детей — Ксавье, Элла-Грейс и Хадриен. После расставания они решили сохранить партнёрство в воспитании детей, демонстрируя, как может выглядеть зрелое расставание публичных фигур.

"У нас разные жизни, но семейная жизнь — одна”, — поделилась Софи Грегуар.

Она подчеркнула, что их главная задача — обеспечить детям стабильность и уважительную атмосферу.

Отношения Трюдо и Кэти Перри: краткий контекст

53-летнего политика и 41-летнюю певицу заметили вместе ещё летом — их ужин в Монреале вызвал множество обсуждений. Однако лишь в октябре пара официально подтвердила роман, когда Перри появилась под руку с Трюдо в свой день рождения. Этот жест стал финальной точкой в череде слухов, что только усилило внимание к реакции Грегуар.

Сравнение подходов: публичная и личная жизнь после расставаний

Аспект Подход Софи Грегуар Подход знаменитостей в аналогичных ситуациях
Отношение к новой паре бывшего Спокойствие и уважение Часто — игнорирование или резкие комментарии
Реакция на прессу Осознанная дистанция Публичные заявления, интервью
Фокус после развода Личностный рост, семья Карьера или личная жизнь
Общение с аудиторией Сдержанное, честное Разнообразное — от закрытости до откровенности

Советы шаг за шагом: как пережить новую любовь бывшего партнёра

  1. Сфокусироваться на себе. Практики вроде медитации, йоги и ведения дневника помогают снизить эмоциональный шум.

  2. Ограничить поток новостей. Выключить уведомления, установить фильтры в соцсетях, пользоваться приложениями для цифровой детоксикации.

  3. Создать новые ритуалы. Музыка, спорт, путешествия — любые занятия, которые возвращают ощущение опоры.

  4. Укреплять отношения с детьми. Совместные хобби, семейные встречи, активные выходные.

  5. Планировать будущее. Работа с коучем, карьерные программы, образовательные курсы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Следить за каждым шагом бывшего.
    • Последствие: повышенная тревожность, зависимость от новостей.
    • Альтернатива: использовать приложения для управления временем онлайн, например, таймеры или блокировщики соцсетей.

  2. Игнорировать собственные чувства.
    • Последствие: эмоциональное выгорание.
    • Альтернатива: практики осознанности, психологические сервисы.

  3. Пытаться конкурировать с новой парой.
    • Последствие: снижение самооценки.
    • Альтернатива: занятия спортом, курсы саморазвития, обновление гардероба.

А что если… вы не чувствуете спокойствия?

Это нормально. В таких случаях полезно принять собственные переживания и дать себе время. Эмоции — не признак слабости. Психологические сервисы, практики дыхания, а также простые бытовые занятия вроде готовки или ухода за домом могут значительно снизить внутреннее давление.

Плюсы и минусы принятия новой реальности

Плюсы Минусы
Эмоциональная свобода Требуется время, чтобы адаптироваться
Возможность строить новые отношения Возможна временная грусть
Укрепление личных границ Непростые разговоры с детьми
Рост самостоятельности Сложности в публичной сфере

FAQ

Как выбрать практики для восстановления после расставания?
Подойдут методы, которые помогают расслабиться: медитация, пилатес, дневники эмоций или арт-терапия.

Сколько стоит помощь психолога?
В зависимости от сервиса: от 1500 до 6000 рублей за сессию.

Что лучше — дистанцироваться от бывшего или поддерживать уважительный контакт?
Лучше поддерживать ровное общение, особенно если есть дети, но при необходимости соблюдать личные границы.

Мифы и правда

Миф: полное отсутствие эмоций — признак силы.
Правда: эмоции показывают, что человек живой и откликается на ситуацию.

Миф: нужно обязательно дружить с бывшим партнёром.
Правда: достаточно уважительного и корректного общения.

Миф: новая любовь бывшего — всегда удар по самооценке.
Правда: это может стать поводом к обновлению и личностному росту.

