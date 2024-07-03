Домашние питомцы особенно уязвимы к высоким температурам. В отличие от людей, животные не могут самостоятельно принимать меры для охлаждения, что делает их более восприимчивыми к тепловым ударам, — сообщил журналисту Newsinfo Константин Карапетьянц, ректор Первого профессионального кинологического института.

"Никаких игр и активностей в жаркую погоду с собаками производить нежелательно, даже если вам этого сильно хочется. Человек себя как-то может саморегулировать. А если вы навязываете собаке игру, и она, учитывая ее отношение к вам, не может от этой игры отказаться, то случается тепловой удар", — ответил эксперт на вопрос о безопасных авктивностях с питомцами в жаркую погоду?

Кошки, по мнению ректора, более приспособлены к этим условиям. Они в жару мало передвигаются, спят или лежат в каких-то темных углах. Если кошки живут на улице, они выбирают место, которое продувается и находится в тени. Естественно, кошке тоже нужен доступ к воде.

Также эксперт рассказал об опасности намордника. У собак максимальное количество потовых желез находится на языке. Если собака находится в тугом наморднике, который не позволяет ей открыть пасть, при длительной прогулке по городу это может привести к тепловому удару. Собаке просто не хватает воздуха для того, чтобы нормально дышать и осуществлять теплообмен. В результате наступает асфиксия и бывают летальные исходы.

Если питомца подстричь, думая, что меньшее количество шерсти означает прохладу, можно нарушить элементарное природное препятствие, спасающее животное от прямых солнечных лучей и перегрева. Это заблуждение, от которого эксперт призывает освободиться.

Рацион также менять не стоит, так как это будет для питомца лишним стрессом. Также не стоит заставлять животное есть, если в жару оно этого не хочет.

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