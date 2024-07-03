Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 03.07.2024 : 87,9921
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 03.07.2024 : 93,695
Кинолог Карапетьянц призвал избавить собак от активных игр в жару
  1. Главная
  2. Советы и рекомендации

Кинолог Карапетьянц призвал избавить собак от активных игр в жару

Домашние питомцы особенно уязвимы к высоким температурам. В отличие от людей, животные не могут самостоятельно принимать меры для охлаждения, что делает их более восприимчивыми к тепловым ударам, — сообщил журналисту Newsinfo Константин Карапетьянц, ректор Первого профессионального кинологического института.

"Никаких игр и активностей в жаркую погоду с собаками производить нежелательно, даже если вам этого сильно хочется. Человек себя как-то может саморегулировать. А если вы навязываете собаке игру, и она, учитывая ее отношение к вам, не может от этой игры отказаться, то случается тепловой удар", — ответил эксперт на вопрос о безопасных авктивностях с питомцами в жаркую погоду?

Кошки, по мнению ректора, более приспособлены к этим условиям. Они в жару мало передвигаются, спят или лежат в каких-то темных углах. Если кошки живут на улице, они выбирают место, которое продувается и находится в тени. Естественно, кошке тоже нужен доступ к воде.

Также эксперт рассказал об опасности намордника. У собак максимальное количество потовых желез находится на языке. Если собака находится в тугом наморднике, который не позволяет ей открыть пасть, при длительной прогулке по городу это может привести к тепловому удару. Собаке просто не хватает воздуха для того, чтобы нормально дышать и осуществлять теплообмен. В результате наступает асфиксия и бывают летальные исходы.

Если питомца подстричь, думая, что меньшее количество шерсти означает прохладу, можно нарушить элементарное природное препятствие, спасающее животное от прямых солнечных лучей и перегрева. Это заблуждение, от которого эксперт призывает освободиться.

Рацион также менять не стоит, так как это будет для питомца лишним стрессом. Также не стоит заставлять животное есть, если в жару оно этого не хочет.

Фото: From Wikimedia Commons/ ktylerconk (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

Мир

Песков заявил о стремлении России и Турции к сближению

Песков заявил о стремлении России и Турции к сближению

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, подтвердил наличие обоюдного стремления России и Турции к разрешению возникающих споров. Он подчеркнул, что на пути крепких двусторонних связей и экономического сотрудничества неизбежно появление вопросов требующих решения. Ситуацию он охарактеризовал как нормальный рабочий процесс.

Читать полностью
Стубб: Си Цзиньпин способен решить конфликт на Украине одним звонком в РФ

Стубб: Си Цзиньпин способен решить конфликт на Украине одним звонком в РФ

Глава Финляндии Александер Стубб считает, что закончить конфликт между Россией и Украиной поможет лишь один звонок из Китая. Об этом он информировал американское информационное агентство Bloomberg.

Читать полностью

Общество

Врач Лебедев: дефицит витамина В1 может привести к серьёзным заболеваниям

Врач Лебедев: дефицит витамина В1 может привести к серьёзным заболеваниям

Врач Михаил Лебедев предупредил о важности витамина В1 (тиамина) для здоровья, недостаток которого может привести к серьёзным заболеваниям, таким как полиневрит бери-бери, проявляющийся мышечной слабостью, утратой чувствительности и поражением сердечно-сосудистой системы.

Читать полностью
В России и Китае повысили эффективность накопления энергии для заряда электрокаров

В России и Китае повысили эффективность накопления энергии для заряда электрокаров

Ученые из Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) и Университета Наньчан в Китае разработали способ значительно ускорить процесс зарядки электромобилей с помощью улучшенных суперконденсаторов.

Читать полностью

Новости