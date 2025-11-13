После фронта — к жизни: в Каспийске появится современный центр реабилитации бойцов

В Дагестане начнётся строительство современного реабилитационного центра для участников специальной военной операции, который станет одним из крупнейших объектов подобного профиля на Северном Кавказе. Решение о создании центра принято по поручению главы республики Сергея Меликова, сообщили в администрации региона.

Где и когда построят центр

Комплекс разместят в черте Каспийска — на земельном участке площадью пять гектаров. Участок уже определён, и власти планируют в ближайшее время официально закрепить его, чтобы приступить к проектированию.

"Все организационные вопросы решаются в сжатые сроки. Задача — начать строительство уже в следующем году и завершить к 2027 году", — уточнили в пресс-службе правительства республики.

Также утверждён состав дирекции проекта, которая будет курировать процесс возведения и оснащения объекта.

Какую роль сыграет новый центр

Будущий реабилитационный центр станет ключевым звеном системы социальной поддержки бойцов, вернувшихся из зоны СВО. Он будет оснащён современным медицинским оборудованием и инфраструктурой для восстановления здоровья, реабилитации после ранений и психологической адаптации.

По словам представителей региональных властей, комплекс обеспечит:

физиотерапевтические и санаторно-восстановительные услуги;

психологическую помощь и программы социальной адаптации;

возможности для профессионального переобучения и интеграции в мирную жизнь.

"Создание центра внесёт значительный вклад в развитие системы реабилитации военнослужащих и их семей. Это не просто объект здравоохранения, а пространство, где бойцы смогут восстановиться и вернуться к полноценной жизни", — отметили в администрации главы Дагестана.

Социальная миссия проекта

Строительство центра в Каспийске станет частью федеральной программы по поддержке участников СВО и укреплению социальной инфраструктуры регионов России.

Ожидается, что после завершения строительства учреждение сможет принимать сотни пациентов ежегодно, а его опыт станет модельным для создания аналогичных центров в других субъектах страны.