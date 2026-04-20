Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кошка с хозяйкой
© Designed be Freepik by lookstudio is licensed under Public domain
Главная / Недвижимость
Артём Кожин Опубликована сегодня в 19:58

Вашу квартиру могут измерить в кошках: что за новый закон готовят в России

Типичная картина для многих российских высоток: за дверью соседской квартиры скрывается настоящий зоопарк. В коридоре подъезда стоит тяжелый аммиачный дух, а по ночам стены содрогаются от лая или беспокойного топота. Ситуация, когда в однокомнатной квартире живут 15-20 животных, перестала быть маргинальной редкостью и превратилась в острую бытовую проблему, с которой жильцы не знают, как бороться. Когда метраж не позволяет обеспечить элементарные санитарные условия, страдает не только комфорт соседей, но и сами питомцы, запертые в тесноте. В прошлую пятницу донские парламентарии решили перевести этот дискурс в правовое поле, обратившись к федеральному центру с требованием регламентировать плотность "звериного населения" в многоэтажках.

"Содержание большого количества животных в ограниченном пространстве неизбежно ведет к нарушению гигиенических норм. Даже если владелец искренне любит своих питомцев, он часто не способен поддерживать чистоту в квартире, площадь которой не рассчитана на такой "прирост". Важно понимать, что функциональные ошибки планировки становятся фатальными, когда к ним добавляется перенаселение домашними животными. Мы наблюдаем рост жалоб на антисанитарию, и текущее отсутствие жестких нормативов только усугубляет конфликтные ситуации между соседями".

Дизайнер интерьеров Елена Маркова

Законодательный вакуум и реальность

Депутаты Законодательного собрания Ростовской области подчеркивают: сейчас правовая база крайне размыта. Региональные власти физически не имеют полномочий устанавливать лимиты на количество кошек и собак. В итоге ситуация остается на откуп совести владельцев, которая, как показывает практика, подводит многих. Когда количество животных переходит разумные границы, жалобы жильцов множатся, но у контролирующих органов часто связаны руки отсутствием федерального регламента.

Введение четких правил — это не попытка ущемить права владельцев, а способ навести порядок в жилом секторе. Игнорирование проблемы ведет к тому, что навязанные услуги ЖКХ и бесконечные разборки из-за запахов в подъезде становятся единственным способом коммуникации между соседями. Проблема "зоо-квартир" требует системного аудита, где интересы комфортной среды обитания человека должны стоять на первом месте.

Математика квадратных метров

Ранее в Государственную думу уже вносился законопроект, предлагающий привязать допустимое число питомцев к площади жилья. Формула проста: не более одной взрослой особи крупного или среднего размера на каждые 18 квадратных метров. Это попытка оцифровать комфорт, однако эксперты отмечают, что любые жесткие рамки будут встречать сопротивление ввиду сложности контроля и оценки состояния животных.

Многие владельцы жилья не задумываются о доходности квадратных метров, когда превращают свои комнаты в приюты, тем самым снижая капитализацию своей недвижимости в долгосрочной перспективе. Испорченные поверхности, необходимость тотального ремонта после "питомника" и проблемы с вентиляцией — лишь малая часть последствий такого образа жизни. Даже дизайнерские решения теряют всякий смысл, если пространство физически не приспособлено для такого количества живых существ.

Граница между любовью и жестокостью

Важно различать искреннюю заботу и патологическое накопительство. Действующий закон гласит, что содержание питомцев должно соответствовать ветеринарным и санитарно-эпидемиологическим нормам. Но кто и как будет проверять эти стандарты до того, как принудительный размен жилья станет реальностью из-за долгов по счетам или судебных исков от соседей? На текущий момент закон дает владельцу право владеть хоть сотней собак, если он "обеспечивает условия". На практике доказать обратное крайне сложно без фиксации критических нарушений.

Как сообщает сайт "РИА Новости", инициатива Ростовских депутатов призвана создать прецедент, который позволит регионам диктовать условия, исходя из логики здравого смысла и площади помещения. Подобные инициативы часто сравнивают с тем, как решается вопрос с правами дольщиков: сначала хаос, затем — жесткое законодательное регулирование. Вопрос лишь в том, насколько мягким или радикальным будет итоговый федеральный акт, если его примут.

"При ремонте квартир, где живут животные, мы всегда сталкиваемся с необходимостью усиленной технологической защиты материалов. Если в квартире живут 15 кошек, никакая самая качественная отделка не выдержит нагрузки более полугода. Регулирование количества питомцев помогло бы избежать огромных вложений в восстановление жилья. Строительные стандарты должны включать пункт об экологической нагрузке на жилые помещения, так как плотность животных напрямую влияет на долговечность конструкций. Мы часто видим, как неправильный расчет нагрузок при обустройстве жилья приводит к потере безопасности для всех жильцов подъезда".

Строитель Артём Кожин

FAQ

Могут ли выселить, если питомцев больше 20?
На текущий момент выселение возможно только в исключительных случаях через суд при доказанном нарушении санитарных норм.
Кто будет следить за соблюдением норм?
Предполагается, что контроль ляжет на плечи участковых и представителей органов ветеринарного контроля при подаче жалоб жильцами.
Как зафиксировать нарушение?
Фиксация должна проходить с участием управляющей компании и свидетелей из числа соседей, далее составляется акт о нарушении санитарного состояния помещения.

Проверено экспертом: строитель Артём Кожин

Автор Артём Кожин
Артём Кожин — инженер-строитель (УГНТУ), эксперт по технадзору с 20-летним опытом. Специалист по энергоэффективным технологиям и аудиту зданий.
Редактор Кирилл Раевский
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru. Закончил НИУ ВШЭ. Специалист по фактчекингу и цифровому контенту

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet