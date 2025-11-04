Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Ксения Орлова Опубликована сегодня в 12:14

Росреестр разъяснил, как с 2025 года будут считать госпошлину за жильё

С 2025 года вступают в силу новые правила, регулирующие порядок расчёта государственной пошлины за регистрацию прав и кадастровый учёт недвижимости. Теперь её размер зависит от кадастровой стоимости объекта, но в ряде случаев остаются фиксированные ставки. Об этом сообщили в Росреестре, подробно объяснив, сколько придётся заплатить при различных операциях с жильём.

Изменения направлены на упрощение расчётов и повышение прозрачности сделок с недвижимостью.

Госпошлина при сделках со вторичной недвижимостью

Для сделок купли-продажи, дарения или иной регистрации прав на вторичное жильё установлены следующие размеры:

  • 4 000 рублей - если объект принадлежит физическому лицу, а его кадастровая стоимость не превышает 20 млн рублей или не определена;
  • 44 000 рублей - если объект оформляет юридическое лицо, и кадастровая стоимость составляет менее 22 млн рублей либо не установлена.

Если кадастровая стоимость превышает указанные пороги, размер пошлины рассчитывается индивидуально.

Госпошлина при регистрации договора долевого участия (ДДУ)

Для участников новостроек также действуют фиксированные ставки:

  • 700 рублей - для физических лиц;
  • 12 000 рублей - для юридических лиц.

Оплата производится до подачи документов в Росреестр или МФЦ. Без квитанции о госпошлине заявление не примут.

Госпошлина при оформлении ипотеки

При заключении ипотечного договора (в том числе в электронном виде) пошлина составит:

  • 1 000 рублей - для граждан;
  • 4 000 рублей - для организаций.

Размер одинаков независимо от того, оформляется ли ипотека на новостройку или на объект вторичного рынка.

За регистрацию права собственности на земельный участок

Если речь идёт о земле для личного подсобного хозяйства (ЛПХ), садоводства или огородничества, пошлина для физических лиц составит 1 000 рублей.

Для юридических лиц сумма выше, но точный размер зависит от категории участка и его кадастровой стоимости.

Одновременная постановка на кадастровый учёт и регистрация права собственности

До 2025 года размер пошлины за такую услугу зависел от стоимости объекта. Теперь с 31 июля 2025 года введены фиксированные тарифы:

  • 6 000 рублей - для физических лиц;
  • 66 000 рублей - для юридических лиц.

Это особенно актуально для новостроек, частных домов и земельных участков, впервые вводимых в оборот.

Как узнать размер госпошлины в других случаях

Если кадастровая стоимость объекта превышает установленные лимиты, или вы регистрируете нетипичную сделку (например, аренду, сервитут, долю в праве собственности), точную сумму можно рассчитать с помощью калькулятора госпошлины на официальном сайте Росреестра.

Он автоматически учитывает тип объекта, форму собственности и статус заявителя.

Советы шаг за шагом

  1. Определите кадастровую стоимость объекта через ЕГРН или сайт Росреестра.
  2. Выберите тип операции — купля-продажа, ипотека, долевое участие и т. д.
  3. Рассчитайте пошлину с помощью онлайн-калькулятора.
  4. Оплатите её любым удобным способом (через Госуслуги, банк, терминал).
  5. Сохраните чек — без него документы не примут к регистрации.

А что если сделка электронная?

При подаче документов в электронном виде через Госуслуги или нотариуса госпошлина может быть уменьшена на 30%. Это предусмотрено Налоговым кодексом РФ. Для получения скидки важно, чтобы и заявление, и платёж были оформлены онлайн.

Плюсы и минусы новой системы расчёта

Параметр Плюсы Минусы
Прозрачность Чёткая зависимость от кадастровой стоимости Увеличение расходов для дорогой недвижимости
Удобство Можно рассчитать через онлайн-калькулятор Требуется доступ к интернету
Единые правила Унификация ставок по стране Пороговые значения ограничены

FAQ

Когда вступают новые правила?
С 31 июля 2025 года вступают в силу обновлённые фиксированные размеры пошлины.

Как оплатить госпошлину?
Через портал Госуслуг, в банке, МФЦ или с помощью платёжного сервиса Росреестра.

Можно ли вернуть пошлину, если сделка сорвалась?
Да, при отказе в регистрации или отзыве заявления можно подать запрос на возврат уплаченной суммы.

Обязательно ли указывать кадастровую стоимость при подаче документов?
Да, она используется для расчёта пошлины, если стоимость превышает пороговое значение.

Мифы и правда

Миф: госпошлина теперь всегда зависит от стоимости жилья.
Правда: для большинства сделок установлены фиксированные суммы, а зависимость от стоимости применяется только в отдельных случаях.

Миф: если кадастровая стоимость не определена, пошлину нельзя рассчитать.
Правда: тогда действует фиксированный размер, установленный Росреестром.

Миф: платить нужно только при покупке жилья.
Правда: госпошлина взимается и при регистрации ипотеки, долей, договоров аренды и дарения.

