Погода резко меняет курс: южные регионы переходят от осеннего тепла к ночным заморозкам

Погодная обстановка на юге России стремительно меняется: атмосферный фронт приносит похолодание, туманы и слабые дожди. Об этом сообщает РИА Новости. В ряде регионов температура снизится на несколько градусов, особенно в ночные часы, что станет заметным контрастом после необычно тёплой второй половины ноября.

Крым: дождливая пауза и холодные ночи

По данным крымских синоптиков, начало недели сопровождается похолоданием и переходом от тёплых осенних значений к более свежему воздуху. Если ещё несколько дней назад на полуострове фиксировали +17…19 °C, то теперь дневная температура снизилась на пять-шесть градусов. Местами проходят небольшие и умеренные дожди.

Ближе к середине недели в регионе будет преобладать область высокого давления, и осадков не ожидается. Ночные значения опустятся до +2…10 °C, днём прогнозируются +13…14 °C, а лишь в четверг возможно повышение до +17 °C. Для туристической территории такой переходный период становится привычным: резкие смены погоды формируют короткие интервалы нестабильности перед зимними антициклонами.

Кубань и Адыгея: температурные качели и первые намёки зимы

В Краснодарском крае уже со вторника ожидается устойчивое снижение температуры. Заместитель начальника регионального гидрометцентра Светлана Попова отметила: "Будут температурные качели — от +10 °C до +18 °C… Небольшие осадки будут местами по краю 25, 26 и 27 ноября. Таких температур, как были у нас — +20 °C и выше, на этой неделе не будет. И, скорее всего, в дальнейшем мы все-таки уже переступаем в зиму".

В горах и на побережье существенных осадков не прогнозируется, однако ночные температуры на юго-восточном предгорье могут опускаться до нуля. В республике Адыгея, где накануне держались +22 °C, ожидается спад до +15…17 °C днём и +5…9 °C ночью при облачной, но преимущественно сухой погоде.

Донской и приволжский регионы: прохладная стабильность

В Ростовской области температура снижается с +14 °C в понедельник до +9 °C во вторник, при этом неделя пройдёт без осадков. Ночные значения постепенно опустятся до +3 °C. Ветер будет слабым, с восточной составляющей.

В Волгоградской области ожидается +7…9 °C днём и около нуля ночью, местами до -4…-5 °C. В первой половине недели сохранится вероятность туманов и небольших дождей. В Астраханской области температура удержится на уровне +12 °C днём и +5 °C ночью при переменной облачности. В Калмыкии со среды прогнозируют понижение температуры до +5…8 °C, в ночные часы — до +1…3 °C, местами пройдут кратковременные дожди.