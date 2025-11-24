Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Роза в заморозки
Роза в заморозки
© Designed by Freepik by wirestock is licensed under public domain
Главная / Южный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 19:25

Погода резко меняет курс: южные регионы переходят от осеннего тепла к ночным заморозкам

На юге России прогнозируют резкое похолодание, слабые дожди и туманы

Погодная обстановка на юге России стремительно меняется: атмосферный фронт приносит похолодание, туманы и слабые дожди. Об этом сообщает РИА Новости. В ряде регионов температура снизится на несколько градусов, особенно в ночные часы, что станет заметным контрастом после необычно тёплой второй половины ноября.

Крым: дождливая пауза и холодные ночи

По данным крымских синоптиков, начало недели сопровождается похолоданием и переходом от тёплых осенних значений к более свежему воздуху. Если ещё несколько дней назад на полуострове фиксировали +17…19 °C, то теперь дневная температура снизилась на пять-шесть градусов. Местами проходят небольшие и умеренные дожди.

Ближе к середине недели в регионе будет преобладать область высокого давления, и осадков не ожидается. Ночные значения опустятся до +2…10 °C, днём прогнозируются +13…14 °C, а лишь в четверг возможно повышение до +17 °C. Для туристической территории такой переходный период становится привычным: резкие смены погоды формируют короткие интервалы нестабильности перед зимними антициклонами.

Кубань и Адыгея: температурные качели и первые намёки зимы

В Краснодарском крае уже со вторника ожидается устойчивое снижение температуры. Заместитель начальника регионального гидрометцентра Светлана Попова отметила: "Будут температурные качели — от +10 °C до +18 °C… Небольшие осадки будут местами по краю 25, 26 и 27 ноября. Таких температур, как были у нас — +20 °C и выше, на этой неделе не будет. И, скорее всего, в дальнейшем мы все-таки уже переступаем в зиму".

В горах и на побережье существенных осадков не прогнозируется, однако ночные температуры на юго-восточном предгорье могут опускаться до нуля. В республике Адыгея, где накануне держались +22 °C, ожидается спад до +15…17 °C днём и +5…9 °C ночью при облачной, но преимущественно сухой погоде.

Донской и приволжский регионы: прохладная стабильность

В Ростовской области температура снижается с +14 °C в понедельник до +9 °C во вторник, при этом неделя пройдёт без осадков. Ночные значения постепенно опустятся до +3 °C. Ветер будет слабым, с восточной составляющей.

В Волгоградской области ожидается +7…9 °C днём и около нуля ночью, местами до -4…-5 °C. В первой половине недели сохранится вероятность туманов и небольших дождей. В Астраханской области температура удержится на уровне +12 °C днём и +5 °C ночью при переменной облачности. В Калмыкии со среды прогнозируют понижение температуры до +5…8 °C, в ночные часы — до +1…3 °C, местами пройдут кратковременные дожди.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

РАН рассматривает проект переброски воды из Печоры и Двины в Донбасс — ТАСС вчера в 0:16
Россия рассматривает гигантский водный манёвр: северные реки повернут на юг по трубопроводу на тысячи километров

РАН возвращается к идее переброски воды из северных рек в Приазовье: учёные обсуждают технологические решения, сроки и перспективы одного из самых амбициозных водных проектов.

Читать полностью » Крым ждут аномально тёплые выходные до +24 °C — Евгений Тишковец 21.11.2025 в 23:28
Крым накрыла тёплая воздушная масса — ноябрь превратился в май прямо на глазах

Тёплая воздушная масса принесла в Крым редкое для ноября тепло: температура вырастет до майских значений и обновит рекорд, установленный более века назад.

Читать полностью » На Новый год между материком и Крымом проследуют 32 поезда — ForPost 21.11.2025 в 22:50
Поезда в Крым на Новый год заполняются молниеносно — билетов осталось меньше, чем ожидают туристы

Зимние поезда в Крым заполняются быстрее прошлого сезона: тысячи пассажиров готовятся встретить Новый год в пути, а перевозчик расширяет праздничный сервис.

Читать полностью » Зимние бронирования в Крыму выросли на 30% — туроператоры 21.11.2025 в 22:19
Зимний Крым переплюнул лето — отели фиксируют наплыв отдыхающих

Рост зимних бронирований в Крыму меняет привычный сезонный баланс: туристы активнее выбирают южнобережные отели и формируют один из лучших сезонов последних лет.

Читать полностью » Депутат Дунаев заявил о необходимости заложить 10% процентов в бюджет на хищения 21.11.2025 в 20:50
Бюджет с поправкой на воровство: в Астрахани прозвучало предложение, от которого зал замер

Эмоциональное выступление астраханского депутата обернулось обсуждением хищений на стройках и поставило под сомнение эффективность контроля над бюджетами.

Читать полностью » Ростовская область с 2026 года вводит запрет на продажу бензина школьникам 21.11.2025 в 0:00
Бензин только по паспорту: новый запрет должен охладить опасные покатушки

В Ростовской области готовят закон, который может изменить правила продажи топлива подросткам. Инициатива уже вызвала жаркие дискуссии и сравнения с опытом других регионов.

Читать полностью » Средняя цена новостройки на курортах Крыма достигла 267 тысяч — сообщили аналитики 20.11.2025 в 22:01
Сочи больше не лидер: крымские курорты дорожают быстрее — и это уже меняет рынок недвижимости

Крымские курорты обгоняют Сочи по темпам роста цен: новостройки и вторичка дорожают, а улучшенная транспортная доступность смещает интерес покупателей на полуостров.

Читать полностью » В Симферополе выявили подпольный игровой клуб — сообщили в прокуратуре 20.11.2025 в 21:40
Всего два месяца — и 200 тысяч прибыли: как в центре Симферополя вырос теневой игровой бизнес

В Симферополе раскрыли подпольный игровой клуб: организаторы работали всего два месяца, но успели получить прибыль и теперь ждут вступления приговора в силу.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Химчистка салона автомобиля снижает риск аллергии и бактерий — эксперты по автообслуживанию
ЮФО
Подрядчик не выполнил часть работ по ремонту школы — ГУ МВД по Краснодарскому краю
Культура и шоу-бизнес
Брижит Бардо доставили в больницу Сен-Жан в Тулоне — Var-Matin
Культура и шоу-бизнес
Меган Маркл называла условия жизни в Кенсингтонском дворце "своего рода тюрьмой" — Том Куинн
Туризм
Дивеево признали одним из центров духовного туризма России — аналитики отрасли
Наука
Гравитационно-волновой детектор LIGO зарегистрировал кандидата в чёрные дыры — Крун
Спорт и фитнес
Креатин улучшает силу и восстановление после тренировок — совет врача
Наука
Ощущение предсказания при дежавю не повышает точность прогноза — sciencedirect
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet