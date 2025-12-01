Кубань встречает декабрь напряжённо: температура ныряет в минус — метеорологи намекают на сюрприз

Переход к зиме в южных регионах нередко сопровождается резкими контрастами, и нынешняя неделя стала тому подтверждением. Об этом сообщает издание "Кубанские новости", фиксируя постепенное продвижение зоны отрицательных температур на юг и изменение погодных условий в Краснодарском крае.

Первые заморозки и увеличивающаяся облачность

В северной части Ростовской области минувшей ночью термометры уже опускались ниже нуля, что стало первым признаком усиления холода. В Краснодарском крае зима проявляет себя пока мягче: здесь идут дожди, а в горных районах осадки переходят в мокрый снег. Ситуация изменится в ближайшие дни, когда регион окажется под влиянием антициклона. Он расчистит небо, но усилит ночное похолодание. На большей части Кубани температура будет снижаться до слабых отрицательных значений, тогда как умеренное тепло задержится только на побережье Чёрного моря.

По информации краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночь на 2 декабря прогнозируется от +2 до +7 градусов, у моря — от +7 до +12. Днём ожидается от +6 до +11, а на побережье — до +15. Местами возможен туман, пройдут дожди, в горах — мокрый снег.

Погода в начале декабря

В ночь на 3 декабря температура составит от +1 до +5, в юго-восточных районах — от +1 до -4, в горной зоне — от -1 до -6, у Чёрного моря — от +6 до +11. Днём прогнозируется от +6 до +11, на побережье — от +11 до +16. Сохраняется вероятность тумана и небольших осадков, преимущественно дождя, а в горах — мокрого снега.

На 4 декабря метеорологи ожидают ночью от +4 до -1, в юго-восточных районах — от +1 до -4, в горах — от -1 до -6, у моря — от +6 до +11. Днём температурный фон будет колебаться от +4 до +9, на юге — до +12, на побережье — до +16, а в Сочи — до +18. Местами сохранится туман, существенных осадков не ожидается. Порывы ветра могут достигать 12-14 метров в секунду.

По данным Гидрометцентра России, тенденция к понижению температур на Кубани сохранится, постепенно усиливая зимний характер погоды.