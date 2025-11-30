Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 15:39

Экономический парадокс: почему самые высокие зарплаты появляются там, где условия самые суровые

В России сразу в четырех регионах средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей

Средний заработок выше 150 тысяч рублей перестал быть редкостью — такие показатели фиксируются сразу в четырёх регионах. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы. Высокий уровень доходов распределён неравномерно, но тренд на рост сохраняется.

Территории с самым высоким уровнем оплаты труда

Лидером рейтинга стал Чукотский автономный округ, где средняя начисленная зарплата достигла 192 934 рублей. За ним следует Ямало-Ненецкий автономный округ с показателем 173 480 рублей. Москва удерживает третью позицию — в столице средний заработок составляет 161 100 рублей, а замыкает четвёрку Магаданская область, где средняя зарплата равняется 152 498 рублей.

В этих регионах традиционно высокую оплату труда объясняют северными надбавками, крупными добывающими предприятиями и повышенными требованиями к квалификации сотрудников.

Регионы со средней зарплатой выше 100 тысяч

Статистика ЕМИСС показала, что заработок свыше 100 тысяч рублей стал нормой и в других субъектах. К ним относятся Московская, Мурманская и Сахалинская области, Санкт-Петербург, Камчатский край, Якутия, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

Такая динамика связана с высокой экономической активностью, ростом индустриальных проектов и дополнительными региональными коэффициентами. Эти территории входят в число наиболее развитых и привлекают трудовые ресурсы из других регионов.

Как формируется средняя зарплата

Показатель среднемесячной номинальной начисленной заработной платы формируется путём деления общего фонда начислений на численность работников в списочном и несписочном составе, а также внешних совместителей. В расчёт включаются все выплаты: зарплата до удержания НДФЛ, компенсации за особые условия труда, премии, единовременные поощрения, надбавки, а также оплата питания и проживания, если она предоставляется регулярно.

Такой метод позволяет объективно сравнивать регионы, но при этом не отражает разницу между медианным доходом и фактической покупательной способностью жителей.

