Зарабатывают, как топ-менеджеры: зарплаты в этих профессиях бьют рекорды на Урале

Рынок труда Челябинской области демонстрирует уверенный рост: работодатели повышают зарплаты, а соискателей становится всё больше. Согласно данным платформы "Авито Работа", опубликованным на бизнес-форуме в Челябинске, сварщики и монтажники стали самыми высокооплачиваемыми рабочими региона.

Сколько теперь зарабатывают специалисты

"Среднее зарплатное предложение, которое указывают работодатели региона в вакансиях, демонстрирует уверенный рост на 18% — до 75,7 тысячи рублей. Среди рабочих и линейных специалистов наиболее привлекательные условия работодатели предлагают сварщикам и монтажникам", — сообщили URA. RU в пресс-службе платформы.

Сварщики - в среднем 151,3 тысячи рублей ;

Монтажники - 138,5 тысячи рублей.

Такой рост объясняется нехваткой квалифицированных кадров и высокой конкуренцией предприятий промышленного сектора.

Лидеры по зарплатам в других отраслях

В сфере транспорта и логистики самые высокие доходы у водителей грузового транспорта - в среднем 155,6 тысячи рублей в месяц.

Другие направления:

Такси - 107,7 тыс. руб.;

Водители спецтехники - 99,7 тыс. руб.;

Менеджеры по продажам - 80,7 тыс. руб.;

Бухгалтеры - 55,9 тыс. руб.;

Менеджеры по персоналу - 60,6 тыс. руб.

Таким образом, транспортный и промышленный секторы остаются главными драйверами роста доходов в регионе.

Что происходит с рынком труда

По словам менеджера по работе с ключевыми клиентами "Авито Работа" на Урале Елизаветы Чуриной, Южный Урал демонстрирует сбалансированное развитие рынка труда.

"Рост числа вакансий и соискательской активности говорит о здоровой динамике. Конкуренция за квалифицированные кадры, особенно в промышленном и транспортном секторах, усилилась", — отметила Чурина.

По данным исследования, в третьем квартале 2025 года активность соискателей увеличилась на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024-го.