Налоги трогаются с места: даже маломощные авто теперь не спрячутся от повышения
Пока одни россияне только обсуждают рост цен, власти нескольких регионов уже готовят новый удар по кошелькам автомобилистов — повышение транспортного налога. Законопроекты с такими поправками внесены в парламенты Новосибирской, Оренбургской областей и Красноярского края.
Губернаторы уверяют: всё честно — доходы населения растут, значит, и налоги можно немного подкорректировать. А ещё, говорят они, бюджету нужны дополнительные поступления.
Миллионы для региональных бюджетов
По подсчётам властей, изменение ставок принесёт регионам ощутимую прибавку:
Новосибирская область рассчитывает получить около 219,6 млн рублей,
Красноярский край - 334,8 млн рублей,
Оренбургская область - примерно 534,8 млн рублей ежегодно начиная с 2027 года.
Эти средства, по замыслу губернаторов, должны укрепить региональные бюджеты и позволить профинансировать инфраструктурные проекты.
Что изменится для владельцев авто
Особенно заметные изменения ждут оренбуржцев. Сейчас в регионе установлены самые низкие ставки транспортного налога в Приволжском федеральном округе — 0 рублей для машин мощностью до 100 лошадиных сил.
Если законопроект утвердят, ставка для таких авто составит 7 рублей за "лошадь", а для автомобилей мощностью от 100 до 150 лошадиных сил налог поднимут с 15 до 20 рублей за лошадиную силу.
Для более мощных машин (свыше 150 л. с.) условия останутся прежними.
Почему власти считают повышение оправданным
Региональные главы объясняют инициативу тем, что уровень доходов населения растёт, а значит, у людей появляется возможность платить больше. При этом повышение, по их словам, позволит "сбалансировать" нагрузку между различными категориями автовладельцев и увеличить долю налоговых поступлений без привлечения внешних заимствований.
