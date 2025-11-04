Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Автомобильная пробка
Автомобильная пробка
© Designed by Freepik by rawpixel.com is licensed under Public domain
Главная / Сибирский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 17:09

Налоги трогаются с места: даже маломощные авто теперь не спрячутся от повышения

В Новосибирской, Оренбургской областях и Красноярском крае предложили повысить транспортный налог

Пока одни россияне только обсуждают рост цен, власти нескольких регионов уже готовят новый удар по кошелькам автомобилистов — повышение транспортного налога. Законопроекты с такими поправками внесены в парламенты Новосибирской, Оренбургской областей и Красноярского края.
Губернаторы уверяют: всё честно — доходы населения растут, значит, и налоги можно немного подкорректировать. А ещё, говорят они, бюджету нужны дополнительные поступления.

Миллионы для региональных бюджетов

По подсчётам властей, изменение ставок принесёт регионам ощутимую прибавку:

  • Новосибирская область рассчитывает получить около 219,6 млн рублей,

  • Красноярский край - 334,8 млн рублей,

  • Оренбургская область - примерно 534,8 млн рублей ежегодно начиная с 2027 года.

Эти средства, по замыслу губернаторов, должны укрепить региональные бюджеты и позволить профинансировать инфраструктурные проекты.

Что изменится для владельцев авто

Особенно заметные изменения ждут оренбуржцев. Сейчас в регионе установлены самые низкие ставки транспортного налога в Приволжском федеральном округе — 0 рублей для машин мощностью до 100 лошадиных сил.
Если законопроект утвердят, ставка для таких авто составит 7 рублей за "лошадь", а для автомобилей мощностью от 100 до 150 лошадиных сил налог поднимут с 15 до 20 рублей за лошадиную силу.
Для более мощных машин (свыше 150 л. с.) условия останутся прежними.

Почему власти считают повышение оправданным

Региональные главы объясняют инициативу тем, что уровень доходов населения растёт, а значит, у людей появляется возможность платить больше. При этом повышение, по их словам, позволит "сбалансировать" нагрузку между различными категориями автовладельцев и увеличить долю налоговых поступлений без привлечения внешних заимствований.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Бухгалтеры и администраторы сталкиваются с повышенной конкуренцией на рынке труда в Югре 30.10.2025 в 2:26
Этим специалистам в Югре не позавидуешь: на одно место — 17 резюме

В Югре наблюдается высокая конкуренция на рынке труда, особенно для бухгалтеров и менеджеров. Какие профессии остаются в дефиците, и как искусственный интеллект влияет на спрос? Узнайте все подробности.

Читать полностью » Прямые рейсы из Сургута в Казань и из Ханты-Мансийска в Челябинск: подробности новых маршрутов 30.10.2025 в 1:18
Быстрее и удобнее: из Сургута и Ханты-Мансийска запустят новые авиарейсы

В Югре с 27 октября и 7 ноября начинают выполняться прямые рейсы из Сургута в Казань и из Ханты-Мансийска в Челябинск. Узнайте, сколько стоят билеты и как часто будут выполняться рейсы.

Читать полностью » Космонавты из Нижневартовска провели почти 7 часов на внешней поверхности МКС 30.10.2025 в 0:57
Из Сибири к звёздам: как космонавты Рыжиков и Зубрицкий исследуют ионосферу Земли

Космонавты из ХМАО Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий провели почти 7 часов в открытом космосе, устанавливая аппаратуру для важного научного эксперимента.

Читать полностью » Прожиточный минимум в ЯНАО на 2026 год установлен на уровне 25 946 рублей 28.10.2025 в 17:17
Жить на Севере — дорого, но по-честному: ЯНАО установил новый прожиточный минимум

В ЯНАО с 1 января 2026 года прожиточный минимум составит почти 26 тысяч рублей. Сколько установлено для пенсионеров, детей и трудоспособных граждан?

Читать полностью » ЯНАО и ХМАО признаны самыми доступными регионами России по аренде жилья — РИА Новости 28.10.2025 в 16:18
Холодно, но доступно: Югра и Ямал стали арендаторами мечты

ЯНАО и ХМАО возглавили рейтинг доступности аренды жилья. Почему северные регионы обошли остальную Россию и сколько нужно зарабатывать для комфортной жизни?

Читать полностью » Полиция Нового Уренгоя проверила 350 иностранных граждан в рамках операции 28.10.2025 в 15:46
350 человек — под сканером: как в Новом Уренгое ловили мигрантов без документов

В Новом Уренгое прошла операция «Нелегал-2025»: выявлено 135 нарушений, одно уголовное дело и десятки фиктивных адресов. Что показала проверка мигрантов?

Читать полностью » Югорские школьники проводят каникулы в поездках по России — лидируют Тюмень и Тобольск 28.10.2025 в 14:16
Каникулы без TikTok: югорские школьники разъехались по России — и вот куда

Югорские школьники на осенние каникулы выбирают Тюмень, Казань и Новосибирск. Какие туры почти раскуплены и сколько стоят самые популярные поездки?

Читать полностью » В Югре почти 80 тысяч работников получат повышение зарплат с октября — данные властей 28.10.2025 в 13:16
7,6% в плюс: в Ханты-Мансийске пересчитали зарплаты тем, кого обычно забывают

В Ханты-Мансийске с октября повысили фонд оплаты труда муниципальных сотрудников на 7,6%. Кого затронет индексация и зачем власти приняли это решение?

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Фрэнки Тредэвэй, Макс Лестер и Арабелла Стэнтон озвучат Гарри Поттера, Рона и Гермиону в новых аудиокнигах
Наука
Университет Кэйо подтвердил охлаждение Вселенной через анализ света квазара
Авто и мото
Citroen, Mercedes и Škoda вошли в финал конкурса "Европейский автомобиль года 2026"
Спорт и фитнес
Пресс победы с гантелями помогает развить силу и осанку — мнение Харли Пастернака
Садоводство
Цветовод Петренко: зимой нужно удобрять орхидеи для обильного цветения весной
Красота и здоровье
Акупунктура помогает при бессоннице и хронических болях
Красота и здоровье
Нутрициолог Юлия Шарапова назвала квашеную капусту природным пробиотиком и источником витамина С
Питомцы
Неприятный запах изо рта кошки часто связан с зубным камнем или гингивитом
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet