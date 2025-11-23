Лошадиные силы дорожают: регионы одновременно поднимают ставки для авто и мотоциклов

Регионы постепенно переходят к масштабному обновлению ставок транспортного налога, и первые решения уже показывают: самое заметное повышение ждёт владельцев массовых автомобилей и мотоциклов. В ряде субъектов приняты или готовятся к утверждению новые тарифы, которые затрагивают как легковой транспорт, так и отдельные виды техники — от яхт до воздушных судов.

Подмосковье: долгий этап повышения и фокус на массовом транспорте

В Московской области принято решение о поэтапном росте налога для легковых автомобилей и мотоциклов. Самое значительное изменение коснётся машин мощностью до 100 лошадиных сил: ставка поднимется с нынешних 10 рублей до 14 рублей уже в следующем году, а затем будет увеличиваться ежегодно — до 25 рублей с 2032 года. Владельцы более мощных авто столкнутся либо с минимальным ростом в 1 рубль, либо вовсе не ощутят изменений.

Для мотоциклов до 20 лошадей следующий год станет переходным — ставка повышена не будет, но с 2027 года налог составит 10 рублей. Мотоциклы мощностью до 35 л/с в ближайшие два года подорожают до 19 и 20 рублей соответственно. Председатель профильного комитета Мособлдумы Тарас Ефимов пояснил логику региональных властей:

"Базовая ставка транспортного налога устанавливается на федеральном уровне. А у регионов есть право увеличивать и уменьшать ее, но не более чем в 10 раз. С 2015 года для транспорта большой мощности в Московской области и так действуют максимальные ставки".

В течение десяти лет область не пересматривала ставки для наиболее массового транспорта — теперь этот сектор становится ключевым для обновления фискальной нагрузки.

Красноярский край и Новосибирская область: изменение ставок после долгого перерыва

В Красноярском крае новые правила распространяются на все виды транспорта. Здесь ставки для отдельных категорий не обновлялись с 2007 года, а для легковых автомобилей — с 2013-го. Теперь владельцам машин до 100 л/с предстоит платить 7 рублей вместо прежних 5. Автомобили до 150 л/с будут облагаться по ставке 16 рублей, до 200 — 32, до 250 — 55, а свыше 250 — 114 рублей за лошадиную силу.

Новосибирская область поднимает налог на 10,09%. Для авто до 100 л/с ставка изменится с 11 до 12 рублей, для категории 100-150 л/с — с 16,5 до 18 рублей. Более мощные машины облагаются с учётом возраста: чем моложе авто, тем выше налог — от 50 до 150 рублей для сегмента свыше 150 л/с.

Новые решения в Челябинской области и Республике Татарстан

В Челябинской области обсуждение повышения состоится 27 ноября. Проект предполагает резкое увеличение ставок для транспорта до 100 л/с — с 5,16 до 10 рублей, а также для категории 100-150 л/с — с 13,4 до 27 рублей. Рост затронет и мототехнику: ставки повысятся до 10 и 20 рублей в зависимости от мощности.

В Татарстане новые нормативы уже действуют. Здесь владелец автомобиля до 100 л/с платит 10 рублей за силу, в сегменте 100-150 л/с ставка составляет 34 рубля, 150-200 л/с — 50 рублей, а транспорт от 200 л/с облагается по тарифу 75 рублей. Эти значения отражают стремление регионов сблизить фискальную нагрузку с текущими экономическими условиями и обновить ставки, которые многие годы оставались неизменными.