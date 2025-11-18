Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Автомобиль на парковке
Автомобиль на парковке
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Северо-Западный федеральный округ
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 20:30

Квитанции станут тяжелее: в Калининградской области изменится транспортный налог

В Калининградской области повысят ставки транспортного налога — министр Порембский

Ставки транспортного налога в Калининградской области изменятся уже в ближайшие годы, и для части автовладельцев рост окажется почти двукратным. Решение связано с увеличением расходов на содержание дорожной сети региона.

Какие изменения готовятся и кого они затронут

С 1 января 2026 года налог начнёт начисляться по обновлённым ставкам. Итоговая сумма, как и прежде, зависит от мощности двигателя автомобиля, однако наиболее ощутимый рост почувствуют владельцы малолитражных машин. Для этой категории ставка увеличится с 3,5 до 6 рублей за одну лошадиную силу.

Пересмотрены и другие диапазоны: владельцам автомобилей мощностью от 100 до 150 лошадиных сил придётся платить 25 рублей, от 150 до 200 — 45 рублей, а за машины мощностью до 250 лошадиных сил — 75 рублей. Самая высокая ставка — 150 рублей — установлена для автомобилей свыше 250 "лошадей".

Если подсчитать конечную сумму, прирост окажется значительным: для автомобилей мощностью 100-150 лошадиных сил налог увеличится примерно на 625 рублей, что волнует часть владельцев, хотя другие готовы платить больше ради качества дорог.

Мнения жителей и причины повышения

Водитель с 30-летним стажем Виталий Прохоров признал, что повышение налога воспринимается непросто, но видит и практическую сторону происходящего.

"По сути, те же 625 рублей — это три кружки кофе в кафе. Если деньги правда пойдут на содержание наших калининградских дорог, то я готов платить", — рассказал в беседе с корреспондентом "РГ" Виталий Прохоров.

Эксперты отмечают, что региональные дорожные фонды зачастую испытывают дефицит средств, а капитальный ремонт требует миллиардных вложений. Финансовый аналитик Артур Поляков напомнил, что в октябре область получила 486 млн рублей федеральной помощи, но для крупных дорожных проектов этого недостаточно. По его словам, в муниципалитетах средств дорожных фондов нередко хватает лишь на ямочный ремонт.

Экономическая логика и структура дорожного фонда

В региональном минфине подчёркивают, что транспортный налог — ключевой источник формирования дорожного фонда. Затраты на ремонт дорог в последние годы выросли с 1,3 до 2,4 млрд рублей, тогда как поступления от налога увеличились всего на восемь процентов. В результате расходы в следующем году превысят налоговые доходы на 32%, что требует компенсирующих мер.

Министр финансов Калининградской области Виктор Порембский объясняет, что повышение ставок является необходимым решением: налог напрямую связан с дорожным хозяйством и регулируется региональными властями. Федеральный центр помогает строить крупные объекты, но текущее содержание дорог — зона ответственности субъекта.

При этом рост ставок затронет не только Калининградскую область: меняется и принцип работы налоговых органов. Порог платежа ниже 500 рублей признан неэффективным, поэтому владельцам малолитражек ранее приходилось платить за два года сразу. Новые параметры должны устранить этот дисбаланс.

Когда придут новые квитанции

Первые начисления по обновлённым ставкам жители эксклава увидят в 2027 году, когда начнётся оплата налога за 2026-й. Срок уплаты останется прежним — до 1 декабря.

Дополнительные данные минфина показывают, что текущая ставка для автомобилей до 100 лошадиных сил в регионе — одна из самых низких в стране. Исключение составляют только новые регионы, где действуют особые правила.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Петербурге установят 73 турникета для оплаты вчера в 23:54
Скидка за взгляд: петербургское метро внедряет технологию, которая меняет привычный вход в подземку

Петербургское метро завершает внедрение биометрии: система заработает на всех станциях, но эксперты спорят, ускорит ли она проход и как повлияет на работу турникетов.

Читать полностью » RT: В Петербурге девушка спасла ребенка, упавшего в Матисов канал вчера в 20:11
Падение в воду могло стать трагедией: случайная прохожая спасла девочку в Матисовом канале

В Петербурге девушка прыгнула в Матисов канал, чтобы спасти ребёнка, упавшего в воду. Очевидцы сняли момент спасения и помогли обеим выбраться на берег.

Читать полностью » Снегопад начал накрывать Петербург и Ленобласть 15.11.2025 в 0:15
Снежная волна накрывает Северную столицу: метель бушует в Ленобласти и движется к Москве

Снегопад сместился с Крайнего Севера к Петербургу и уже идёт на Москву — службы двух столиц готовятся к ночному обострению погодных условий.

Читать полностью » Снегопад перекрыл федеральные трассы в Мурманской области 15.11.2025 в 0:05
Снег идёт без передышки: российский регион погружается в хаос, трассы закрываются одна за другой

Мурманск и область накрыла мощная метель: трассы перекрыты, рейсы задержаны, а энергетики борются с обрывами ЛЭП на фоне продолжающегося снегопада.

Читать полностью » Эксперты зафиксировали дефицит площадок для выгула собак в Петербурге 14.11.2025 в 13:48
Город требует намордники, но не предлагает пространства: Петербургу не хватает сотни площадок для выгула

Петербург усиливает правила выгула собак, но городская среда не успевает за новыми требованиями, обнажая нехватку мест для безопасных прогулок.

Читать полностью » Сенатор Кутепов предложил ограничить продажу вейпов в Санкт-Петербурге 13.11.2025 в 13:53
Петербург против вейпов: сенатор предложил радикальные меры

Сенатор Андрей Кутепов предложил сделать Санкт-Петербург первым регионом России, где полностью запретят продажу вейпов. Инициатива направлена на борьбу с распространением никотиновых устройств среди молодежи.

Читать полностью » Мурманское управление по гидрометеорологии предупредило о резком ухудшении погоды 12.11.2025 в 23:57
Что принесет циклон с Норвежского моря: жителей Мурманска просят не покидать дома

На Мурманскую область надвигается мощный циклон. С 13 по 15 ноября ожидаются метели, порывистый ветер и гололёд, МЧС рекомендует воздержаться от поездок.

Читать полностью » Власти Калининградской области рекомендуют отключать телефоны на границе 12.11.2025 в 0:08
Путешествие с риском: почему на границе Калининграда лучше выключить телефон

Жителям Калининградской области рекомендовали выключать телефоны при пересечении границы, чтобы избежать блокировки SIM-карт из-за действия нового механизма безопасности.

Читать полностью »

Новости
СКФО
В Ставропольском вузе начали подготовку нового поколения наставников
УрФО
В Тюмени таксопарки подняли комиссии за заказы для водителей — партнёр агрегатора
Питомцы
Доктор Смит: кошки тяжело переживают утрату другого питомца
Туризм
Мексиканские пограничники изъяли продукты у россиян, включая бананы и мясо — блогер Ершова
СФО
В Новосибирске начали обкатку двух новых трамваев — мэр Кудрявцев
УрФО
Восемь участников бунта в колонии №9 признаны виновными — Следственное управление
Красота и здоровье
Привычка ежедневной работы над собой укрепляет уверенность, заявила Доминик Элисса
Садоводство
Преимущества и недостатки подзимнего посева моркови
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet