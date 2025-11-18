Квитанции станут тяжелее: в Калининградской области изменится транспортный налог

Ставки транспортного налога в Калининградской области изменятся уже в ближайшие годы, и для части автовладельцев рост окажется почти двукратным. Решение связано с увеличением расходов на содержание дорожной сети региона.

Какие изменения готовятся и кого они затронут

С 1 января 2026 года налог начнёт начисляться по обновлённым ставкам. Итоговая сумма, как и прежде, зависит от мощности двигателя автомобиля, однако наиболее ощутимый рост почувствуют владельцы малолитражных машин. Для этой категории ставка увеличится с 3,5 до 6 рублей за одну лошадиную силу.

Пересмотрены и другие диапазоны: владельцам автомобилей мощностью от 100 до 150 лошадиных сил придётся платить 25 рублей, от 150 до 200 — 45 рублей, а за машины мощностью до 250 лошадиных сил — 75 рублей. Самая высокая ставка — 150 рублей — установлена для автомобилей свыше 250 "лошадей".

Если подсчитать конечную сумму, прирост окажется значительным: для автомобилей мощностью 100-150 лошадиных сил налог увеличится примерно на 625 рублей, что волнует часть владельцев, хотя другие готовы платить больше ради качества дорог.

Мнения жителей и причины повышения

Водитель с 30-летним стажем Виталий Прохоров признал, что повышение налога воспринимается непросто, но видит и практическую сторону происходящего.

"По сути, те же 625 рублей — это три кружки кофе в кафе. Если деньги правда пойдут на содержание наших калининградских дорог, то я готов платить", — рассказал в беседе с корреспондентом "РГ" Виталий Прохоров.

Эксперты отмечают, что региональные дорожные фонды зачастую испытывают дефицит средств, а капитальный ремонт требует миллиардных вложений. Финансовый аналитик Артур Поляков напомнил, что в октябре область получила 486 млн рублей федеральной помощи, но для крупных дорожных проектов этого недостаточно. По его словам, в муниципалитетах средств дорожных фондов нередко хватает лишь на ямочный ремонт.

Экономическая логика и структура дорожного фонда

В региональном минфине подчёркивают, что транспортный налог — ключевой источник формирования дорожного фонда. Затраты на ремонт дорог в последние годы выросли с 1,3 до 2,4 млрд рублей, тогда как поступления от налога увеличились всего на восемь процентов. В результате расходы в следующем году превысят налоговые доходы на 32%, что требует компенсирующих мер.

Министр финансов Калининградской области Виктор Порембский объясняет, что повышение ставок является необходимым решением: налог напрямую связан с дорожным хозяйством и регулируется региональными властями. Федеральный центр помогает строить крупные объекты, но текущее содержание дорог — зона ответственности субъекта.

При этом рост ставок затронет не только Калининградскую область: меняется и принцип работы налоговых органов. Порог платежа ниже 500 рублей признан неэффективным, поэтому владельцам малолитражек ранее приходилось платить за два года сразу. Новые параметры должны устранить этот дисбаланс.

Когда придут новые квитанции

Первые начисления по обновлённым ставкам жители эксклава увидят в 2027 году, когда начнётся оплата налога за 2026-й. Срок уплаты останется прежним — до 1 декабря.

Дополнительные данные минфина показывают, что текущая ставка для автомобилей до 100 лошадиных сил в регионе — одна из самых низких в стране. Исключение составляют только новые регионы, где действуют особые правила.