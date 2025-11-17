Лошадиные силы дорожают: регион обсуждает повышение транспортного налога почти для всех категорий

Повышение ставок транспортного налога в Челябинской области может затронуть значительную часть автолюбителей уже в ближайшие годы. Об этом сообщает миндортранс региона, подчеркнув, что поправки к региональному законодательству направлены на актуализацию налоговой системы и уже вынесены на рассмотрение Законодательного собрания.

Новые ставки и категории транспорта

Согласно предложенным изменениям, в области планируется пересмотр ставок для ряда транспортных средств. Для легковых автомобилей мощностью до 100 лошадиных сил ставка может увеличиться с 5,16 до 10 рублей за каждую лошадиную силу. Для автомобилей мощностью от 100 до 150 лошадиных сил предусмотрено двукратное повышение — с 13,4 до 27 рублей.

Аналогичный рост предусмотрен и для мототехники. В проекте указано, что мотоциклы и мотороллеры до 20 лошадиных сил будут облагаться налогом из расчёта 10 рублей вместо прежних 3,08, а транспорт мощностью 20-35 лошадиных сил — 20 рублей вместо 5,16. При этом ставки для автомобилей и мотоциклов высокой мощности останутся неизменными: владельцы машин от 150 до 200 лошадиных сил как платили 50 рублей за каждую единицу мощности, так и продолжат делать это дальше.

Грузовики и специальные условия

Для грузовых автомобилей мощностью до 150 лошадиных сил текущие ставки сохранятся. Однако меняется система льгот для грузовиков старше 10 лет — скидка сокращается с 60 до 80 процентов от базовой ставки. На практике это приведёт к увеличению налога с 24 до 32 рублей за лошадиную силу, что объясняется необходимостью адаптировать налоговую нагрузку с учётом износа транспорта и его воздействия на дорожную сеть.

Миндортранс региона подчёркивает, что изменения не затронут льготные категории граждан. Пенсионеры, лица, получившие право на пенсию, и многодетные семьи сохранят льготную ставку в один рубль за лошадиную силу. Такой подход позволяет учитывать социальные особенности различных групп населения и предотвращает увеличение нагрузки на наиболее уязвимые категории.

Введение изменений и порядок оплаты

Если инициативу одобрят депутаты, вступление в силу новых ставок будет происходить поэтапно. Физические лица начнут платить повышенный налог только через год после принятия поправок: налог за 2026 год необходимо будет уплатить в 2027 году.

Для юридических лиц предусмотрены авансовые платежи, поэтому расчёты нужно будет производить уже до 1 декабря 2026 года. Такой переходный период даст организациям возможность адаптировать финансовые планы и распределить налоговую нагрузку в соответствии с изменённым законодательством.