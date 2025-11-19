Чувашия показала прорыв: обновлённый аэропорт, троллейбусы и "Валдаи" на крыльях

Делегация Чувашии представила свои проекты и достижения на ключевом отраслевом форуме "Транспортная неделя — 2025", об этом сообщает пресс-служба администрации главы Чувашской Республики. Мероприятие ежегодно объединяет руководство регионов, представителей федеральных ведомств, экспертов и крупнейшие компании, которые обсуждают развитие транспортной системы страны.

Изменения в авиационной и городской инфраструктуре

Глава республики Олег Николаев отметил, что за последние пять лет в Чувашии удалось добиться заметного прогресса в транспортной отрасли. В частности, завершена масштабная реконструкция Международного аэропорта Чебоксары, где растет пассажиропоток и расширяется сеть маршрутов.

"Проведена масштабная реконструкция Международного аэропорта Чебоксары. Ежегодно растет пассажиропоток, увеличивается количество направлений. В следующем году из Чебоксар будут запущены рейсы в Новосибирск…", — подчеркнул Олег Николаев.

Работы включают капитальный ремонт рулежной дорожки и перрона, что позволит аэропорту одновременно принимать до восьми воздушных судов. При этом его деятельность не прекращается. Уже в 2026 году субсидируемая маршрутная сеть увеличится до шести направлений, сохранив при этом регулярные рейсы в Москву и Санкт-Петербург.

Электротранспорт и развитие наземной сети

Чувашия остается одним из немногих регионов, которые сохранили троллейбус как основной городской транспорт. С 2020 года республика приобрела 221 новый троллейбус, что позволило полностью обновить парк Новочебоксарска и вывести регион в лидеры страны по обеспеченности жителей электротранспортом.

В ближайшие годы планируется масштабное обновление автобусного парка. По нацпроекту "Инфраструктура для жизни" республике предстоит получить 260 новых автобусов, из которых 92 поступят уже к концу текущего года. Эти поставки позволяют формировать более гибкую и устойчивую систему городских пассажирских перевозок.

Развитие речного сообщения и туристического потока

Особое внимание в республике уделяется возрождению речных перевозок. При поддержке Минпромторга России восстановлены межрегиональные маршруты, а суда на подводных крыльях "Валдай 45Р" за навигационный сезон совершили более 500 рейсов и перевезли около 20 тысяч пассажиров.

Речной порт Чебоксар принял 699 туристических теплоходов, а число гостей столицы региона превысило 97 тысяч человек.

"Совершенствуем транспортную инфраструктуру республики, обеспечивая комфорт и доступность передвижения. Наша системная работа формирует новые возможности…", — добавил Олег Николаев.

Регион намерен продолжать развитие водного и наземного транспорта, внедряя современные решения и расширяя туристические маршруты.