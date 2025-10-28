569 тысяч не соврали: почему Оренбуржье теперь в тренде у путешественников

Оренбургская область стремительно превращается в один из самых динамично развивающихся туристических регионов России. Только за четыре летних месяца — с мая по август 2025 года — область посетили 569 тысяч человек, что на 25% больше, чем годом ранее.

Рост интереса к отдыху в регионе

По данным регионального правительства, в гостиницах, санаториях, гостевых домах и глэмпингах побывало 238,7 тысячи туристов, а это рост на 32,1%.

Особое внимание власти уделяют курорту "Солёные озёра" в Соль-Илецке, который губернатор Евгений Солнцев называет "жемчужиной региона".

"Ставлю себе задачу развивать нашу жемчужину — озёра Соль-Илецка. Есть куда расти — и в организации отдыха, и в развитии инфраструктуры. Радует, что растёт количество посетителей: в сезоне 2025 года на курорте "Солёные озёра” отдохнули и оздоровились 1,6 млн туристов. Это на 400 тысяч больше, чем в прошлом году", — отметил Солнцев.

Поддержка и проекты

В этом году регион получил 70 миллионов рублей федеральной поддержки, которые направили на развитие инфраструктуры и проведение культурных мероприятий.

Среди реализованных инициатив:

благоустройство пляжа озера Забой в Новотроицке ,

поддержка фестивалей "Врата Великой Степи" , "Солёный ветер" ,

гастрономический фестиваль "Вкусы Оренбуржья" ,

музыкальный проект "Музыка в степи" ,

молодёжный фестиваль "Открой Оренбуржье".

Планы на будущее

"В 2026 году в рамках нацпроекта планируем запуск новых инфраструктурных проектов и расширение географии событийного туризма. А это значит, что будет интересно, комфортно и незабываемо", — подчеркнул губернатор.

Регион рассчитывает, что растущий интерес к Оренбуржью поможет превратить его в крупный центр внутреннего туризма и привлечь ещё больше гостей в новый сезон.