569 тысяч не соврали: почему Оренбуржье теперь в тренде у путешественников
Оренбургская область стремительно превращается в один из самых динамично развивающихся туристических регионов России. Только за четыре летних месяца — с мая по август 2025 года — область посетили 569 тысяч человек, что на 25% больше, чем годом ранее.
Рост интереса к отдыху в регионе
По данным регионального правительства, в гостиницах, санаториях, гостевых домах и глэмпингах побывало 238,7 тысячи туристов, а это рост на 32,1%.
Особое внимание власти уделяют курорту "Солёные озёра" в Соль-Илецке, который губернатор Евгений Солнцев называет "жемчужиной региона".
"Ставлю себе задачу развивать нашу жемчужину — озёра Соль-Илецка. Есть куда расти — и в организации отдыха, и в развитии инфраструктуры. Радует, что растёт количество посетителей: в сезоне 2025 года на курорте "Солёные озёра” отдохнули и оздоровились 1,6 млн туристов. Это на 400 тысяч больше, чем в прошлом году", — отметил Солнцев.
Поддержка и проекты
В этом году регион получил 70 миллионов рублей федеральной поддержки, которые направили на развитие инфраструктуры и проведение культурных мероприятий.
Среди реализованных инициатив:
-
благоустройство пляжа озера Забой в Новотроицке,
-
поддержка фестивалей "Врата Великой Степи", "Солёный ветер",
-
гастрономический фестиваль "Вкусы Оренбуржья",
-
музыкальный проект "Музыка в степи",
-
молодёжный фестиваль "Открой Оренбуржье".
Планы на будущее
"В 2026 году в рамках нацпроекта планируем запуск новых инфраструктурных проектов и расширение географии событийного туризма. А это значит, что будет интересно, комфортно и незабываемо", — подчеркнул губернатор.
Регион рассчитывает, что растущий интерес к Оренбуржью поможет превратить его в крупный центр внутреннего туризма и привлечь ещё больше гостей в новый сезон.
