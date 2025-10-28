Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
оренбург
оренбург
© Wikipedia by Ovasiliev is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Приволжский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 0:56

569 тысяч не соврали: почему Оренбуржье теперь в тренде у путешественников

Турпоток в Оренбургскую область вырос на 25% за лето 2025 года — правительство региона

Оренбургская область стремительно превращается в один из самых динамично развивающихся туристических регионов России. Только за четыре летних месяца — с мая по август 2025 года — область посетили 569 тысяч человек, что на 25% больше, чем годом ранее.

Рост интереса к отдыху в регионе

По данным регионального правительства, в гостиницах, санаториях, гостевых домах и глэмпингах побывало 238,7 тысячи туристов, а это рост на 32,1%.

Особое внимание власти уделяют курорту "Солёные озёра" в Соль-Илецке, который губернатор Евгений Солнцев называет "жемчужиной региона".

"Ставлю себе задачу развивать нашу жемчужину — озёра Соль-Илецка. Есть куда расти — и в организации отдыха, и в развитии инфраструктуры. Радует, что растёт количество посетителей: в сезоне 2025 года на курорте "Солёные озёра” отдохнули и оздоровились 1,6 млн туристов. Это на 400 тысяч больше, чем в прошлом году", — отметил Солнцев.

Поддержка и проекты

В этом году регион получил 70 миллионов рублей федеральной поддержки, которые направили на развитие инфраструктуры и проведение культурных мероприятий.

Среди реализованных инициатив:

  • благоустройство пляжа озера Забой в Новотроицке,

  • поддержка фестивалей "Врата Великой Степи", "Солёный ветер",

  • гастрономический фестиваль "Вкусы Оренбуржья",

  • музыкальный проект "Музыка в степи",

  • молодёжный фестиваль "Открой Оренбуржье".

Планы на будущее

"В 2026 году в рамках нацпроекта планируем запуск новых инфраструктурных проектов и расширение географии событийного туризма. А это значит, что будет интересно, комфортно и незабываемо", — подчеркнул губернатор.

Регион рассчитывает, что растущий интерес к Оренбуржью поможет превратить его в крупный центр внутреннего туризма и привлечь ещё больше гостей в новый сезон.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Жители Пензы выбирают места для установки новых точек Wi-Fi в центре города 27.10.2025 в 20:18
Wi-Fi по запросу: пензенцы сами решают, где в городе будет "ловить лучше всех"

Жители Пензы решают, где установить новые точки Wi-Fi. В опросе лидирует вариант «усилить покрытие на Московской» — его выбрали 62,5% горожан.

Читать полностью » В Пензе изымут более 150 помещений и шесть участков в пользу муниципалитета — администрация 27.10.2025 в 19:18
Улицы с переселением: в Пензе изымают квартиры, комнаты и участки под проекты города

В Пензе изымут шесть участков и более 150 помещений для муниципальных нужд. Власти определят размер компенсации и направят соглашения владельцам.

Читать полностью » В Пензенской области на тысячу жителей приходится 98 автобусов — Пензастат 27.10.2025 в 18:17
Автобус на каждые 10 человек: Пензенская область обогнала страну по плотности транспорта

В Пензенской области на тысячу жителей приходится 98 автобусов — больше, чем в среднем по России. За год пассажиропоток вырос почти на шесть миллионов человек.

Читать полностью » В Пензе силовики провели ночной рейд по барам и вручили 15 повесток — Росгвардия 27.10.2025 в 17:17
Танцы прервались повесткой: Росгвардия наведалась в развлекательные заведения Пензы

В Пензе силовики проверили бары и вручили 15 повесток в военкомат. В ходе рейда выявили нарушителей миграционного режима и составили три протокола.

Читать полностью » В Пензенской области прошёл региональный этап конкурса православной живописи 27.10.2025 в 16:59
Икона за решёткой: осуждённый из Пензы победил в конкурсе православной живописи

В Пензенской области прошёл конкурс православной живописи среди осуждённых. Победителем стал 39-летний Илья — его икона отправится на финал в Москву.

Читать полностью » В Нижнем Новгороде сократили расходы на новогодние подарки для детей 25.10.2025 в 20:18
Праздник со скидкой: в Нижнем Новгороде сократили расходы на детские подарки к Новому году

Мэрия Нижнего Новгорода сэкономила почти треть бюджета на новогодние подарки детям, потратив 8,76 млн рублей вместо 12 млн, но сохранив их качество.

Читать полностью » Ульяновская область удвоила товарооборот с Ираном и расширяет экспорт через каспийский коридор 25.10.2025 в 12:30
Из Поволжья в Персидский залив: как Ульяновская область укрепляет торговые связи

Товарооборот Ульяновской области с Ираном за год удвоился. Регион развивает экспорт через коридор «Север–Юг» и готовит бизнес-миссию в Иран.

Читать полностью » В Пензе началась реализация проекта крематория после 20 лет обсуждений 24.10.2025 в 5:56
Сожгли стереотипы: в Пензе всё-таки построят крематорий — спустя 20 лет споров

После 20 лет обсуждений в Пензе начнётся строительство крематория. Инвестор получил участок без торгов, а проект стоимостью 137 млн рублей получил поддержку властей.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Персональный тренер Клэкстон: без разминки невозможна безопасная тренировка
УрФО
Отдых в Армении: сколько стоит поездка из Урала и что посмотреть в Ереване
Дом
Требующие особого ухода растения: советы по уходу за капризными комнатными культурами
Наука
Итальянское правительство одобрило запуск первой плавучей ВЭС в Средиземном море
Авто и мото
Директор "Автостата" Целиков: продажи новых машин превысили 1 млн в 2025 году
Туризм
Крис Бруннинг заявил, что зимняя Лапландия — место для волшебства и северного сияния
Еда
La Repubblica: старинный каштановый десерт снова появился в меню Милана
Питомцы
Кинолог заявил, что рычание помогает собаке избегать конфликтов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet