Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 21:45

Глэмпинги и комфорт: Ярославская область задаёт новый формат отдыха

В Вятском началось строительство спа-отеля с бассейном — Ярославский регион

Природное очарование Ярославской области всё чаще становится центром притяжения для путешественников, и регион стремительно отвечает на этот интерес. Об этом сообщает издание "Ярославский регион". В ближайшие годы здесь появятся десятки новых объектов отдыха — от глэмпингов до пятизвёздочных отелей, что способно изменить туристическую карту Центральной России.

Новые форматы отдыха

В 2026–2027 годах в области планируют открыть кемпинги и глэмпинги почти на 870 мест. Такой масштаб делает регион одним из лидеров по развитию внутреннего туризма. Губернатор Михаил Евраев в эфире "ЯПервого" подчеркнул, что это направление стало стратегическим: туристическая инфраструктура растёт вместе с количеством путешественников, выбирающих Ярославскую землю для отдыха на природе.

Особое внимание уделено экологичности и разнообразию форматов. Новые площадки будут располагаться как вблизи исторических городов, так и у водоёмов, где можно сочетать комфорт и уединение. Развивается и инфраструктура для автопутешественников, что делает регион привлекательным для тех, кто предпочитает гибкость маршрута.

Инвестиции в туризм

Один из крупнейших проектов реализуется в Переславле-Залесском на берегу Плещеева озера. Там появится туристический комплекс стоимостью 20 миллиардов рублей, который уже находится на стадии проектирования. В будущем он может стать новой точкой притяжения для туристов из России и других стран.

Под Угличем завершается проектирование пятизвёздочного отеля на 153 номера. После прохождения экспертизы строительство планируют начать в 2026 году. В самом городе уже возводятся два отеля и конгресс-центр, что позволит развивать деловой туризм и принимать крупные мероприятия.

Туристические кластеры районов

В Некрасовском округе создаются сразу три новых объекта отдыха. В селе Вятском построят спа-отель с открытым бассейном, а в Красном Профинтерне обновят знаменитый "Замок Понизовкина", где после реконструкции появится около 300 номеров. На Волге стартует туристско-рекреационный проект с яхт-клубом и спа-комплексом.

Ростов Великий также не остаётся в стороне: здесь появится до 300 новых номеров, а ещё 300 — в комплексе "Коприно". Таким образом, региональная программа охватывает практически все ключевые туристические направления области.

Экономический эффект

"Каждый туристический комплекс — это рабочие места для жителей, хорошие зарплаты, благоустройство и налоги для области", — отметил Михаил Евраев. По словам губернатора, развитие туризма напрямую связано с улучшением качества жизни в муниципалитетах и созданием устойчивой экономики, ориентированной на гостеприимство.

В ближайшие годы Ярославская область рассчитывает не только увеличить число туристов, но и закрепить за собой статус одного из главных центров внутреннего отдыха в России.

