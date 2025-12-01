Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 20:38

Тарифы растут, но не как у соседей: в этом регионе обещают самые спокойные изменения в ЖКХ в 2026 году

В Новгородской области тарифы ЖКХ с 1 января вырастут меньше среднероссийских

Новгородская область в 2026 году поднимет тарифы ЖКХ мягче, чем большинство регионов страны, об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на председателя регионального комитета по тарифной политике Виталия Павленко. Власти уверяют, что рост платы будет проходить строго в рамках федеральных предписаний и поэтапно.

Два этапа изменения тарифов

На брифинге в правительстве региона Павленко напомнил, что первое повышение произойдёт уже 1 января. Это связано с изменением ставки НДС, из-за чего счета за коммунальные услуги в стране увеличатся на 1,7 процента. Второй этап запланирован на 1 октября 2026 года: именно тогда произойдет основная корректировка тарифов.

По словам председателя комитета, осенний рост платы в Новгородской области составит 9,5 процента. Этот показатель оказался ниже, чем в ряде других субъектов России, где среднее повышение варьируется от 8 до 22 процентов. Региональные власти подчёркивают, что повышение ориентировано на поддержание качества услуг и соответствует установленным федеральным индексам.

Качество услуг и право на перерасчёт

Павленко напомнил, что тариф утверждается только на услуги, соответствующие нормативам.

"Мы устанавливаем тарифы на качественную услугу: на воду, которая соответствует всем нормам; на тепло, которое подается; температуру теплоносителя в соответствие с нормативами", — подчеркнул он.

При этом гражданам напоминают: если качество коммунальной услуги не соответствует установленным требованиям, у потребителя сохраняется право требовать перерасчёт. Власти считают, что такая практика должна оставаться ключевым механизмом защиты интересов жителей при регулировании тарифов.

