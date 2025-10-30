Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Дети занимаются спортом с тренером
Дети занимаются спортом с тренером
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Уральский федеральный округ
Андрей Власов Опубликована сегодня в 1:17

Едем в село за миллионом: как Свердловская область привлекает тренеров в малые города

Свердловская область предложит тренерам миллионные выплаты за работу в селе

Свердловская область приступила к разработке новой программы поддержки специалистов в сфере спорта — "Земский тренер". Эта инициатива предусматривает миллионные выплаты тренерам, которые решат переехать работать в села и малые города региона. О старте работы над программой сообщила председатель заксобрания региона Людмила Бабушкина.

Программа поддержки тренеров

В своём Telegram-канале Людмила Бабушкина поздравила тренеров с профессиональным праздником и рассказала о предстоящих изменениях. "В Свердловской области ведётся работа над программой "Земский тренер". По инициативе президента Владимира Путина с 2026 года она будет реализована по всей стране. Программа предусматривает единовременную выплату в 1 миллион рублей для специалистов, готовых переехать в сельскую местность и малые города", — отметила спикер областного парламента.

Условия для получения выплат

Получить поддержку смогут тренеры с высшим или средним профессиональным образованием, которые готовы отработать по специальности не менее пяти лет в новой локации. Это позволит обеспечить регионам квалифицированных специалистов и улучшить качество спортивной инфраструктуры в отдалённых населённых пунктах.

Аналогичные инициативы для других отраслей

В Свердловской области уже реализуются аналогичные программы для медиков и педагогов. В этом году к ним добавилась и инициатива для работников культуры — "Земский работник культуры". Первые 15 участников этой программы уже получили выплаты и начали свою деятельность.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Свердловская область представила проект бюджета на 2026 год: доходы 504,4 млрд рублей вчера в 17:34
Расходы растут — жизнь изменится: куда Свердловская область потратит 536 миллиардов в 2026 году

В Свердловской области представлен проект бюджета на 2026 год с приоритетом на социальную политику и увеличение расходов на инфраструктуру, здравоохранение и образование.

Читать полностью » Тюменцев ожидает индексация тарифов на железнодорожные билеты: подорожание на 11,4% вчера в 11:17
Платцкарт становится роскошью: как вырастет цена на поездки с декабря

В Тюмени и других регионах России с 2025 года поднимутся цены на ЖД билеты. Узнайте, сколько подорожают билеты и когда начнется индексация тарифов.

Читать полностью » Цены на антидепрессанты в Свердловской области выросли на 15% за последний год вчера в 10:18
Депрессия не по карману: как антидепрессанты подорожали на Урале за год

В Свердловской области и других регионах России цены на антидепрессанты продолжили расти. Узнайте, что влияет на этот процесс и как изменилась стоимость препаратов.

Читать полностью » В Тюменской области введен карантин по бешенству в поселке Новоселезнево вчера в 9:37
Карантин по бешенству в Тюмени: очередной поселок закрывается, что запрещено в зоне карантина

В Тюменской области введен карантин по бешенству в поселке Новоселезнево. Какие меры предприняты и что стоит знать местным жителям?

Читать полностью » Тюменский рынок труда: нехватка врачей, поваров и сварщиков остается острой проблемой вчера в 8:36
Тюменский рынок труда трещит по швам: на дефицитных профессиях буквально пусто

В Тюмени наблюдается дефицит кадров в различных сферах, особенно среди врачей. Какие профессии наиболее востребованы и что стоит за кадровым кризисом? Узнайте подробности.

Читать полностью » Биолог предупреждает: кормление уток в Тюмени может привести к их смерти из-за задержки миграции вчера в 7:17
Осень в Тюмени может стать последним сезоном для уток: вот почему нельзя кормить их

В Тюмени тепло, и утки не спешат улетать, однако биологи предупреждают: кормить их осенью опасно. Узнайте, почему это может привести к гибели птиц.

Читать полностью » Челябинск среди лидеров по росту цен на квартиры с евроремонтом и дизайнерской отделкой вчера в 6:54
Евроремонт — на 21 дороже: почему квартиры с таким ремонтом в Челябинске стоят дороже гаража

В Челябинске наблюдается значительное увеличение цен на квартиры с качественным ремонтом. Узнайте, на сколько может вырасти цена и какие отделки наиболее востребованы.

Читать полностью » Челябинск: самые дорогие занятия с репетитором — по информатике до 1700 рублей вчера в 5:56
Репетиторы в Челябинске бьют рекорды цен: сколько стоит подготовка к экзаменам

В Челябинске выросли цены на репетиторские услуги. Узнайте, сколько челябинцы платят за уроки по школьной программе и что влияет на цену.

Читать полностью »

Новости
Еда
Салат с горошком и кукурузой получается сбалансированным и вкусным
Культура и шоу-бизнес
Дженнифер Лоуренс призналась, что ей неловко пересматривать свои старые интервью
Красота и здоровье
Врач паллиативной помощи объяснила, что происходит с телом человека перед смертью
УрФО
Снижение ставок и рост интереса: в Тюмени наблюдается рост спроса на ипотечные кредиты
СФО
Губернатор Югры Кухарук рассказал о распределении бюджета региона на ближайшие три года
Туризм
Berkshire Hathaway Travel Protection: Рейкьявик признан самым безопасным городом 2026 года
Спорт и фитнес
Спортивный эксперт: отжимания на брусьях укрепляют низ груди и плечевой пояс
Еда
TikTok-блогер Creative Explained рассказал, как упростить чистку варёных яиц
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet