Едем в село за миллионом: как Свердловская область привлекает тренеров в малые города

Свердловская область приступила к разработке новой программы поддержки специалистов в сфере спорта — "Земский тренер". Эта инициатива предусматривает миллионные выплаты тренерам, которые решат переехать работать в села и малые города региона. О старте работы над программой сообщила председатель заксобрания региона Людмила Бабушкина.

Программа поддержки тренеров

В своём Telegram-канале Людмила Бабушкина поздравила тренеров с профессиональным праздником и рассказала о предстоящих изменениях. "В Свердловской области ведётся работа над программой "Земский тренер". По инициативе президента Владимира Путина с 2026 года она будет реализована по всей стране. Программа предусматривает единовременную выплату в 1 миллион рублей для специалистов, готовых переехать в сельскую местность и малые города", — отметила спикер областного парламента.

Условия для получения выплат

Получить поддержку смогут тренеры с высшим или средним профессиональным образованием, которые готовы отработать по специальности не менее пяти лет в новой локации. Это позволит обеспечить регионам квалифицированных специалистов и улучшить качество спортивной инфраструктуры в отдалённых населённых пунктах.

Аналогичные инициативы для других отраслей

В Свердловской области уже реализуются аналогичные программы для медиков и педагогов. В этом году к ним добавилась и инициатива для работников культуры — "Земский работник культуры". Первые 15 участников этой программы уже получили выплаты и начали свою деятельность.