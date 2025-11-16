Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 2:26

Меньше двух МРОТ — у каждого второго: почему Пенза застряла в конце зарплатного рейтинга

Пенза заняла 71-е место по уровню зарплат в России — аналитики ria.ru

Почти половина жителей Пензенской области зарабатывает меньше 45 тысяч рублей в месяц — таковы новые данные аналитиков ria. ru. Регион занял лишь 71-е место из 85 в рейтинге субъектов России по уровню заработных плат.

Основные цифры по региону

  • 41,5% жителей Пензенской области получают зарплату ниже 45 000 рублей (эквивалент двух МРОТ).

  • Диапазон типичных зарплат в регионе — от 36 000 до 73 000 рублей.

  • Только 1,4% работающих зарабатывают более 200 000 рублей ежемесячно.

Зарплатная ситуация у соседей

  • Тамбовская область: 32 000 — 68 000 рублей, доля низких зарплат — одна из самых высоких.

  • Мордовия: 34 000 — 72 000 рублей, также в числе регионов с низкими доходами.

  • Ульяновская область: 35 000 — 76 000 рублей, 2,5% жителей получают больше 200 000 рублей, 41,2% — меньше 45 000.

  • Саратовская область: 34 000 — 70 000 рублей, 44,4% населения с доходом ниже 45 000.

Контраст лидеров и аутсайдеров

  • Чукотский автономный округ - лидер рейтинга: более 200 000 рублей в месяц получают 36,5% жителей, меньше 45 000 — только 2,6%. Здесь типичные зарплаты — 112 000-268 000 рублей.

  • Республика Ингушетия - аутсайдер: 77,1% жителей получают менее 45 000 рублей.

Итоги

Пензенская область остаётся в числе территорий с низкими зарплатами, несмотря на постепенный рост доходов. Для большинства работающих уровень оплаты труда далёк от показателей регионов-лидеров.

