Памятник Владимиру Ленину в Благовещенске
© commons.wikimedia.org by Шубина Ирина is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 10:11

Денежный дождь над Дальним Востоком: доходы в малых поселениях показали невероятный скачок вверх

Амурская область заняла седьмую строчку в общероссийском рейтинге уровня зарплат в малых и средних населенных пунктах по итогам 2025 года. Исследование, представленное 7 апреля 2026 года, показало, что доходы жителей приамурской провинции оказались на 27% выше, чем в крупных городах региона. Данный показатель вывел область в число лидеров по темпам сближения провинциальных зарплат с уровнем жизни в административных центрах.

Экономические показатели регионов

Лидерами ежегодного рейтинга традиционно стали субъекты Крайнего Севера, где уровень оплаты труда коррелирует с добычей природных ресурсов. Первое место досталось Ненецкому автономному округу, где средняя зарплата после уплаты налогов достигает 151 тысячи рублей, позволяя совершать 5,56 покупки фиксированного набора товаров и услуг. Следом за ним идут Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область со схожими показателями покупательной способности.

В первой десятке также расположились Чукотский и Ханты-Мансийский автономные округа, Сахалинская область, Якутия и Татарстан. Замыкает список Иркутская область, где на среднюю зарплату в 91 тысячу рублей можно приобрести 3,88 потребительского набора. Стоит отметить, что методология исследования учитывает соотношение чистой заработной платы к стоимости стандартного набора товаров для оценки реального благосостояния населения.

Роль масштабного строительства

Амурская область стала уникальным участником топа, так как её экономические успехи не связаны напрямую с добывающим сектором. Высокая покупательная способность, составившая 4,25 набора на средний доход, обусловлена концентрацией крупнейших инфраструктурных строек страны. Реализация проектов государственного значения задает высокую планку оплаты труда даже в небольших поселках региона.

"Высокие показатели Амурской области закономерны, учитывая интенсивное развитие региональной инфраструктуры. Развертывание таких объектов, как космодром Восточный и масштабная модернизация путей сообщения, создают спрос на квалифицированные кадры в удаленных точках. В условиях дефицита специалистов работодатели вынуждены предлагать конкурентоспособные условия труда, часто превышающие оклады в административных центрах. Это качественно меняет структуру локальной экономики и повышает уровень жизни в сельских территориях".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Среди ключевых драйверов роста эксперты выделяют Амурский газохимический комплекс и газоперерабатывающий завод. Параллельно с этим продолжается активное обновление Байкало-Амурской магистрали, что требует привлечения значительного количества трудовых ресурсов и способствует притоку капитала в малые муниципальные образования.

Тренды на сближение доходов

Общая динамика по всей стране указывает на постепенное выравнивание доходов. Если в 2023 году разрыв между зарплатами в провинции и крупных городах составлял 25%, то спустя всего два года он сократился до 12%. Это свидетельствует о том, что экономическая активность равномернее распределяется по территории России, снижая зависимость благополучия от близости к столичным агломерациям.

В 12 российских регионах зарплаты в малых населенных пунктах даже превысили столичные показатели. Помимо Приамурья, в тройку субъектов с самым заметным отрывом вошли Ненецкий автономный округ с показателем 32% и Республика Коми с 23%. Данный тренд подтверждает изменение кадрового рынка, где инвестиции в индустриальные проекты в глубинке перестают быть исключением, превращаясь в устойчивую практику.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Елена Гаврилова
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

