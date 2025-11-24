Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Елена Гаврилова Опубликована сегодня в 21:31

ОРВИ растёт по всей республике Крым — цифры большие, а выводы неожиданно спокойные

В Крыму зарегистрировано свыше 6,7 тысячи ОРВИ — Роспотребнадзор Крыма

Сезонные вирусные инфекции продолжают распространяться, но их уровень остаётся контролируемым. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю, подводя итоги заболеваемости за прошедшую неделю: в Севастополе зарегистрировано более двух тысяч случаев ОРВИ, а в Крыму — свыше 6,7 тысячи.

Динамика заболеваемости в регионе

Специалисты подчёркивают, что оба показателя удерживаются ниже эпидемического порога. Такая динамика позволяет оценивать ситуацию как стабильную, хотя общее число заболевших остаётся значительным. В Севастополе рост нагрузки на медицинские учреждения распределён равномерно, а в Крыму высокая заболеваемость обусловлена плотностью населения и активным перемещением жителей между районами.

По данным управления, случаи ОРВИ фиксируются во всех возрастных группах, однако большинство заболевших — дети и подростки. Подобная картина характерна для осенне-зимнего периода, когда наблюдается активное распространение респираторных вирусов. Тем не менее специалисты отмечают, что текущие значения не демонстрируют резкого роста и соответствуют ожидаемому уровню сезона.

Профилактика и ход вакцинации

Роспотребнадзор рекомендует жителям соблюдать базовые меры защиты. Речь идёт об ограничении посещения мест массового скопления людей, использовании средств индивидуальной защиты и регулярной гигиене рук. Такие меры остаются ключевыми для предотвращения распространения вирусных инфекций, особенно в период, когда иммунитет у населения ослабевает.

В регионе продолжается прививочная кампания против гриппа. По информации ведомства, в Севастополе и Крыму вакцинировано более 1,3 миллиона человек. Масштаб охвата свидетельствует о высокой вовлечённости жителей и доступности профилактических мероприятий. По мнению специалистов, сформированный коллективный иммунитет поможет снизить вероятность тяжёлого течения заболеваний и уменьшить нагрузку на медицинские службы в ближайшие месяцы.

